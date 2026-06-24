Miksi vanhemman yksikön käyttöaika on lyhyt?

Itkuhälyttimen vanhemman yksikön käyttöaika voi vaihdella valittujen asetusten ja käyttötilan mukaan. Voit pidentää vanhemman yksikön käyttöaikaa seuraavilla tavoilla.
Kun videonäyttö on käytössä jatkuvasti, vanhemman yksikkö kuluttaa paljon virtaa. Voit pidentää käyttöaikaa ottamalla käyttöön Eco-tilan vanhemman yksikössä.
Kun Eco-tila on otettu käyttöön, vanhemman yksikön näyttö ja ääni sammuvat, kun ääntä ei havaita 20 sekuntiin. ECO-merkkivalo palaa vihreänä merkiksi siitä, että Eco-tila on käytössä. ECO-tilassa näyttö ja äänentoisto ovat täysin poissa käytöstä, mikä säästää akun käyttöaikaa. Kun lapsen yksikkö havaitsee ääntä, vanhemman yksikön näyttö ja äänentoisto käynnistyvät välittömästi. Ääni lähetetään vanhemman yksikköön ja äänitason merkkivalot palavat vihreinä. Äänitason merkkivalot eivät pala niin kauan kun ääntä ei havaita.
Huomautus: Äänen vähimmäistaso, joka käynnistää äänen ja näytön, määritetään herkkyysasetuksella.
Ota Eco-tila käyttöön painamalla vanhemman yksikön sivussa olevaa tilanvalintapainiketta.
Jos kirkkaus on asetettu voimakkaaksi, vanhemman yksikkö kuluttaa enemmän virtaa. Voit säätää näytön kirkkautta painamalla ohjauspainikkeen vasenta tai oikeaa osaa.
Jos äänenvoimakkuus on asetettu korkeaksi, vanhemman yksikkö kuluttaa enemmän virtaa.
Voit säätää vanhemman yksikön äänenvoimakkuutta painamalla ohjauspainikkeen ylä- tai alaosaa.
Huomautus: Kun äänenvoimakkuuspalkki on pienimmillään, ääni on mykistetty. Vanhemman yksikössä näkyy mykistyskuvake tilapalkissa ja saat hälytyksiä ja videokuvaa vain vanhemman yksiköstä.
Jos herkkyys on asetettu korkeaksi, vanhemman yksikkö kuluttaa enemmän virtaa. Lapsen yksikön herkkyystaso määrittää, mitä kuulet vanhemman yksikön kautta. Kun taso on määritetty korkeaksi, kuulet monia ääniä, myös hiljaisia taustaääniä. Kun herkkyystaso on määritetty matalaksi, kuulet vain voimakkaammat äänet.
Säädä herkkyyttä painamalla ohjauspainikkeen oikeaa osaa, jotta pääset herkkyysasetuksiin. Valitse sitten haluamasi herkkyystaso painamalla ohjauspainikkeen ylä- tai alaosaa.
Käytä alkuperäistä sovitinta akun lataamiseen ja akun kunnon ylläpitämiseen.
Akun lataus purkautuu vähitellen ja hyvin hitaasti, vaikka virta olisi katkaistu vanhemman yksiköstä.
Voit säästää akun virtaa sammuttamalla vanhemman yksikön, kun et käytä sitä.
Vanhemman yksikkö kannattaa pitää kytkettynä verkkovirtaan yön ajan. Jos akusta loppuu virta yön aikana, vanhemman yksiköstä kuuluu äänimerkki, joka saattaa herättää sinut.
Ladattavan akun kapasiteetti heikkenee ajan mittaan.
Tämän sivun tiedot koskevat seuraavia malleja:SCD882/26 , SCD892/26 , SCD891/26 . Napsauta tätä nähdäksesi lisää tuotenumeroita ›