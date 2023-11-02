2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
Nauti upeista LED-kuvista eloisissa väreissä
Katso eloisia LED-kuvia kiiltävältä, upeasti muotoillulta näytöltä, jossa on stereokaiuttimet ja SmartControl lite. Loistava valinta!
V Line
21,5" (54,6 cm)
Full HD -näytössä on 1 920 x 1 080 pikselin laajakulmaresoluutio. Tämä on suurin mahdollinen resoluutio HD-lähdettä käytettäessä ja kuvan laatu on erinomainen. Näyttö tukee myös 1 080 pikselin signaaleja kaikista lähteistä, kuten Blu-ray ja HD-pelikonsolit. Signaalinkäsittely päivitetään tukemaan tätä huomattavasti suurempaa signaalin laatua ja resoluutiota. Tuloksena on terävä, välkkymätön Progressive Scan -kuva, joka on erittäin kirkas ja jonka värit ovat upeat.
Philipsin näytöt, joissa on LED-taustavalo, eivät sisällä elohopeaa, joka kuuluu luonnon myrkyllisimpiin aineisiin ja vaikuttaa ihmisiin ja eläimiin. Siksi näyttö on ympäristöystävällisempi koko elinkaarensa ajan aina valmistuksesta hävittämiseen.
4.1
5:stä
23
Arviot
83%
suosittelee tätä tuotetta
Miki iz Nisa
02/11/2023
United Kingdom
Great
10 years of using with out any isue. Philips makes monitors the best.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 226V4LAB LCD monitor with LED backlight
Käyttöpäivä 2021-11-02
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 226V4LAB LCD monitor with LED backlight
Käyttöpäivä 2021-11-02
JamesB
20/12/2015
United Kingdom
Vahvistettu ostaja
A perfect monitor
On opening the box first impressions were very positive with the size of the screen and ease of setup. Once connected the screen is just perfect and a pleasure to view. Not much more I can really say.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 220V4LAB LCD monitor with LED backlight
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 220V4LAB LCD monitor with LED backlight
Pag3s
26/10/2013
United Kingdom
Overall
Bright Sharp picture, and a nice simple design Good value speaskers very tinny.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 226V4LAB LCD monitor with LED backlight
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 226V4LAB LCD monitor with LED backlight