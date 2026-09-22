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Philipsin asiakastuki

Miten Philips AquaTrio -imuri kootaan?

Ennen kuin käytät johdotonta Philips AquaTrio -imuria ensimmäisen kerran, toimi tämän artikkelin ohjeiden mukaan ja/tai katso videoita.
Alla olevat tiedot koskevat vain AquaTrio 7000- ja 9000-sarjan malleja (ei AquaTrio ja AquaTrio Pro). Katso kuva alla.

7000- ja 9000-sarja

Tämän sivun tiedot koskevat seuraavia malleja: XW7110/01 , XW9383/01R1 , XW9383/01 . Napsauta tätä nähdäksesi lisää tuotenumeroita  ›

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