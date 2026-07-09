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Philipsin asiakastuki

Vahingoittaako suoristaminen hiuksia?

Jos käytät Philips-suoristinta oikein, hiuksesi eivät vahingoitu. Jos suoristat hiuksiasi säännöllisesti, ole kuitenkin erityisen varovainen.

Tämän sivun tiedot koskevat seuraavia malleja: BHB968/00 , BHB968/10 , BHS732/00 . Napsauta tätä nähdäksesi lisää tuotenumeroita  ›

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