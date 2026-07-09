Hiukset juuttuvat Philips-hiustenkuivaimeen

Kun kuivaat hiuksia Philips-hiustenkuivaimella, varmista, että laitteen etuosa on hiuksia kohti. Jos hiustenkuivain puhaltaa hiustenkuivaimen takaosa hiuksia kohti, hiukset saattavat takertua kuivaimen takana olevaan ilmanottoritilään.



Jos hiukset ovat jo juuttuneet hiustenkuivaimeen, älä hätäänny. Katkaise välittömästi virta hiustenkuivaimesta ja vedä hiukset varovasti pois. Voit myös pyytää kaveria auttamaan.



Vältä ongelmat noudattamalla huolellisesti käyttöoppaan ohjeita.

