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Tuotanto lopetettu

LCD-näyttö

226E9QSB/01

Eloisat ja kirkkaat yksityiskohdat, huippuluokan muotoilua

Tyylikäs näyttö edustaa huippuluokan muotoilua ja uusinta tekniikkaa. Laajakuvanäytön kuvanlaatu on terävä ja selkeä kaikista kuvakulmista. Flicker-Free-tekniikka vähentää silmien rasitusta.

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Eloisat ja kirkkaat yksityiskohdat, huippuluokan muotoilua

  • E Line

  • 22 (halkaisija 21,5 tuumaa / 54,6 cm)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

IPS-LED-laajakuvatekniikalla tarkka kuva ja värit

IPS-LED-laajakuvatekniikalla tarkka kuva ja värit

IPS-näyttöjen edistyksellisen tekniikan ansiosta saat erittäin laajat 178/178 asteen katselukulmat, jotka mahdollistavat näytön katsomisen lähes mistä tahansa katselusuunnasta. Tavanomaisista TN-näytöistä poiketen IPS-näytöissä on erittäin terävä kuva ja elävät värit. Niinpä ne ovat ihanteellisia valokuvien ja elokuvien katseluun, Internetin selaamiseen sekä tarkkaa värien erottelua ja yhtenäistä kirkkautta vaativien ammattisovellusten käyttöön.

16:9 Full HD -näyttö takaa tarkat yksityiskohdat

16:9 Full HD -näyttö takaa tarkat yksityiskohdat

Kuvanlaatu vaikuttaa katseluelämykseen. Tavalliset näytöt tuottavat kelvollista kuvaa, mutta miksi tyytyä siihen, kun voi nauttia yksityiskohtaisesta tarkkuudesta, kirkkaista sävyistä, upeasta kontrastista ja realistisista väreistä tehostetun Full HD 1920 x 1080 -tarkkuuden ansiosta.

Ohut reunus luo saumattoman ulkoasun

Ohut reunus luo saumattoman ulkoasun

Uusien Philips-näyttöjen reunukset ovat äärimmäisen ohuet, mikä vähentää häiriötekijöitä ja tarjoaa mahdollisimman suuren kuva-alan. Ohuet reunat sopivat erinomaisesti esimerkiksi peleissä, graafisessa suunnittelussa ja ammattisovelluksissa käytettäviin usean näytön järjestelmiin, joissa ohutreunaisilla näytöillä luodaan yhden suuren näytön vaikutelma.

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. IPS-sana- ja -tuotemerkki sekä tuotteeseen liittyvät patentit ovat omistajiensa omaisuutta.

  2. Vasteaika on SmartResponsen mukainen

  3. Näyttö saattaa poiketa esitetyistä kuvista.