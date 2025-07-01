Philipsin asiakastuki Miten voin hallita OneBlade Club -tilausta?

Voit hallita OneBlade Club -tilaustasi napsauttamalla asuinmaatasi alla:



Itävalta

Belgia

Tšekki

Ranska

Saksa

Italia

Alankomaat

Portugali

Romania

Espanja

Ruotsi

Yhdistynyt kuningaskunta

Yhdysvallat



Yllä olevista linkeistä pääset keskeyttämään seuraavan terälähetyksen tai muuttamaan seuraavan toimituksen lähetyspäivää. Verkkosivut toimivat parhaiten, kun käytät Google Chromea.



Huomautus: OneBlade 360 -rungosta maksettavat maksut jatkuvat, vaikka teräsopimus olisi keskeytetty. Tämä ei koske asiakkaita Tšekissä ja Puolassa, joissa on käytettävissä vain vaihtoterätilaus.