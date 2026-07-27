Vaivaton näytön säätäminen SmartControl II -ohjelmistolla

SmartControl II on näyttöohjelmisto, jonka helppokäyttöisessä käyttöliittymässä määrität nopeasti tarkkuuden hienosäädön, värien kalibroinnin ja muut näyttöasetukset, kuten kirkkaus, kontrasti, vaihe ja kello, sijainti, RGB ja valkoinen piste sekä ääniasetukset - niissä malleissa, joissa on kiinteät kaiuttimet.