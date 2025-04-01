Puhdista pumppu ennen ensimmäistä käyttökertaa ja jokaisen pumppauskerran jälkeen. Puhdista erityisesti osat, jotka joutuvat kosketuksiin maidon kanssa.

Tarkista pumppumallisi suositellut puhdistus- ja desinfiointimenetelmät alta.

Huomautus: Sinun ei tarvitse desinfioida osia, jotka eivät joudu kosketuksiin maidon kanssa. Voit puhdistaa sähkökäyttöisten pumppujen moottoriyksikön ja verkkolaitteen pyyhkimällä ne pehmeällä, kostealla liinalla. Pidä silikoniputket aina kuivina, jotta moottoriyksikköön ei pääse nestettä.