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  • Energy Label Europe D
    Huikea interaktiivinen näyttö, jossa on SmoothTouch
  • Huikea interaktiivinen näyttö, jossa on SmoothTouch
  • Huikea interaktiivinen näyttö, jossa on SmoothTouch
  • Huikea interaktiivinen näyttö, jossa on SmoothTouch
  • Huikea interaktiivinen näyttö, jossa on SmoothTouch
  • Huikea interaktiivinen näyttö, jossa on SmoothTouch
  • Energy Label Europe D
    Huikea interaktiivinen näyttö, jossa on SmoothTouch
  • Huikea interaktiivinen näyttö, jossa on SmoothTouch
  • Huikea interaktiivinen näyttö, jossa on SmoothTouch
  • Huikea interaktiivinen näyttö, jossa on SmoothTouch
  • Huikea interaktiivinen näyttö, jossa on SmoothTouch
  • Huikea interaktiivinen näyttö, jossa on SmoothTouch

MonitorLCD-näyttö ja SmoothTouch

222B9T/00

4
| (2) Arviot | 100% suosittelee tätä tuotetta
Huikea interaktiivinen näyttö, jossa on SmoothTouch
Tukevassa, veden- ja pölynkestävässä kosketusnäytössä on nivelletty jalusta, jonka voi säätää tarvittavaan kulmaan. Sovellusten käyttö on helppoa ja intuitiivista, mikä parantaa tuottavuutta.
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Huikea interaktiivinen näyttö, jossa on SmoothTouch

  • B-line

  • 22 (halkaisija 21,5 tuumaa / 54,6 cm)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

SmoothTouch-näyttö vastaa kosketukseen luonnollisesti ja sujuvasti

SmoothTouch-näyttö vastaa kosketukseen luonnollisesti ja sujuvasti

Tämä Philips-näyttö käyttää kapasitiivista 10 pisteen kosketustekniikkaa, jonka ansiosta näyttö vastaa kosketukseen sujuvasti. Nyt voit hyödyntää kosketussovelluksia tehokkaasti ja elävöittää vanhojakin. Kirjoita 10 sormella tai pelaa kavereidesi kanssa. Tee yhteistyötä kollegoiden kanssa työ- tai kouluympäristössä ja lisää tuottavuuttasi ja tehokkuuttasi.

Näytön etupinnan vesi- ja pölytiiviys vastaa IP65-luokituksen vaatimuksia

Näytön etupinnan vesi- ja pölytiiviys vastaa IP65-luokituksen vaatimuksia

Epäihanteellisia olosuhteita varten näytön on kestettävä normaalioloissa esiintyviä vesiroiskeita ja pölyä. Kansainvälisessä standardissa IEC/EN 60529 ilmoitetuilla IP-luokituksilla määritetään sähkölaitteiden suojauksen tehokkuus vieraita aineita ja kosteutta vastaan. Tämän Philipsin näytön vesi- ja pölytiiviys on kansainvälisen IP-luokituksen mukainen, joten se kestää normaalioloissa esiintyviä vesiroiskeita ja pölyä.

16:9 Full HD -näyttö takaa tarkat yksityiskohdat

16:9 Full HD -näyttö takaa tarkat yksityiskohdat

Kuvanlaatu vaikuttaa katseluelämykseen. Tavalliset näytöt tuottavat kelvollista kuvaa, mutta miksi tyytyä siihen, kun voi nauttia yksityiskohtaisesta tarkkuudesta, kirkkaista sävyistä, upeasta kontrastista ja realistisista väreistä tehostetun Full HD 1920 x 1080 -tarkkuuden ansiosta.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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4.0

5:stä

2

Arviot

100%

suosittelee tätä tuotetta

5
3
2
1

08/10/2021

United Kingdom

United Kingdom

Vahvistettu ostaja

Touch screen monitor

It good screen, colours good, touch screen nice to use, two moans, 1 sound not very good, two the top should have been square not with a angled as you cannot put a web cam on springs off with crocodile clip. Had to make a wooden block to use it

Edut

Great touch screen

Haitat

Poor sound.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Monitor 222B9T LCD monitor with SmoothTouch

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Monitor 222B9T LCD monitor with SmoothTouch

28/01/2021

Italia

Italia

monitor touch ottimo

Uso il monitor nel mio negozio come punto cassa , per navigare,homebanking.,ottimo lo consiglio anche per produttività.

Edut

molto reattivo ,fludo bella estetica ,funzionale

Haitat

molti riflessi in ambienti molto luminoso

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 162B9T Monitor LCD con SmoothTouch

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 162B9T Monitor LCD con SmoothTouch

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. Vasteaika on SmartResponsen mukainen

  2. Käsineen materiaali ja paksuus: nitriili (0,15 mm), puuvilla (0,31 mm), CPE (0,03 mm), PVC (0,12 mm)

  3. Lisätietoja kosketustoimintoa tukevista käyttöjärjestelmistä on käyttöoppaan kohdassa SmoothTouch.

  4. Nopea lataus USB BC 1.2 -standardin mukaisesti

  5. EPEAT on voimassa ainoastaan maissa, joissa Philips rekisteröi tuotteen. Lisätietoja rekisteröinnistä eri maissa on osoitteessa https://www.epeat.net/.

  6. Näyttö saattaa poiketa esitetyistä kuvista.