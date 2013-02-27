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Tuotanto lopetettu

LED-näyttö

196V3LAB/00

4.1

| (15) Arviot | 87% suosittelee tätä tuotetta

Nauti upeista LED-kuvista eloisissa väreissä

Tätä tyylikästä ja ohutta näyttöä on ilo käyttää. Sen loistaviin ominaisuuksiin kuuluu muun muassa SmartContrast, joka varmistaa monipuoliset ja kirkkaat kuvat sekä stereokaiuttimet, jotka tehostavat multimediakokemusta.

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Nauti upeista LED-kuvista eloisissa väreissä

  • V Line

  • 18,5" / 47 cm

Tilaa säästävä, sopii jokaiseen kotiin

SmartContrast 10000000:1 tarjoaa uskomattoman tarkat mustan yksityiskohdat

Haluatko LCD-taulutelevision suurimmalla kontrastilla ja uskomattomalla kuvalaadulla? Philipsin tehokas videoprosessointi yhdessä ainutlaatuisen himmennys- ja taustavalotekniikan kanssa tuottaa eloisat värit. SmartContrast lisää kontrastia, jolloin tuloksena on erinomainen mustan taso sekä tummien varjojen ja sävyjen tarkka toisto. Kuva on kirkas, terävä ja elävä.

Upea ohut, kiiltävä malli

Tekniset tiedot

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Arviot

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4.1

5:stä

15

Arviot

87%

suosittelee tätä tuotetta

3

27/02/2013

United Kingdom

United Kingdom

Great design & performance in cheap

This monitor is very goodlooking. Also it has the LED technology. So I prefer it for others to buy. Thanks.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 196V3LAB LED monitor

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 196V3LAB LED monitor

17/11/2018

Deutschland

Deutschland

Klasse Monitor

Toller Monitor, Lautsprecher könnten besser sein. Nicht für Spiele oder Musik, normale Anwendungen reichen sie aber.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 226V3LAB LED monitor

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 226V3LAB LED monitor

11/09/2012

France

France

A good purchase

Excelent performance, bright clear screen. Simple to set up to the computer. Only small problem I have found the Power cable connection at the back of the screen is not a very good fit. It really needs a much better power cable socket and plug.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 196V3LAB Moniteur LED

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 196V3LAB Moniteur LED

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