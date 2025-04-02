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  • Uskomattoman kirkas valo lisää turvallisuutta
  • Uskomattoman kirkas valo lisää turvallisuutta
  • Uskomattoman kirkas valo lisää turvallisuutta
  • Uskomattoman kirkas valo lisää turvallisuutta
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  • Uskomattoman kirkas valo lisää turvallisuutta
  • Uskomattoman kirkas valo lisää turvallisuutta
  • Uskomattoman kirkas valo lisää turvallisuutta

X-tremeVision Pro150Teho ja käyttöikä

12258XVPS2

3.8
| (259) Arviot
Uskomattoman kirkas valo lisää turvallisuutta
Philipsin X-tremeVision Pro150 -ajovalopolttimoissa yhdistyvät uskomaton kirkkaus ja käyttöikä, mikä ei ole aiemmin ollut mahdollista näin tehokkaissa polttimoissa. Polttimoiden tarjoama näkyvyys lisää turvallisuutta liikenteessä.
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Paras yhdistelmä tehokkuutta ja pitkäikäisyyttä

Uskomattoman kirkas valo lisää turvallisuutta

  • Polttimotyyppi: H1

  • 12 V, 55 W

  • jopa 150 % kirkkaampi valo

  • Jopa 350 h

  • Polttimoiden lukumäärä: 2

Näe paremmin ja aja turvallisemmin

Philipsin X-tremeVision Pro150 -polttimoiden valo on jopa 150 % kirkkaampi¹. Aja turvallisesti kotiin läheistesi luo myös pimeällä ja huonolla kelillä. Edistyksellinen hehkulangan muotoilu parantaa tarkkuutta ja valotiheyttä, jotta tie saadaan valaistua paremmin. Uusi Diamond Precision -kvartsilasitekniikka puolestaan lisää kirkkautta.

Tehokas polttimo, jossa on jopa 450 tunnin käyttöaika²

Philipsin Diamond Precision -kvartsilasin uusi valmistustekniikka lisää valon määrää ja parantaa lämpötilanmuutosten ja paineen kestävyyttä. Lisäksi räätälöity jalokaasujen seos parantaa hehkulangan kestävyyttä. Se lisää kirkkautta ja pidentää käyttöajan jopa 450 tuntiin (H7-polttimossa, H1-polttimossa 350 h), mikä on todennäköisesti pisin mahdollinen käyttöaika näin tehokkaalle polttimolle.

Viileänsävyinen valo lisää näkyvyyttä ja mukavuutta

Ajaminen pimeässä voi kuormittaa silmiä ja lisätä väsymistä. Philipsin X-tremeVision Pro150 -polttimoiden valkoisempi, jopa 3 400 kelvinin valo (H7-polttimossa, H1-polttimossa 3 450 K) lisää kontrastia edessäpäin olevaan tiehen, mikä helpottaa kohteiden tunnistamista ja tulkintaa. Kun näet paremmin, pysyt virkeänä kauemmin, mikä lisää ajoturvallisuutta ja -mukavuutta.

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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3.8

5:stä

259

Arviot

02/04/2025

Suomi

Suomi

Vahvistettu ostaja

Asiallinen ja tehokas h7 led

Valoteho on parempi, kuin ultinon pro gen2 polttimoilla. Asennus helppo. Hieman kaipasin kulma-asteikkoa polttimon takapuolelle tarkan pystykohdistuksen helpottamiseksi.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Ultinon Pro9200 HL 11972U92X2 Lyömätöntä LED-ajovalopolttimoiden suorituskykyä

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Ultinon Pro9200 HL 11972U92X2 Lyömätöntä LED-ajovalopolttimoiden suorituskykyä

01/12/2016

Suomi

Suomi

Todella tehokkaat

Ostin näm edellisten Philips Xtreme polttimoiden kokemuksen perusteella. White vision gen2 on selvästi edistynyt. Suosittelen.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Xenon WhiteVision gen2 85126WHV2S1 Xenon-ajovalopolttimo

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Xenon WhiteVision gen2 85126WHV2S1 Xenon-ajovalopolttimo

28/01/2026

Sverige

Sverige

Vahvistettu ostaja

Kanon lampa men olaglig på bil

Det ända tråkiga med lamporna är att dom är olagliga jag fick en 2a på besiktningen och var tvungen att sätta tillbaka originalet halogen.

Arvioitu tuote: Ultinon Access 11972U2500CX Strålkastarlampa för bil

Arvioitu tuote: Ultinon Access 11972U2500CX Strålkastarlampa för bil

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. ¹ Kirkkaus verrattuna lain vaatimaan vähimmäistasoon.

  2. ² Koskee lähivalokäyttöä, erilainen sumuvalokäytössä