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Philipsin asiakastuki

Miten voin luoda ja hallita karttoja Philips HomeRun -sovelluksessa?

Seuraavassa artikkelissa on tietoja siitä, miten voit luoda kotisi kartan ja hallita sitä Philips HomeRun -sovelluksessa.

XU-sarjan robotit

Tämän sivun tiedot koskevat seuraavia malleja: XU2000/20, XU2100/10, XU2100/20. Napsauta tätä nähdäksesi lisää tuotenumeroita  ›

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