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Philipsin asiakastuki

Hiukset juuttuvat Philips-hiustenkuivaimeen

Jos hiukset ovat juuttuneet Philips-hiustenkuivaimeen, ratkaise ongelma seuraavien vianmääritysohjeiden avulla. Jos hiukset ovat juuttuneet Philips-hiustenkuivaimeen, ratkaise ongelma seuraavien vianmääritysohjeiden avulla.

Tämän sivun tiedot koskevat seuraavia malleja: BHD512/00 , BHD720/10 , BHD720/13 . Napsauta tätä nähdäksesi lisää tuotenumeroita  ›

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