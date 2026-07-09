Vahingoittaako suoristaminen hiuksia?

Jos käytät Philips-suoristinta oikein, hiuksesi eivät vahingoitu. Jos suoristat hiuksiasi säännöllisesti, ole kuitenkin erityisen varovainen.
Jos tulos ei miellytä hiussuortuvan ensimmäisellä suoristuskerralla, odota 20 sekuntia, ennen kuin yrität uudelleen.
Anna hiusten palautua käsittelyjen välillä vähintään vuorokauden ajan.
Jos käytät hiustensuoristinta säännöllisesti, hiuksesi tarvitsevat erityissuojaa, kuten kuumuudelta suojaavaa hoitoainetta pesun jälkeen.
Suoristimen säännöllinen käyttö on turvallista. Hiukset kuitenkin tarvitsevat sitä enemmän suojaa, mitä enemmän käytät suoristinta. Käytä hiustenhoitotuotteita, jotka hoitavat ja kosteuttavat hiuksia.
Ennen suoristusta käytä kuumuudelta suojaavaa suihketta tai seerumia, joka suojaa hiuksia vahingoittumiselta.
Voit ehkäistä hiusten vaurioitumista myös huoltamalla suoristinta hyvin. Pidä suoristuslevyt puhtaina. Hiuksiin käytetyt muotoilutuotteet voivat tahrata suoristuslevyt, jolloin hiukset katkeavat tai jäävät niihin kiinni.
Tämän sivun tiedot koskevat seuraavia malleja:BHB968/00 , BHB968/10 , BHS732/00 . Napsauta tätä nähdäksesi lisää tuotenumeroita ›