SmoothTouch-näyttö vastaa kosketukseen luonnollisesti ja sujuvasti

Tämä Philips-näyttö käyttää kapasitiivista 10 pisteen kosketustekniikkaa, jonka ansiosta näyttö vastaa kosketukseen sujuvasti. Nyt voit hyödyntää kosketussovelluksia tehokkaasti ja elävöittää vanhojakin. Kirjoita 10 sormella tai pelaa kavereidesi kanssa. Tee yhteistyötä kollegoiden kanssa työ- tai kouluympäristössä ja lisää tuottavuuttasi ja tehokkuuttasi.