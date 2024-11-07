Miten voin luoda ja hallita karttoja Philips HomeRun -sovelluksessa?

2 vuoden takuu
Seuraavassa artikkelissa on tietoja siitä, miten voit luoda kotisi kartan ja hallita sitä Philips HomeRun -sovelluksessa.
Philips HomeRun -robotti-imuri ja -moppi voi luoda kodin jokaisesta lattia-alueesta kartan. Karttoja voidaan luoda enintään viisi.
Robotti luo kartan kulkemalla huoneen läpi ja skannaamalla sen nopeasti lasernavigoinnin avulla. Robotti tunnistaa huonekalut ja luo tehokkaimman reitin tulevia siivouskertoja varten.
Kun olet luonut kartan, voit rajoittaa siivousvyöhykkeitä ja määrittää, missä robotti saa siivota ja missä ei.
Ennen kuin aloitat kartoituksen, tee seuraavat asiat:
Alla olevat tiedot koskevat vain 7000- ja 3000-sarjoja.
Kun tiettyä lattia-aluetta varten luodaan kartta, asema täytyy sijoittaa sille lattia-alueelle, josta kartta luodaan. Robotin on oltava asemassa kartan luomisen ajan. Jos esimerkiksi haluat luoda kartan toisen kerroksen lattia-alueesta, varmista, että asetat aseman kyseiselle lattia-alueelle kartoitusprosessin ajaksi. Kun haluat kartoituksen jälkeen siivota tietyn lattia-alueen, valitse kyseinen kartta sovelluksesta.
Voit luoda ensimmäisen kartan Philips HomeRun -sovelluksessa napauttamalla aloitusnäytön Luo kartta -painiketta heti, kun olet pariliittänyt robotin sovellukseen tai silloin, kun karttoja ei ole vielä luotu. Kun robotti on palannut asemaan, voit tarkastella uutta karttaa sovelluksessa. Jos haluat luoda lisää karttoja, siirry päävalikon kohtaan Omat kartat ja valitse Luo kartta.
Tärkeää:
Alla olevat tiedot koskevat vain 7000- ja 3000-sarjoja.
Jos haluat luoda kartan jostain muusta lattia-alueesta, asema on sijoitettava sille lattia-alueelle kartan luomisen ajaksi. On tärkeää, että robotti aloittaa asemasta ja palaa asemaan, kun kartoitus on valmis. Voit luoda uuden kartan siirtymällä HomeRun-sovelluksen päävalikon kohtaan Omat kartat ja valitsemalla Luo kartta tai napauttamalla oikean yläkulman pluskuvaketta. Noudata sitten sovelluksen ohjeita.
Robotti voi luoda yhteensä viisi karttaa kodin eri kerroksista. Voit lukita enintään kolme karttaa, joita ei voi korvata:
Alla olevat tiedot koskevat vain 7000- ja 3000-sarjoja.
Kun olet luonut yhden tai useamman kartan, voit määrittää rajoitetut siivousalueet Philips HomeRun -sovelluksessa:
Alla olevat tiedot koskevat vain 2000-sarjaa.
Voit luoda ensimmäisen kartan Philips HomeRun -sovelluksessa napauttamalla aloitusnäytön Luo kartta -painiketta heti, kun olet pariliittänyt robotin sovellukseen tai silloin, kun karttoja ei ole vielä luotu. Voit myös napauttaa oikean yläkulman rataskuvaketta, valita Omat kartat ja napauttaa oikean yläkulman pluskuvaketta. Noudata sitten sovelluksen ohjeita. Kun robotti on palannut asemaan, voit tarkastella uutta karttaa sovelluksessa. Jos haluat luoda lisää karttoja, avaa päävalikko ja valitse Omat kartat.
Tärkeää:
Alla olevat tiedot koskevat vain 2000-sarjaa.
Voit luoda uuden kartan siirtymällä HomeRun-sovelluksen päävalikon kohtaan Omat kartat ja valitsemalla Luo kartta tai napauttamalla oikean yläkulman pluskuvaketta. Noudata sitten sovelluksen ohjeita.
Robotti voi luoda yhteensä viisi karttaa kodin eri kerroksista.
Kun uuden kerroksen kartta on luotu, voit käyttää robottia, vaikka asema olisi toisessa kerroksessa. Valitse vain oikea kartta sovelluksessa, ja robotti on valmis lähtöön:
Kun olet luonut yhden tai useamman kartan, voit määrittää rajoitetut siivousalueet Philips HomeRun -sovelluksessa:
Jotta tietylle lattia-alueelle voi luoda kartan, asema on ehdottomasti sijoitettava kyseiselle lattia-alueelle. Robotin on oltava asemassa kartan luomisen ajan. Jos esimerkiksi haluat luoda kartan toisen kerroksen lattia-alueesta, varmista, että asetat aseman kyseiselle lattia-alueelle kartoitusprosessin ajaksi. Myöhemmin voit valita sovelluksessa sen lattia-alueen kartan, jonka haluat siivota.
Kartan luominen
Paina robotin virtapainiketta tai luo kartta napauttamalla sovelluksen aloituskuvaketta, kun olet pariliittänyt robotin sovellukseen.
Jos olet jo luonut kartan ja haluat luoda uuden:
Tämän sivun tiedot koskevat seuraavia malleja: XU2000/20, XU2100/10, XU2100/20. Napsauta tätä nähdäksesi lisää tuotenumeroita ›
Ota yhteyttä Philipsiin
Autamme sinua mielellämme