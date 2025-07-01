Philipsin asiakastuki Philips Airfryerista tulee muovin hajua

Jos havaitset muovin hajua Philips Airfryerin kypsennyksen aikana, lue seuraavasta artikkelista, miksi ja miten se poistetaan.

Miksi laitteesta tulee muovin hajua? Airfryerin kotelo ja sisälokero on valmistettu muovista, ja kattila ja paistokori ovat PTFE-pinnoitettuja. Näistä osista voi vapautua hiukan hajua laitteen ensimmäisellä käyttökerralla, kun Airfryer saavuttaa erittäin korkean lämpötilan (enintään 200 °C). Miten muovin haju poistetaan? Jos havaitset muovin hajua, voit vähentää sitä seuraavasti: Anna laitteen jäähtyä noin 30 minuuttia ennen puhdistusta. Irrota paistokori ja puhdista lokero astianpesuaineella ja vedellä käyttämällä kosteaa liinaa tai sientä. Huomautus: Älä käytä metallisia keittiövälineitä tai hankaavia puhdistusaineita, koska ne voivat vahingoittaa laitetta. Aseta paistokori ja lokero takaisin Airfryeriin. Liitä laite pistorasiaan. Aseta ajastimeen pisin mahdollinen aika ja lämpötilaksi 200 °C, mutta älä laita ruokaa laitteen sisään. Käynnistä Airfryer ja anna sen olla käynnissä, kunnes aika on kulunut.

Tämä auttaa poistamaan muovin hajun.





Auttoivatko edellä kuvatut toimet ratkaisemaan ongelman? Jos ei, ota meihin yhteyttä ja pyydä lisäohjeita. Tämä auttaa poistamaan muovin hajun.Auttoivatko edellä kuvatut toimet ratkaisemaan ongelman? Jos ei, ota meihin yhteyttä ja pyydä lisäohjeita.