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Philipsin asiakastuki

Philips Airfryerista tulee muovin hajua

Jos havaitset muovin hajua Philips Airfryerin kypsennyksen aikana, lue seuraavasta artikkelista, miksi ja miten se poistetaan.

Tämän sivun tiedot koskevat seuraavia malleja: NA565/02 , HD9252/90R1 , NA462/70 . Napsauta tätä nähdäksesi lisää tuotenumeroita  ›

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