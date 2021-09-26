2 vuoden takuu
B-line
24 (halkaisija 23,8 tuumaa / 60,5 cm)
1920 x 1080 (Full HD)
Tämä Philips-näyttö käyttää kapasitiivista 10 pisteen kosketustekniikkaa, jonka ansiosta näyttö vastaa kosketukseen sujuvasti. Nyt voit hyödyntää kosketussovelluksia tehokkaasti ja elävöittää vanhojakin. Kirjoita 10 sormella tai pelaa kavereidesi kanssa. Tee yhteistyötä kollegoiden kanssa työ- tai kouluympäristössä ja lisää tuottavuuttasi ja tehokkuuttasi.
Epäihanteellisia olosuhteita varten näytön on kestettävä normaalioloissa esiintyviä vesiroiskeita ja pölyä. Kansainvälisessä standardissa IEC/EN 60529 ilmoitetuilla IP-luokituksilla määritetään sähkölaitteiden suojauksen tehokkuus vieraita aineita ja kosteutta vastaan. Tämän Philipsin näytön vesi- ja pölytiiviys on kansainvälisen IP-luokituksen mukainen, joten se kestää normaalioloissa esiintyviä vesiroiskeita ja pölyä.
Kuvanlaatu vaikuttaa katseluelämykseen. Tavalliset näytöt tuottavat kelvollista kuvaa, mutta miksi tyytyä siihen, kun voi nauttia yksityiskohtaisesta tarkkuudesta, kirkkaista sävyistä, upeasta kontrastista ja realistisista väreistä tehostetun Full HD 1920 x 1080 -tarkkuuden ansiosta.
4.4
5:stä
12
Arviot
91%
suosittelee tätä tuotetta
lazoon
26/09/2021
United Kingdom
Fantastic Monitor !
great picture and features and the power sensor is a great idea. I wish i had bought 2 while they were still available
Edut
4 video inputs with sound and a usb 3 Hub built in that you can use for charging and adjustable stand
Haitat
the sound might not be Hifi but then its primarily a monitor - not a real problem
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 252B9 LCD monitor with PowerSensor
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 252B9 LCD monitor with PowerSensor
Tsukiyo
13/10/2021
Suisse
Vahvistettu ostaja
Philips et rien d'autre
Je trouve cet écran vraiment génial. Bonne taille. Les matériaux semble solide. On verra à la longue. Le mode Sensor est bien. L'écran est très maniable et ça c'est génial. Il y a les connections qu'il me faut. Pour moi c'est le top. Merci Philips.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 273B9 Moniteur LCD avec USB-C
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 273B9 Moniteur LCD avec USB-C
S.Y.R
03/05/2021
Nederland
Gemakkelijk en snel in gebruik genomen
Ben je op zoek naar een USB-C monitor dan is deze monitor de beste optie. Je kunt voor 24 maar ook 27 inch kiezen. Snel en erg gemakkelijk gemonteerd en geïnstalleerd. Erg handige voet en ook in hoogte verstelbaar. Duidelijke handleiding die je erdoorheen helpt. Fastcharger is ideaal om je smartphone mee op te laden. Ook de draadloze toetsenbord en muis aangesloten op de monitor. Geluid valt overigens wel tegen. Dat is jammer.
Edut
USB-C, Scherp beeld, fastcharger, hoeveelheid aansluitingen, kantelbaar.
Haitat
Geluid
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Business Monitor 243B9 LCD-monitor met USB-C
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Business Monitor 243B9 LCD-monitor met USB-C
IPS-sana- ja -tuotemerkki sekä tuotteeseen liittyvät patentit ovat omistajiensa omaisuutta.
Käsineen materiaali ja paksuus: nitriili (0,15 mm), puuvilla (0,31 mm), CPE (0,03 mm), PVC (0,12 mm)
Vasteaika on SmartResponsen mukainen
Lisätietoja kosketustoimintoa tukevista käyttöjärjestelmistä on käyttöoppaan kohdassa SmoothTouch.
Nopea lataus USB BC 1.2 -standardin mukaisesti
EPEAT on voimassa ainoastaan maissa, joissa Philips rekisteröi tuotteen. Lisätietoja rekisteröinnistä eri maissa on osoitteessa https://www.epeat.net/.
Näyttö saattaa poiketa esitetyistä kuvista.