2 vuoden takuu
E Line
24 (halkaisija 23,8 tuumaa / 60,5 cm)
2560 x 1440 (QHD)
IPS-näyttöjen edistyksellisen tekniikan ansiosta saat erittäin laajat 178/178 asteen katselukulmat, jotka mahdollistavat näytön katsomisen lähes mistä tahansa katselusuunnasta. Tavanomaisista TN-näytöistä poiketen IPS-näytöissä on erittäin terävä kuva ja elävät värit. Niinpä ne ovat ihanteellisia valokuvien ja elokuvien katseluun, Internetin selaamiseen sekä tarkkaa värien erottelua ja yhtenäistä kirkkautta vaativien ammattisovellusten käyttöön.
Nämä Philips-näytöt näyttävät Quad HD -tekniikan ansiosta entistä terävämpää 2560 x 1440 -kokoista Crystalclear-kuvaa. Tehokkaiden näyttöpaneelien, suuren pikselimäärän ja tehokkaiden kuvanlähteiden ansiosta uudet Philips-näytöt herättävät kuvat ja grafiikan eloon. Saat terävän Crystalclear-kuvan käyttöösi myös vaativissa ammattisovelluksissa, kuten CAD-CAM-ratkaisuissa, 3D-grafiikkaohjelmissa ja monimutkaisissa laskentataulukoissa.
Ultra Wide-Color -tekniikka tuottaa laajemman värintoistoalueen ja tekee kuvasta vaikuttavamman. Ultra Wide-Color -tekniikan laajempi värialue tekee vihreän sävyistä luonnollisempia, punaisista eloisampia ja sinisistä syvempiä. Ultra Wide-Color -tekniikka herättää viihteen, valokuvien ja jopa työsi värit eloon.
4.1
5:stä
28
Arviot
87%
suosittelee tätä tuotetta
mugman
21/12/2022
United Kingdom
Excellent Monitor!
Excellent monitor. sharp details and great colors. i use it for programming
Edut
sharp, non exhausting, vivid colors
Haitat
fixed stand with no height adjustment
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 275E1S LCD monitor
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 275E1S LCD monitor
Jolaes76
02/05/2020
United Kingdom
A very impressive, cheap 1440p monitor
Great colors,excellent sharpness and contrast for an IPS panel. 2k resolution at 24" size produces razor-sharp images (can even be fine-tuned to some degree). I have seen two monitors of this type, neither suffers from excessive backlight bleed or uneven white/black levels (which are mentioned in other reviews). Perfect for office use. Given that Freesync is supported and variable refresh also works in G-sync compatible mode, this display can provide a pleasant gaming experience as well (not at e-sports level, of course. IPS response times pretty much rule that out.) OSD controls are sensible, buttons are physical (though they are under the bezel, not frontal).
Edut
Colors,sharpness,contrast, Freesync support, (unofficial) G-Sync compatibility
Haitat
Non-VESA stand, no pivot (tilt-only). Default font size might be too small in Windows (125% is much better). Connectors at the rear face backward not down, this may not permit pushing the monitor against a wall (calls for HDMI/DP/power L-type cables)
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 245E1S LCD monitor
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 245E1S LCD monitor
dralle
25/04/2025
Österreich
Vahvistettu ostaja
Absolute Empfehlung!!!
Satte Farben; Monitor für mac mini im Einsatz; leider ein Monitor ohne eingebaute Lautsprecher...
Arvioitu tuote: 275E1S LCD-Monitor
Arvioitu tuote: 275E1S LCD-Monitor
IPS-sana- ja -tuotemerkki sekä tuotteeseen liittyvät patentit ovat omistajiensa omaisuutta.
Vasteaika on SmartResponsen mukainen
Enimmäisresoluutio toimii käytettäessä HDMI- tai DP-liitäntää.
NTSC-alue CIE 1976 -väriavaruuden mukaan
sRGB-alue CIE 1931 -väriavaruuden mukaan
2020 Advanced Micro Devices, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. AMD, AMD:n nuolilogo, AMD FreeSync™ ja niiden yhdistelmät ovat Advanced Micro Devices, Inc:n tavaramerkkejä. Muut tässä julkaisussa käytettävät tuotenimet on annettu vain tiedoksi, ja ne voivat olla omistajayritystensä tavaramerkkejä.
Näyttö saattaa poiketa esitetyistä kuvista.