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Philipsin asiakastuki

Miksi vanhemman yksikön käyttöaika on lyhyt?

Itkuhälyttimen vanhemman yksikön käyttöaika voi vaihdella valittujen asetusten ja käyttötilan mukaan. Voit pidentää vanhemman yksikön käyttöaikaa seuraavilla tavoilla.

Tämän sivun tiedot koskevat seuraavia malleja: SCD882/26 , SCD892/26 , SCD891/26 . Napsauta tätä nähdäksesi lisää tuotenumeroita  ›

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