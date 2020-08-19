2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
221B8LHEB/01
Terävä kuva ja tehokas toiminta
Työskentele tehokkaasti Philipsin 22 tuuman Full HD -näytöllä. Kristallinkirkkaan Full HD -kuvanlaadun ja huippuominaisuuksien – kuten korkeudensäädön sekä Flicker-Free- ja LowBlue-tekniikoiden – ansiosta päätetyö ei rasita silmiäsi.
B-line
22 (halkaisija 21,5 tuumaa / 54,6 cm)
1920 x 1080 (Full HD)
Nollan watin virtakytkimellä laite ei kuluta lainkaan virtaa. Kytkin on näytön takana, ja kun se on kytketty, näyttö ei saa ollenkaan virtaa, mikä pienentää hiilijalanjälkeä.
Nauti parannetusta mukavuudesta ja luettavuudesta lukiessasi pitkiä, paljon tekstiä sisältäviä asiakirjoja. EasyRead-tila säästää silmiäsi paperia jäljittelevällä katselukokemuksella – tila simuloi oikealla paperilla lukemista säätämällä digitaalisen näytön värejä ja zoomaustasoja.
LED-taustavalolla varustetuissa näytöissä säädetään kirkkautta tavalla, joka joillekin käyttäjille näkyy näytön välkkymisenä. Tämä aiheuttaa silmien väsymistä. Philipsin Flicker-free-tekniikka käyttää uutta tapaa säätää kirkkautta ja vähentää siten välkkymistä, jolloin näytön katselu on miellyttävämpää.
5.0
5:stä
1
Arvio
100%
suosittelee tätä tuotetta
SamJK
19/08/2020
United Kingdom
Vahvistettu ostaja
Great monitor
Bought on basis of brand reputation and others reviews of the product. Great monitor, easy to set up (just needed adaptor for HDMI to fit Mac Pro, already had one). Very happy with the screen resolution for photo editing, spreadsheet etc, as well as the overall features and system management.
Edut
Resolution and brand
Haitat
MacPro adaptor needed
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 221B8LHEB LCD monitor
Käyttöpäivä 2020-07-19
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 221B8LHEB LCD monitor
Käyttöpäivä 2020-07-19
Vasteaika on SmartResponsen mukainen
EPEAT on voimassa ainoastaan maissa, joissa Philips rekisteröi tuotteen. Lisätietoja rekisteröinnistä eri maissa on osoitteessa https://www.epeat.net/.
Näyttö saattaa poiketa esitetyistä kuvista.