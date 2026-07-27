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  • Feel safe, drive safe
  • Feel safe, drive safe

VisionPlusParempaa turvallisuutta ja mukavuutta

12499VPB2

Feel safe, drive safe
VisionPlus-polttimot tuottavat tavallisia polttimoita voimakkaampaa valoa. Ne ovat ihanteellinen valinta tehoa ja turvallisuutta arvostaville kuljettajille. VisionPlus-polttimoiden erinomainen suorituskyky ja edullinen hinta vastaavat vaativampiinkin tarpeisiin.
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Ylivertainen laatu ja parannettu näkyvyys

Feel safe, drive safe

  • Polttimotyyppi: P21/5W

  • 12 V, 21/5 W

  • Jopa 60 % enemmän näkyvyyttä

  • Erittäin kestävä ajovalopolttimo

  • Polttimoiden lukumäärä: 2

Philips on suurimpien autonvalmistajien valinta

Philips on suurimpien autonvalmistajien valinta

Jo sadan vuoden ajan Philips on ollut ajoneuvovalojen edelläkävijä. Se on luonut teknisiä innovaatioita, joista on tullut nykyaikaisten ajoneuvojen vakiovarusteita. Nykyään joka toinen auto Euroopassa ja joka kolmas auto maailmanlaajuisesti on varustettu Philipsin polttimoilla.

Laaja valikoima 12 V:n polttimoja kaikkiin käyttötarkoituksiin

Laaja valikoima 12 V:n polttimoja kaikkiin käyttötarkoituksiin

Mikä 12 V:n polttimo pitää valita? Philipsin valikoima sisältää polttimot ajoneuvon kaikkiin valotoimintoihin: kaukovalot, lähivalot, etusumuvalot, etuvilkut, sivuvilkut, takavilkut, jarruvalot, peruutusvalot, takasumuvalot, rekisterikilven valot, takaseisonta-/pysäköintivalot ja sisävalot.

Täyttää ECE-tyyppihyväksynnän tiukat vaatimukset

Täyttää ECE-tyyppihyväksynnän tiukat vaatimukset

Philips tuottaa luokkansa parhaita autotuotteita ja -palveluja alkuperäisosamarkkinoille sekä jälkimarkkinoille. Tuotteemme valmistetaan korkealaatuisista materiaaleista ja testataan tiukimpien vaatimusten mukaisesti, jotta voimme taata asiakkaidemme turvallisuuden ja ajomukavuuden. Koko tuotevalikoimamme on testattu, valvottu ja sertifioitu (ISO 9001, ISO 14001 ja QSO 9000), ja se täyttää ECE-vaatimukset. Philipsin laatuun voit luottaa.

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