2 vuoden takuu
12644LLC1
Polttimotyyppi: H19
12 V, 60/55 W
Pitkäikäinen, pidempi vaihtoväli
Erittäin kestävä polttimo
Polttimoiden lukumäärä: 1
Laadukkaiden materiaalien ja vahvan hehkulangan ansiosta Philipsin LongLife EcoVision -polttimot kestävät jopa 1 500 tuntia. Tämä vähentää huoltoon käytettävää aikaa. Philipsin kestävät LongLife EcoVision -polttimot sopivat myös korkeajännitteisiin autoihin.
Philips on ollut ajoneuvoteollisuuden edelläkävijä valoissa jo yli sadan vuoden ajan. Philipsin laadukkaat alkuperäistuotteet on suunniteltu ja kehitetty vastaamaan tiukkoja laatuprosesseja (mukaan lukien sovellettavat ISO-standardit) ja tuotantovaatimuksia. LongLife EcoVision sopii suurten autonvalmistajien automalleihin, kuten Audi, BMW, Ford, GM, Toyota ja Volkswagen. Lisätietoja löytyy tuotevalintatyökalun avulla.
UV-kvartsilasi on vahvempaa kuin kova lasi. Se kestää hyvin äärimmäisiä lämpötiloja, kosteutta ja tärinää, mikä vähentää räjähdysvaaraa. Philipsin kvartsilasiset polttimot (hehkulanka 2 650 ºC ja lasi 800 ºC) kestävät yhtäkkisiä lämpötilamuutoksia. UV-kvartsilasi tuottaa tehokkaamman valon polttimon korkean sisäisen paineen ansiosta.
3.8
5:stä
256
Arviot
Nysvääjä
02/04/2025
Suomi
Vahvistettu ostaja
Asiallinen ja tehokas h7 led
Valoteho on parempi, kuin ultinon pro gen2 polttimoilla. Asennus helppo. Hieman kaipasin kulma-asteikkoa polttimon takapuolelle tarkan pystykohdistuksen helpottamiseksi.
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Arvioitu tuote: Ultinon Pro9200 HL 11972U92X2 Lyömätöntä LED-ajovalopolttimoiden suorituskykyä
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Ultinon Pro9200 HL 11972U92X2 Lyömätöntä LED-ajovalopolttimoiden suorituskykyä
Raid333rd
01/12/2016
Suomi
Todella tehokkaat
Ostin näm edellisten Philips Xtreme polttimoiden kokemuksen perusteella. White vision gen2 on selvästi edistynyt. Suosittelen.
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Arvioitu tuote: Xenon WhiteVision gen2 85126WHV2S1 Xenon-ajovalopolttimo
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Xenon WhiteVision gen2 85126WHV2S1 Xenon-ajovalopolttimo
Niclas ljus
28/01/2026
Sverige
Vahvistettu ostaja
Kanon lampa men olaglig på bil
Det ända tråkiga med lamporna är att dom är olagliga jag fick en 2a på besiktningen och var tvungen att sätta tillbaka originalet halogen.
Arvioitu tuote: Ultinon Access 11972U2500CX Strålkastarlampa för bil
Arvioitu tuote: Ultinon Access 11972U2500CX Strålkastarlampa för bil