Le doy 5 estrellas, ya que por el precio es muy buen monitor. Es 2k y en 24¨ 2k es sta muy pero que muy bien para conectar tu ordenador sea PC o Mac. Le quitaria 1 estrella y pondria 4 en vez de 5 por el echo de que no incluye un mando para encenderlo, apagar o configurar tu pantalla, pero es que hay que tener en cuenta su precio y + en oferta como lo conseguí yo. Teniendo eso en cuenta aunque no estaría de + pues acepto no venga con mando pero se agradecería. Si tienes por ejemplo como yo un mac mini o un macbook, pero no te puedes permitir lo que vale una pantalla de las de apple y quieres ahorra dinero para por ejemplo comprar otras cosas accesorios, y no te importa que no sea 4 pero quieres calidad, pues esta es una de las mejores opciones, aunque no la única.