2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
196V4LAB2/00
Nauti upeista LED-kuvista eloisissa väreissä
Katso eloisia LED-kuvia kiiltävältä, upeasti muotoillulta näytöltä, jossa on stereokaiuttimet ja SmartControl lite. Loistava valinta!
V Line
18,5" / 47 cm
SmartContrast on Philipsin tekniikka, joka analysoi tarkastelemasi sisällön, säätää värit automaattisesti ja ohjaa taustavalon voimakkuutta digitaalisen kuvan ja videon kontrastin tehostamiseksi dynaamisesti, kun peleissä on tummia värisävyjä. Kun säästötila on valittuna, kontrasti ja taustavalo muuttuvat täydellisiksi toimistosovelluksia varten ja virrankulutuksen vähentämiseksi.
Philipsin näytöt, joissa on LED-taustavalo, eivät sisällä elohopeaa, joka kuuluu luonnon myrkyllisimpiin aineisiin ja vaikuttaa ihmisiin ja eläimiin. Siksi näyttö on ympäristöystävällisempi koko elinkaarensa ajan aina valmistuksesta hävittämiseen.
4.7
5:stä
3
Arviot
100%
suosittelee tätä tuotetta
vannuzzo
30/03/2018
United Kingdom
very clear picture
I am very pleased with the monitor, I use it daily and I am very satisfied. Thanks.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 200V4LAB2 LCD monitor with LED backlight
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 200V4LAB2 LCD monitor with LED backlight
errins
26/05/2014
United Kingdom
This monitor has great clarity
Before selecting this monitor to replace the one that had 'died' I viewed several others that were connected to computers to compare the on-screen results and this one's performance stood out against all the others. I found it easy to install and have been delighted with it on all counts.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 196V4LAB2 LCD monitor with LED backlight
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 196V4LAB2 LCD monitor with LED backlight
Emile139
01/08/2013
België
Satisfait
Surpris pas l'installation du soft nécessaire à la gestion du contraste et luminosité
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 196V4LAB2 Moniteur LCD avec rétroéclairage LED
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 196V4LAB2 Moniteur LCD avec rétroéclairage LED