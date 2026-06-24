Miksi vanhemman yksikön käyttöaika on lyhyt?

Kun videonäyttö on käytössä jatkuvasti, vanhemman yksikkö kuluttaa paljon virtaa. Voit pidentää käyttöaikaa ottamalla käyttöön Eco-tilan vanhemman yksikössä.



Kun Eco-tila on otettu käyttöön, vanhemman yksikön näyttö ja ääni sammuvat, kun ääntä ei havaita 20 sekuntiin. ECO-merkkivalo palaa vihreänä merkiksi siitä, että Eco-tila on käytössä. ECO-tilassa näyttö ja äänentoisto ovat täysin poissa käytöstä, mikä säästää akun käyttöaikaa. Kun lapsen yksikkö havaitsee ääntä, vanhemman yksikön näyttö ja äänentoisto käynnistyvät välittömästi. Ääni lähetetään vanhemman yksikköön ja äänitason merkkivalot palavat vihreinä. Äänitason merkkivalot eivät pala niin kauan kun ääntä ei havaita.



Huomautus: Äänen vähimmäistaso, joka käynnistää äänen ja näytön, määritetään herkkyysasetuksella.



Ota Eco-tila käyttöön painamalla vanhemman yksikön sivussa olevaa tilanvalintapainiketta.