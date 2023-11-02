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Tuotanto lopetettu

LED-taustavalaistu LCD-näyttö

226V4LAB/00

4.1

| (23) Arviot | 83% suosittelee tätä tuotetta

Nauti upeista LED-kuvista eloisissa väreissä

Katso eloisia LED-kuvia kiiltävältä, upeasti muotoillulta näytöltä, jossa on stereokaiuttimet ja SmartControl lite. Loistava valinta!

Näytä kaikki edut

stereokaiuttimilla

Nauti upeista LED-kuvista eloisissa väreissä

  • V Line

  • 21,5" (54,6 cm)

Tilaa säästävä

16:9 Full HD -näyttö takaa parhaan katseluelämyksen

Full HD -näytössä on 1 920 x 1 080 pikselin laajakulmaresoluutio. Tämä on suurin mahdollinen resoluutio HD-lähdettä käytettäessä ja kuvan laatu on erinomainen. Näyttö tukee myös 1 080 pikselin signaaleja kaikista lähteistä, kuten Blu-ray ja HD-pelikonsolit. Signaalinkäsittely päivitetään tukemaan tätä huomattavasti suurempaa signaalin laatua ja resoluutiota. Tuloksena on terävä, välkkymätön Progressive Scan -kuva, joka on erittäin kirkas ja jonka värit ovat upeat.

Ympäristöystävällinen näyttö ei sisällä elohopeaa

Philipsin näytöt, joissa on LED-taustavalo, eivät sisällä elohopeaa, joka kuuluu luonnon myrkyllisimpiin aineisiin ja vaikuttaa ihmisiin ja eläimiin. Siksi näyttö on ympäristöystävällisempi koko elinkaarensa ajan aina valmistuksesta hävittämiseen.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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4.1

5:stä

23

Arviot

83%

suosittelee tätä tuotetta

1

02/11/2023

United Kingdom

United Kingdom

Great

10 years of using with out any isue. Philips makes monitors the best.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 226V4LAB LCD monitor with LED backlight

Käyttöpäivä 2021-11-02

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 226V4LAB LCD monitor with LED backlight

Käyttöpäivä 2021-11-02

20/12/2015

United Kingdom

United Kingdom

Vahvistettu ostaja

A perfect monitor

On opening the box first impressions were very positive with the size of the screen and ease of setup. Once connected the screen is just perfect and a pleasure to view. Not much more I can really say.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 220V4LAB LCD monitor with LED backlight

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 220V4LAB LCD monitor with LED backlight

26/10/2013

United Kingdom

United Kingdom

Overall

Bright Sharp picture, and a nice simple design Good value speaskers very tinny.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 226V4LAB LCD monitor with LED backlight

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 226V4LAB LCD monitor with LED backlight

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