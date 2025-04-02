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LongLife EcoVisionPidempi käyttöikä

12644LLC1

3.8
| (256) Arviot
Drive with care
Philipsin LongLife EcoVision -ajovalopolttimot kestävät tavallisia polttimoita selvästi pidempään. Ne ovat luonnollinen valinta, kun ajoneuvoon tehtäviä huoltoja halutaan vähentää.
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Pidempi käyttöikä, pidempi vaihtoväli

Drive with care

  • Polttimotyyppi: H19

  • 12 V, 60/55 W

  • Pitkäikäinen, pidempi vaihtoväli

  • Erittäin kestävä polttimo

  • Polttimoiden lukumäärä: 1

Jopa 1 500 tuntia ilman polttimoiden vaihtoa

Laadukkaiden materiaalien ja vahvan hehkulangan ansiosta Philipsin LongLife EcoVision -polttimot kestävät jopa 1 500 tuntia. Tämä vähentää huoltoon käytettävää aikaa. Philipsin kestävät LongLife EcoVision -polttimot sopivat myös korkeajännitteisiin autoihin.

Philips on suurimpien autonvalmistajien valinta

Philips on ollut ajoneuvoteollisuuden edelläkävijä valoissa jo yli sadan vuoden ajan. Philipsin laadukkaat alkuperäistuotteet on suunniteltu ja kehitetty vastaamaan tiukkoja laatuprosesseja (mukaan lukien sovellettavat ISO-standardit) ja tuotantovaatimuksia. LongLife EcoVision sopii suurten autonvalmistajien automalleihin, kuten Audi, BMW, Ford, GM, Toyota ja Volkswagen. Lisätietoja löytyy tuotevalintatyökalun avulla.

Philipsin ajovalopolttimot on valmistettu korkealaatuisesta kvartsilasista

UV-kvartsilasi on vahvempaa kuin kova lasi. Se kestää hyvin äärimmäisiä lämpötiloja, kosteutta ja tärinää, mikä vähentää räjähdysvaaraa. Philipsin kvartsilasiset polttimot (hehkulanka 2 650 ºC ja lasi 800 ºC) kestävät yhtäkkisiä lämpötilamuutoksia. UV-kvartsilasi tuottaa tehokkaamman valon polttimon korkean sisäisen paineen ansiosta.

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Arviot

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3.8

5:stä

256

Arviot

02/04/2025

Suomi

Suomi

Vahvistettu ostaja

Asiallinen ja tehokas h7 led

Valoteho on parempi, kuin ultinon pro gen2 polttimoilla. Asennus helppo. Hieman kaipasin kulma-asteikkoa polttimon takapuolelle tarkan pystykohdistuksen helpottamiseksi.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Ultinon Pro9200 HL 11972U92X2 Lyömätöntä LED-ajovalopolttimoiden suorituskykyä

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Ultinon Pro9200 HL 11972U92X2 Lyömätöntä LED-ajovalopolttimoiden suorituskykyä

01/12/2016

Suomi

Suomi

Todella tehokkaat

Ostin näm edellisten Philips Xtreme polttimoiden kokemuksen perusteella. White vision gen2 on selvästi edistynyt. Suosittelen.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Xenon WhiteVision gen2 85126WHV2S1 Xenon-ajovalopolttimo

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Xenon WhiteVision gen2 85126WHV2S1 Xenon-ajovalopolttimo

28/01/2026

Sverige

Sverige

Vahvistettu ostaja

Kanon lampa men olaglig på bil

Det ända tråkiga med lamporna är att dom är olagliga jag fick en 2a på besiktningen och var tvungen att sätta tillbaka originalet halogen.

Arvioitu tuote: Ultinon Access 11972U2500CX Strålkastarlampa för bil

Arvioitu tuote: Ultinon Access 11972U2500CX Strålkastarlampa för bil

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