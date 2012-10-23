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Tuotanto lopetettu

LED-taustavalaistu LCD-näyttö

196V3LAB5/00

4.3

| (14) Arviot | 86% suosittelee tätä tuotetta

Nauti upeista LED-kuvista eloisissa väreissä

Tätä tyylikästä ja ohutta näyttöä on ilo käyttää. Sen loistaviin ominaisuuksiin kuuluu muun muassa SmartContrast, joka varmistaa monipuoliset ja kirkkaat kuvat sekä stereokaiuttimet, jotka tehostavat multimediakokemusta.

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Nauti upeista LED-kuvista eloisissa väreissä

  • V Line

  • 18,5" / 47 cm

Tilaa säästävä, sopii jokaiseen kotiin

Ympäristöystävällinen näyttö ei sisällä elohopeaa

Philipsin näytöt, joissa on LED-taustavalo, eivät sisällä elohopeaa, joka kuuluu luonnon myrkyllisimpiin aineisiin ja vaikuttaa ihmisiin ja eläimiin. Siksi näyttö on ympäristöystävällisempi koko elinkaarensa ajan aina valmistuksesta hävittämiseen.

Upea ohut, kiiltävä malli

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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4.3

5:stä

14

Arviot

86%

suosittelee tätä tuotetta

1

23/10/2012

United Kingdom

United Kingdom

Vahvistettu ostaja

philips monitor

this is a nice piece of kit. good colours, good to look at when it is not being used. the only down I can put on it is that volume is not very high--but this is a PERSONAL thing which I have cured by fitting add on speakers.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 196V3LAB5 LCD monitor with LED backlight

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 196V3LAB5 LCD monitor with LED backlight

23/10/2012

United Kingdom

United Kingdom

philips monitor

this is a nice piece of kit. good colours, good to look at when it is not being used. the only down I can put on it is that volume is not very high--but this is a PERSONAL thing which I have cured by fitting add on speakers.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 196V3LAB5 LCD monitor with LED backlight

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 196V3LAB5 LCD monitor with LED backlight

17/12/2013

España

España

Perfecta relación calidad/precio

Un monitor de batalla con la calidad que caracteriza a los productos philips. Impresionante la calidad y nitidez de la imagen

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 226V3LAB5 LCD monitor with LED backlight

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 226V3LAB5 LCD monitor with LED backlight

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