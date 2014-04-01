2 vuoden takuu
12496SVB2
Drive with style
SilverVision-polttimot merkinantovaloihin on kehitetty kuljettajille, jotka vaativat tyyliä ja persoonallisuutta. SilverVisionin ansiosta etu- ja takavilkut saavat kromitehosteen.
Polttimotyyppi: PY21W
Pakkauskoko: 2
12 V, 21 W
Enemmän tyyliä
Jo sadan vuoden ajan Philips on ollut ajoneuvovalojen edelläkävijä. Se on luonut teknisiä innovaatioita, joista on tullut nykyaikaisten ajoneuvojen vakiovarusteita. Nykyään joka toinen auto Euroopassa ja joka kolmas auto maailmanlaajuisesti on varustettu Philipsin polttimoilla.
On suositeltavaa vaihtaa merkinantovalojen polttimot pareittain, jotta valo pysyy yhdenmukaisena.
Mikä 12 V:n polttimo pitää valita? Philips Automotiven valikoima sisältää polttimot etu- ja takavilkkuihin.
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