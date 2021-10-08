2 vuoden takuu
B-line
17" (43,2 cm)
1280 x 1024 (SXGA)
Tämä Philips-näyttö käyttää kapasitiivista 10 pisteen kosketustekniikkaa, jonka ansiosta näyttö vastaa kosketukseen sujuvasti. Nyt voit hyödyntää kosketussovelluksia tehokkaasti ja elävöittää vanhojakin. Kirjoita 10 sormella tai pelaa kavereidesi kanssa. Tee yhteistyötä kollegoiden kanssa työ- tai kouluympäristössä ja lisää tuottavuuttasi ja tehokkuuttasi.
Epäihanteellisia olosuhteita varten näytön on kestettävä normaalioloissa esiintyviä vesiroiskeita ja pölyä. Kansainvälisessä standardissa IEC/EN 60529 ilmoitetuilla IP-luokituksilla määritetään sähkölaitteiden suojauksen tehokkuus vieraita aineita ja kosteutta vastaan. Tämän Philipsin näytön vesi- ja pölytiiviys on kansainvälisen IP-luokituksen mukainen, joten se kestää normaalioloissa esiintyviä vesiroiskeita ja pölyä.
SmartContrast on Philipsin tekniikka, joka analysoi tarkastelemasi sisällön, säätää värit automaattisesti ja ohjaa taustavalon voimakkuutta digitaalisen kuvan ja videon kontrastin tehostamiseksi dynaamisesti, kun peleissä on tummia värisävyjä. Kun säästötila on valittuna, kontrasti ja taustavalo muuttuvat täydellisiksi toimistosovelluksia varten ja virrankulutuksen vähentämiseksi.
4.0
5:stä
2
Arviot
100%
suosittelee tätä tuotetta
KoshNaranek
08/10/2021
United Kingdom
Vahvistettu ostaja
Touch screen monitor
It good screen, colours good, touch screen nice to use, two moans, 1 sound not very good, two the top should have been square not with a angled as you cannot put a web cam on springs off with crocodile clip. Had to make a wooden block to use it
Edut
Great touch screen
Haitat
Poor sound.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Monitor 222B9T LCD monitor with SmoothTouch
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Monitor 222B9T LCD monitor with SmoothTouch
casadelcaffè
28/01/2021
Italia
monitor touch ottimo
Uso il monitor nel mio negozio come punto cassa , per navigare,homebanking.,ottimo lo consiglio anche per produttività.
Edut
molto reattivo ,fludo bella estetica ,funzionale
Haitat
molti riflessi in ambienti molto luminoso
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 162B9T Monitor LCD con SmoothTouch
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 162B9T Monitor LCD con SmoothTouch
Vasteaika on SmartResponsen mukainen
Käsineen materiaali ja paksuus: nitriili (0,15 mm), puuvilla (0,31 mm), CPE (0,03 mm), PVC (0,12 mm)
Lisätietoja kosketustoimintoa tukevista käyttöjärjestelmistä on käyttöoppaan kohdassa SmoothTouch.
NTSC-alue CIE 1976 -väriavaruuden mukaan
sRGB-alue CIE 1931 -väriavaruuden mukaan
Nopea lataus USB BC 1.2 -standardin mukaisesti
EPEAT on voimassa ainoastaan maissa, joissa Philips rekisteröi tuotteen. Lisätietoja rekisteröinnistä eri maissa on osoitteessa https://www.epeat.net/.
Näyttö saattaa poiketa esitetyistä kuvista.