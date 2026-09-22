Philipsin asiakastuki Miten Philips AquaTrio -imuri kootaan?

Ennen kuin käytät johdotonta Philips AquaTrio -imuria ensimmäisen kerran, toimi tämän artikkelin ohjeiden mukaan ja/tai katso videoita.

Alla olevat tiedot koskevat vain AquaTrio 7000- ja 9000-sarjan malleja (ei AquaTrio ja AquaTrio Pro). Katso kuva alla.

1. AquaTrio 7000 -sarja Asema kootaan napsauttamalla laitteen pidike pohjalevyyn, jolla voi säilyttää myös puhdistusharjaa (katso kuva A). Kokoa laite työntämällä kahva laitteeseen (katso kuva B). Laitteen voi siirtää säilytykseen puhdistus- ja säilytysasemaan liu'uttamalla laitteen pidikkeeseen siten, että sen pidikkeen pää jää kiinni laitteeseen (katso kuva C).

Katso tarkat ohjeet laitteen kokoamiseen alla olevasta videosta: Katso tarkat ohjeet laitteen kokoamiseen alla olevasta videosta: 2.1 Aquatrio 9000 -sarjan puhdistus- ja säilytysasema 1. Napsauta Philips AquaTrio 9000 -sarjan imurin laiteteline puhdistusalustaan ja liitä asentopidike putkeen.

2. Varmista, että puhdistusalusta on asetettu puhdistus- ja säilytysasemaan.

Vinkki: Voit ripustaa puhdistusharjan laitetelineen koukkuun. 2.2 AquaTrio 9000 -sarja – pelkkä imuri 1. Kiinnitä 3-in-1-rikkaimuri pölysäiliöön niin, että se napsahtaa paikalleen.

2. Kiinnitä pölysäiliö putkeen niin, että se napsahtaa paikalleen.

3. Työnnä putki LED-suuttimeen.

4. Kun haluat siirtää pelkän imurin säilytykseen, aseta se puhdistus- ja säilytysasemaan asettamalla ensin LED-suutin pohjalevyn pitkälle sivulle ja painamalla sitten putki telineeseen.

2.3 Aquatrio 9000 -sarja – imuri ja moppi 1. Kun kokoat imurin ja mopin, kiinnitä 3-in-1-rikkaimuri märkämoduuliin niin, että se napsahtaa paikalleen.

2. Kiinnitä märkämoduuli AquaSpin-suuttimeen niin, että se napsahtaa paikalleen.

3. Imuria ja moppia voi säilyttää sen puhdistus- ja säilytysasemassa.



Huomautus: Imuria ja moppia ei voi säilyttää seinätelineessä. Seinätelineessä voi säilyttää vain pelkkää imuria.