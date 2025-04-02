Philipsin ajovalopolttimot on valmistettu korkealaatuisesta kvartsilasista

UV-kvartsilasi on vahvempaa kuin kova lasi. Se kestää hyvin äärimmäisiä lämpötiloja, kosteutta ja tärinää, mikä vähentää räjähdysvaaraa. Philipsin kvartsilasiset polttimot (hehkulanka 2 650 ºC ja lasi 800 ºC) kestävät yhtäkkisiä lämpötilamuutoksia. UV-kvartsilasi tuottaa tehokkaamman valon polttimon korkean sisäisen paineen ansiosta.