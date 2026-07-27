2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
17S1AB/00
17" S-line
1280 x 1024
Kuvasuhde 5:4
Tuloja on kaksi eli laitteessa on liittimet analogisten VGA- ja digitaalisten DVI-signaalien tuloille.
SmartImage on Philipsin kehittämä, alan johtava tekniikka, joka analysoi näytön kuvaa ja takaa optimaalisen näyttötehon. Kätevässä käyttöliittymässä voit valita useita tiloja esimerkiksi toimistoa, kuvia, viihdettä ja virransäästöä varten. Valitsemasi toiminnon mukaan SmartImage optimoi näytön suorituskyvyn dynaamisesti parantamalla kuvatarkkuutta, värien kylläisyyttä, kuvien ja videokuvan tarkkuutta. Säästötila säästää virtaa merkittävästi. Kaikki reaaliajassa yhdestä painikkeesta.
SmartControl II on näyttöohjelmisto, jonka helppokäyttöisessä käyttöliittymässä määrität nopeasti tarkkuuden hienosäädön, värien kalibroinnin ja muut näyttöasetukset, kuten kirkkaus, kontrasti, vaihe ja kello, sijainti, RGB ja valkoinen piste sekä ääniasetukset - niissä malleissa, joissa on kiinteät kaiuttimet.
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