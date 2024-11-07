Miten voin luoda ja hallita karttoja Philips HomeRun -sovelluksessa?

Kun olet luonut yhden tai useamman kartan, voit määrittää rajoitetut siivousalueet Philips HomeRun -sovelluksessa:

Siirry aloitusnäyttöön ja napauta kartan oikeassa alakulmassa olevaa karttaeditoripainiketta.

Valitse määritettävä vyöhyke:

Virtuaalinen seinä tai kielletty alue

Luo virtuaalisia seiniä ja kiellettyjä alueita, jotka rajoittavat robotin liikkumista. Voit esimerkiksi luoda virtuaalisia seiniä tai kiellettyjä alueita, jotka suojaavat hauraita esineitä tai estävät robottia putoamasta portaita alas.



Ei moppausta -alue

Ei moppausta -alueet estävät robottia moppaamasta mattoja.

Huomautus : Robotti kiertää Ei moppausta -alueet, jos moppityynyn pidike on paikallaan. Jos moppityynyn pidikettä ei ole kiinnitetty, robotti imuroi myös Ei moppausta -alueet.