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Tuotanto lopetettu

LCD-näyttö

221B8LHEB/01

5

| (1) Arvio | 100% suosittelee tätä tuotetta

Terävä kuva ja tehokas toiminta

Työskentele tehokkaasti Philipsin 22 tuuman Full HD -näytöllä. Kristallinkirkkaan Full HD -kuvanlaadun ja huippuominaisuuksien – kuten korkeudensäädön sekä Flicker-Free- ja LowBlue-tekniikoiden – ansiosta päätetyö ei rasita silmiäsi.

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Terävä kuva ja tehokas toiminta

  • B-line

  • 22 (halkaisija 21,5 tuumaa / 54,6 cm)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Nollan watin virtakytkimellä laite ei kuluta lainkaan virtaa

Nollan watin virtakytkimellä laite ei kuluta lainkaan virtaa. Kytkin on näytön takana, ja kun se on kytketty, näyttö ei saa ollenkaan virtaa, mikä pienentää hiilijalanjälkeä.

EasyRead-tila – kuin lukisit paperista

Nauti parannetusta mukavuudesta ja luettavuudesta lukiessasi pitkiä, paljon tekstiä sisältäviä asiakirjoja. EasyRead-tila säästää silmiäsi paperia jäljittelevällä katselukokemuksella – tila simuloi oikealla paperilla lukemista säätämällä digitaalisen näytön värejä ja zoomaustasoja.

Välkkymätön tekniikka vähentää silmien väsymistä

LED-taustavalolla varustetuissa näytöissä säädetään kirkkautta tavalla, joka joillekin käyttäjille näkyy näytön välkkymisenä. Tämä aiheuttaa silmien väsymistä. Philipsin Flicker-free-tekniikka käyttää uutta tapaa säätää kirkkautta ja vähentää siten välkkymistä, jolloin näytön katselu on miellyttävämpää.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
Tuotteista annetuista arvioista ja tähdistä on hyötyä kaikille asiakkaille. Ne auttavat saamaan lisätietoja tuotteesta ja helpottavat ostopäätöksen tekemistä. Kuka tahansa verkko- tai myymäläostoksen tehnyt asiakas voi jättää arvostelun

5.0

5:stä

1

Arvio

100%

suosittelee tätä tuotetta

4
3
2
1

19/08/2020

United Kingdom

United Kingdom

Vahvistettu ostaja

Great monitor

Bought on basis of brand reputation and others reviews of the product. Great monitor, easy to set up (just needed adaptor for HDMI to fit Mac Pro, already had one). Very happy with the screen resolution for photo editing, spreadsheet etc, as well as the overall features and system management.

Edut

Resolution and brand

Haitat

MacPro adaptor needed

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 221B8LHEB LCD monitor

Käyttöpäivä 2020-07-19

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 221B8LHEB LCD monitor

Käyttöpäivä 2020-07-19

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. Vasteaika on SmartResponsen mukainen

  2. EPEAT on voimassa ainoastaan maissa, joissa Philips rekisteröi tuotteen. Lisätietoja rekisteröinnistä eri maissa on osoitteessa https://www.epeat.net/.

  3. Näyttö saattaa poiketa esitetyistä kuvista.