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SilverVisionperinteiset sisä- ja merkinantovalopolttimot

12496SVB2

Drive with style

SilverVision-polttimot merkinantovaloihin on kehitetty kuljettajille, jotka vaativat tyyliä ja persoonallisuutta. SilverVisionin ansiosta etu- ja takavilkut saavat kromitehosteen.

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Hopeapäällysteinen design-vilkku

Drive with style

  • Polttimotyyppi: PY21W

  • Pakkauskoko: 2

  • 12 V, 21 W

  • Enemmän tyyliä

Philips on suurimpien autonvalmistajien valinta

Philips on suurimpien autonvalmistajien valinta

Jo sadan vuoden ajan Philips on ollut ajoneuvovalojen edelläkävijä. Se on luonut teknisiä innovaatioita, joista on tullut nykyaikaisten ajoneuvojen vakiovarusteita. Nykyään joka toinen auto Euroopassa ja joka kolmas auto maailmanlaajuisesti on varustettu Philipsin polttimoilla.

Molempien merkinantovalojen polttimoiden vaihto yhdellä kertaa

On suositeltavaa vaihtaa merkinantovalojen polttimot pareittain, jotta valo pysyy yhdenmukaisena.

Laaja valikoima 12 V:n polttimoja kaikkiin käyttötarkoituksiin

Laaja valikoima 12 V:n polttimoja kaikkiin käyttötarkoituksiin

Mikä 12 V:n polttimo pitää valita? Philips Automotiven valikoima sisältää polttimot etu- ja takavilkkuihin.

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