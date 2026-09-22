Miten Philips AquaTrio -imuri kootaan?

Ennen kuin käytät johdotonta Philips AquaTrio -imuria ensimmäisen kerran, toimi tämän artikkelin ohjeiden mukaan ja/tai katso videoita. Alla olevat tiedot koskevat vain AquaTrio 7000- ja 9000-sarjan malleja (ei AquaTrio ja AquaTrio Pro). Katso kuva alla.
Asema kootaan napsauttamalla laitteen pidike pohjalevyyn, jolla voi säilyttää myös puhdistusharjaa (katso kuva A).
Kokoa laite työntämällä kahva laitteeseen (katso kuva B).
Laitteen voi siirtää säilytykseen puhdistus- ja säilytysasemaan liu'uttamalla laitteen pidikkeeseen siten, että sen pidikkeen pää jää kiinni laitteeseen (katso kuva C).
Katso tarkat ohjeet laitteen kokoamiseen alla olevasta videosta:
1. Napsauta Philips AquaTrio 9000 -sarjan imurin laiteteline puhdistusalustaan ja liitä asentopidike putkeen. 2. Varmista, että puhdistusalusta on asetettu puhdistus- ja säilytysasemaan. Vinkki: Voit ripustaa puhdistusharjan laitetelineen koukkuun.
1. Kiinnitä 3-in-1-rikkaimuri pölysäiliöön niin, että se napsahtaa paikalleen. 2. Kiinnitä pölysäiliö putkeen niin, että se napsahtaa paikalleen. 3. Työnnä putki LED-suuttimeen. 4. Kun haluat siirtää pelkän imurin säilytykseen, aseta se puhdistus- ja säilytysasemaan asettamalla ensin LED-suutin pohjalevyn pitkälle sivulle ja painamalla sitten putki telineeseen.
1. Kun kokoat imurin ja mopin, kiinnitä 3-in-1-rikkaimuri märkämoduuliin niin, että se napsahtaa paikalleen. 2. Kiinnitä märkämoduuli AquaSpin-suuttimeen niin, että se napsahtaa paikalleen. 3. Imuria ja moppia voi säilyttää sen puhdistus- ja säilytysasemassa.
Huomautus: Imuria ja moppia ei voi säilyttää seinätelineessä. Seinätelineessä voi säilyttää vain pelkkää imuria.
Tämän sivun tiedot koskevat seuraavia malleja:XW7110/01 , XW9383/01R1 , XW9383/01 . Napsauta tätä nähdäksesi lisää tuotenumeroita ›