Deze led-tv met ambilight heeft prima prestaties, mooi en scherp beeld en de ambilight geeft interdaad een extra beleving. Geen problemen gehad met de bediening. Ook de aansluiting met het internet (via extra dongle) werkt goed. Die bediening vind ik prettiger dan die van de digitale ontvanger die ik heb. De kwaliteit van het geluid is beperkt. Ik heb een surround systeem aangesloten, dus is dit niet zo relevant