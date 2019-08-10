2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
240B7QPTEB/01
Terävät kuvat, tehokas suorituskyky
Philips PowerSensor -näyttö soveltuu ympäristöystävälliseen ja tehokkaaseen käyttöön, sillä siinä ei ole PVC- eikä BFR-muovia ja sen valmistusmateriaalista 85 % on kuluttajien kierrättämää muovia.
B-line
24 (halkaisija 24,1 tuumaa / 61,1 cm)
1920 x 1200 (WUXGA)
PowerSensor on sisäänrakennettu "ihmistunnistin", joka lähettää ja vastaanottaa turvallisia infrapunasignaaleja. Signaalien avulla tarkistetaan, onko käyttäjä paikalla. PowerSensor vähentää automaattisesti näytön kirkkautta, kun käyttäjä poistuu paikalta, mikä säästää jopa 70 prosenttia energiakustannuksissa ja pidentää näytön käyttöikää.
IPS-näyttöjen edistyksellisen tekniikan ansiosta saat erittäin laajat 178/178 asteen katselukulmat, jotka mahdollistavat näytön katsomisen lähes mistä tahansa katselusuunnasta – jopa 90-asteen kulmassa! Tavanomaisista TN-näytöistä poiketen IPS-näytöissä on erittäin terävä kuva ja elävät värit. Niinpä ne ovat ihanteellisia valokuvien ja elokuvien katseluun, Internetin selaamiseen sekä tarkkaa värien erottelua ja yhtenäistä kirkkautta vaativien ammattisovellusten käyttöön.
DisplayPort-lähtöliitännän avulla voit yhdistää monia korkean resoluution näyttöjä tietokoneeseesi vain yhden kaapelin avulla. Näytöt kytketään toinen toisiinsa, mikä vähentää kaapeleiden määrää ja auttaa pitämään työpöytäsi siistinä.
5.0
5:stä
1
Arvio
100%
suosittelee tätä tuotetta
jackie58
10/08/2019
Italia
un po' difficile da configurare
un po' difficile da configurare, il cavo USB era difettoso lo ho dovuto sostituire. ma rimane sempre al top dei monitor lcd
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Brilliance 241B7QPTEB Monitor LCD con PowerSensor
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Brilliance 241B7QPTEB Monitor LCD con PowerSensor
IPS-sana- ja -tuotemerkki sekä tuotteeseen liittyvät patentit ovat omistajiensa omaisuutta.
EPEAT on voimassa ainoastaan maissa, joissa Philips rekisteröi tuotteen. Lisätietoja rekisteröinnistä eri maissa on osoitteessa https://www.epeat.net/.
Nopea lataus USB BC 1.2 -standardin mukaisesti
Vasteaika on SmartResponsen mukainen