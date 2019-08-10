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Tuotanto lopetettu

BrillianceLCD-näyttö ja PowerSensor

240B7QPTEB/01

5

| (1) Arvio | 100% suosittelee tätä tuotetta

Terävät kuvat, tehokas suorituskyky

Philips PowerSensor -näyttö soveltuu ympäristöystävälliseen ja tehokkaaseen käyttöön, sillä siinä ei ole PVC- eikä BFR-muovia ja sen valmistusmateriaalista 85 % on kuluttajien kierrättämää muovia.

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ja PowerSensor

Terävät kuvat, tehokas suorituskyky

  • B-line

  • 24 (halkaisija 24,1 tuumaa / 61,1 cm)

  • 1920 x 1200 (WUXGA)

PowerSensor käyttää jopa 70 % vähemmän sähköä

PowerSensor on sisäänrakennettu "ihmistunnistin", joka lähettää ja vastaanottaa turvallisia infrapunasignaaleja. Signaalien avulla tarkistetaan, onko käyttäjä paikalla. PowerSensor vähentää automaattisesti näytön kirkkautta, kun käyttäjä poistuu paikalta, mikä säästää jopa 70 prosenttia energiakustannuksissa ja pidentää näytön käyttöikää.

IPS-tekniikka – upeat värit ja laajat katselukulmat

IPS-näyttöjen edistyksellisen tekniikan ansiosta saat erittäin laajat 178/178 asteen katselukulmat, jotka mahdollistavat näytön katsomisen lähes mistä tahansa katselusuunnasta – jopa 90-asteen kulmassa! Tavanomaisista TN-näytöistä poiketen IPS-näytöissä on erittäin terävä kuva ja elävät värit. Niinpä ne ovat ihanteellisia valokuvien ja elokuvien katseluun, Internetin selaamiseen sekä tarkkaa värien erottelua ja yhtenäistä kirkkautta vaativien ammattisovellusten käyttöön.

DisplayPort-lähtö lisänäyttöjen yhdistämiseen

DisplayPort-lähtöliitännän avulla voit yhdistää monia korkean resoluution näyttöjä tietokoneeseesi vain yhden kaapelin avulla. Näytöt kytketään toinen toisiinsa, mikä vähentää kaapeleiden määrää ja auttaa pitämään työpöytäsi siistinä.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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5.0

5:stä

1

Arvio

100%

suosittelee tätä tuotetta

4
3
2
1

10/08/2019

Italia

Italia

un po' difficile da configurare

un po' difficile da configurare, il cavo USB era difettoso lo ho dovuto sostituire. ma rimane sempre al top dei monitor lcd

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Brilliance 241B7QPTEB Monitor LCD con PowerSensor

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Brilliance 241B7QPTEB Monitor LCD con PowerSensor

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. IPS-sana- ja -tuotemerkki sekä tuotteeseen liittyvät patentit ovat omistajiensa omaisuutta.

  2. EPEAT on voimassa ainoastaan maissa, joissa Philips rekisteröi tuotteen. Lisätietoja rekisteröinnistä eri maissa on osoitteessa https://www.epeat.net/.

  3. Nopea lataus USB BC 1.2 -standardin mukaisesti

  4. Vasteaika on SmartResponsen mukainen