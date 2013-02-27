2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
Nauti upeista LED-kuvista eloisissa väreissä
Tätä tyylikästä ja ohutta näyttöä on ilo käyttää. Sen loistaviin ominaisuuksiin kuuluu muun muassa SmartContrast, joka varmistaa monipuoliset ja kirkkaat kuvat sekä stereokaiuttimet, jotka tehostavat multimediakokemusta.
V Line
18,5" / 47 cm
Haluatko LCD-taulutelevision suurimmalla kontrastilla ja uskomattomalla kuvalaadulla? Philipsin tehokas videoprosessointi yhdessä ainutlaatuisen himmennys- ja taustavalotekniikan kanssa tuottaa eloisat värit. SmartContrast lisää kontrastia, jolloin tuloksena on erinomainen mustan taso sekä tummien varjojen ja sävyjen tarkka toisto. Kuva on kirkas, terävä ja elävä.
4.1
5:stä
15
Arviot
87%
suosittelee tätä tuotetta
MUSU123
27/02/2013
United Kingdom
Great design & performance in cheap
This monitor is very goodlooking. Also it has the LED technology. So I prefer it for others to buy. Thanks.
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Arvioitu tuote: 196V3LAB LED monitor
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 196V3LAB LED monitor
Stodo
17/11/2018
Deutschland
Klasse Monitor
Toller Monitor, Lautsprecher könnten besser sein. Nicht für Spiele oder Musik, normale Anwendungen reichen sie aber.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 226V3LAB LED monitor
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 226V3LAB LED monitor
leparadisd
11/09/2012
France
A good purchase
Excelent performance, bright clear screen. Simple to set up to the computer. Only small problem I have found the Power cable connection at the back of the screen is not a very good fit. It really needs a much better power cable socket and plug.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 196V3LAB Moniteur LED
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 196V3LAB Moniteur LED