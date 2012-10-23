2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
196V3LAB5/00
Nauti upeista LED-kuvista eloisissa väreissä
Tätä tyylikästä ja ohutta näyttöä on ilo käyttää. Sen loistaviin ominaisuuksiin kuuluu muun muassa SmartContrast, joka varmistaa monipuoliset ja kirkkaat kuvat sekä stereokaiuttimet, jotka tehostavat multimediakokemusta.
V Line
18,5" / 47 cm
Philipsin näytöt, joissa on LED-taustavalo, eivät sisällä elohopeaa, joka kuuluu luonnon myrkyllisimpiin aineisiin ja vaikuttaa ihmisiin ja eläimiin. Siksi näyttö on ympäristöystävällisempi koko elinkaarensa ajan aina valmistuksesta hävittämiseen.
4.3
5:stä
14
Arviot
86%
suosittelee tätä tuotetta
cliffy
23/10/2012
United Kingdom
Vahvistettu ostaja
philips monitor
this is a nice piece of kit. good colours, good to look at when it is not being used. the only down I can put on it is that volume is not very high--but this is a PERSONAL thing which I have cured by fitting add on speakers.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 196V3LAB5 LCD monitor with LED backlight
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 196V3LAB5 LCD monitor with LED backlight
cliffy
23/10/2012
United Kingdom
philips monitor
this is a nice piece of kit. good colours, good to look at when it is not being used. the only down I can put on it is that volume is not very high--but this is a PERSONAL thing which I have cured by fitting add on speakers.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 196V3LAB5 LCD monitor with LED backlight
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 196V3LAB5 LCD monitor with LED backlight
jumanpar
17/12/2013
España
Perfecta relación calidad/precio
Un monitor de batalla con la calidad que caracteriza a los productos philips. Impresionante la calidad y nitidez de la imagen
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 226V3LAB5 LCD monitor with LED backlight
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 226V3LAB5 LCD monitor with LED backlight