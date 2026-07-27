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  • Monipuolinen näyttö parantaa tuottavuutta
  • Monipuolinen näyttö parantaa tuottavuutta
  • Monipuolinen näyttö parantaa tuottavuutta
  • Monipuolinen näyttö parantaa tuottavuutta
  • Monipuolinen näyttö parantaa tuottavuutta
  • Monipuolinen näyttö parantaa tuottavuutta

Tuotanto lopetettu

BrillianceLCD-näyttö ja SmartImage

17S1AB/00

Monipuolinen näyttö parantaa tuottavuutta
SmartImage-, SmartContrast-, SmartControl- ja TrueVision-ominaisuuksilla varustettu energiaa säästävä 17S1-yritysnäyttö parantaa tuottavuutta.
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Monipuolinen näyttö parantaa tuottavuutta

  • 17" S-line

  • 1280 x 1024

  • Kuvasuhde 5:4

Tuloja on kaksi, ja analogiset VGA- ja digitaaliset DVI-signaalit hyväksytään

Tuloja on kaksi, ja analogiset VGA- ja digitaaliset DVI-signaalit hyväksytään

Tuloja on kaksi eli laitteessa on liittimet analogisten VGA- ja digitaalisten DVI-signaalien tuloille.

SmartImage: optimoitu näytön käyttökokemus

SmartImage: optimoitu näytön käyttökokemus

SmartImage on Philipsin kehittämä, alan johtava tekniikka, joka analysoi näytön kuvaa ja takaa optimaalisen näyttötehon. Kätevässä käyttöliittymässä voit valita useita tiloja esimerkiksi toimistoa, kuvia, viihdettä ja virransäästöä varten. Valitsemasi toiminnon mukaan SmartImage optimoi näytön suorituskyvyn dynaamisesti parantamalla kuvatarkkuutta, värien kylläisyyttä, kuvien ja videokuvan tarkkuutta. Säästötila säästää virtaa merkittävästi. Kaikki reaaliajassa yhdestä painikkeesta.

Vaivaton näytön säätäminen SmartControl II -ohjelmistolla

SmartControl II on näyttöohjelmisto, jonka helppokäyttöisessä käyttöliittymässä määrität nopeasti tarkkuuden hienosäädön, värien kalibroinnin ja muut näyttöasetukset, kuten kirkkaus, kontrasti, vaihe ja kello, sijainti, RGB ja valkoinen piste sekä ääniasetukset - niissä malleissa, joissa on kiinteät kaiuttimet.

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