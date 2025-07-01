Miten voin hallita OneBlade Club -tilausta?

2 vuoden takuu
Voit hallita OneBlade Club -tilaustasi napsauttamalla asuinmaatasi alla:
Itävalta
Belgia
Tšekki
Ranska
Saksa
Italia
Alankomaat
Portugali
Romania
Espanja
Ruotsi
Yhdistynyt kuningaskunta
Yhdysvallat
Yllä olevista linkeistä pääset keskeyttämään seuraavan terälähetyksen tai muuttamaan seuraavan toimituksen lähetyspäivää. Verkkosivut toimivat parhaiten, kun käytät Google Chromea.
Huomautus: OneBlade 360 -rungosta maksettavat maksut jatkuvat, vaikka teräsopimus olisi keskeytetty. Tämä ei koske asiakkaita Tšekissä ja Puolassa, joissa on käytettävissä vain vaihtoterätilaus.
Tämän sivun tiedot koskevat seuraavia malleja: QP2734/20 , QP4530/30 .