Philipsin asiakastuki Milloin rintapumppu kannattaa ostaa?

Suosittelemme ostamaan pumpun lähempänä laskettua aikaa, mieluiten synnytyksen jälkeen, kun rintaruokinta on alkanut.

Kehosi käy läpi monia muutoksia raskauden ja synnytyksen aikana, ja jokaisella äidillä ja vauvalla on erilaiset ruokintatavat, joten pumppauksen tarve ja oikean mallin valinta on helpompaa vauvan syntymän jälkeen.

Suosittelemme perehtymään aiheeseen hyvissä ajoin ja lukemaan lisätietoja Philips Avent -pumpuista osoitteessa philips.fi > Äitiys ja lastenhoito > Rintapumput ja rintojen hoito.