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  • Monitor LCD-näyttö ja SmoothTouch
    Huikea interaktiivinen näyttö, jossa on SmoothTouch
  • Huikea interaktiivinen näyttö, jossa on SmoothTouch
  • Huikea interaktiivinen näyttö, jossa on SmoothTouch
  • Huikea interaktiivinen näyttö, jossa on SmoothTouch
  • Huikea interaktiivinen näyttö, jossa on SmoothTouch
  • Huikea interaktiivinen näyttö, jossa on SmoothTouch
  • Monitor LCD-näyttö ja SmoothTouch
    Huikea interaktiivinen näyttö, jossa on SmoothTouch
  • Huikea interaktiivinen näyttö, jossa on SmoothTouch
  • Huikea interaktiivinen näyttö, jossa on SmoothTouch
  • Huikea interaktiivinen näyttö, jossa on SmoothTouch
  • Huikea interaktiivinen näyttö, jossa on SmoothTouch
  • Huikea interaktiivinen näyttö, jossa on SmoothTouch

MonitorLCD-näyttö ja SmoothTouch

242B9T/00

4.4
| (12) Arviot | 91% suosittelee tätä tuotetta
Huikea interaktiivinen näyttö, jossa on SmoothTouch
Tukevassa, veden- ja pölynkestävässä kosketusnäytössä on nivelletty jalusta, jonka voi säätää tarvittavaan kulmaan. Sovellusten käyttö on helppoa ja intuitiivista, mikä parantaa tuottavuutta.
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Huikea interaktiivinen näyttö, jossa on SmoothTouch

  • B-line

  • 24 (halkaisija 23,8 tuumaa / 60,5 cm)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

SmoothTouch-näyttö vastaa kosketukseen luonnollisesti ja sujuvasti

SmoothTouch-näyttö vastaa kosketukseen luonnollisesti ja sujuvasti

Tämä Philips-näyttö käyttää kapasitiivista 10 pisteen kosketustekniikkaa, jonka ansiosta näyttö vastaa kosketukseen sujuvasti. Nyt voit hyödyntää kosketussovelluksia tehokkaasti ja elävöittää vanhojakin. Kirjoita 10 sormella tai pelaa kavereidesi kanssa. Tee yhteistyötä kollegoiden kanssa työ- tai kouluympäristössä ja lisää tuottavuuttasi ja tehokkuuttasi.

Näytön etupinnan vesi- ja pölytiiviys vastaa IP65-luokituksen vaatimuksia

Näytön etupinnan vesi- ja pölytiiviys vastaa IP65-luokituksen vaatimuksia

Epäihanteellisia olosuhteita varten näytön on kestettävä normaalioloissa esiintyviä vesiroiskeita ja pölyä. Kansainvälisessä standardissa IEC/EN 60529 ilmoitetuilla IP-luokituksilla määritetään sähkölaitteiden suojauksen tehokkuus vieraita aineita ja kosteutta vastaan. Tämän Philipsin näytön vesi- ja pölytiiviys on kansainvälisen IP-luokituksen mukainen, joten se kestää normaalioloissa esiintyviä vesiroiskeita ja pölyä.

16:9 Full HD -näyttö takaa tarkat yksityiskohdat

16:9 Full HD -näyttö takaa tarkat yksityiskohdat

Kuvanlaatu vaikuttaa katseluelämykseen. Tavalliset näytöt tuottavat kelvollista kuvaa, mutta miksi tyytyä siihen, kun voi nauttia yksityiskohtaisesta tarkkuudesta, kirkkaista sävyistä, upeasta kontrastista ja realistisista väreistä tehostetun Full HD 1920 x 1080 -tarkkuuden ansiosta.

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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4.4

5:stä

12

Arviot

91%

suosittelee tätä tuotetta

2
1

26/09/2021

United Kingdom

United Kingdom

Fantastic Monitor !

great picture and features and the power sensor is a great idea. I wish i had bought 2 while they were still available

Edut

4 video inputs with sound and a usb 3 Hub built in that you can use for charging and adjustable stand

Haitat

the sound might not be Hifi but then its primarily a monitor - not a real problem

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 252B9 LCD monitor with PowerSensor

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 252B9 LCD monitor with PowerSensor

13/10/2021

Suisse

Suisse

Vahvistettu ostaja

Philips et rien d'autre

Je trouve cet écran vraiment génial. Bonne taille. Les matériaux semble solide. On verra à la longue. Le mode Sensor est bien. L'écran est très maniable et ça c'est génial. Il y a les connections qu'il me faut. Pour moi c'est le top. Merci Philips.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 273B9 Moniteur LCD avec USB-C

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 273B9 Moniteur LCD avec USB-C

03/05/2021

Nederland

Nederland

Gemakkelijk en snel in gebruik genomen

Ben je op zoek naar een USB-C monitor dan is deze monitor de beste optie. Je kunt voor 24 maar ook 27 inch kiezen. Snel en erg gemakkelijk gemonteerd en geïnstalleerd. Erg handige voet en ook in hoogte verstelbaar. Duidelijke handleiding die je erdoorheen helpt. Fastcharger is ideaal om je smartphone mee op te laden. Ook de draadloze toetsenbord en muis aangesloten op de monitor. Geluid valt overigens wel tegen. Dat is jammer.

Edut

USB-C, Scherp beeld, fastcharger, hoeveelheid aansluitingen, kantelbaar.

Haitat

Geluid

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Business Monitor 243B9 LCD-monitor met USB-C

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Business Monitor 243B9 LCD-monitor met USB-C

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  1. IPS-sana- ja -tuotemerkki sekä tuotteeseen liittyvät patentit ovat omistajiensa omaisuutta.

  2. Käsineen materiaali ja paksuus: nitriili (0,15 mm), puuvilla (0,31 mm), CPE (0,03 mm), PVC (0,12 mm)

  3. Vasteaika on SmartResponsen mukainen

  4. Lisätietoja kosketustoimintoa tukevista käyttöjärjestelmistä on käyttöoppaan kohdassa SmoothTouch.

  5. Nopea lataus USB BC 1.2 -standardin mukaisesti

  6. EPEAT on voimassa ainoastaan maissa, joissa Philips rekisteröi tuotteen. Lisätietoja rekisteröinnistä eri maissa on osoitteessa https://www.epeat.net/.

  7. Näyttö saattaa poiketa esitetyistä kuvista.