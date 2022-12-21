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LCD-näyttö

245E1S/00

4.1
| (28) Arviot | 87% suosittelee tätä tuotetta
Hämmästyttävän upea
24-tuumaisen E Line -näytön kuvanlaatu on upea, ja sen hienostunut muotoilu lisää työtilan tyylikkyyttä. Koe kristallinkirkas QHD-kuvanlaatu ja AMD FreeSync -tekniikalla toteutettu sujuva liike.
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Hämmästyttävän upea

  • E Line

  • 24 (halkaisija 23,8 tuumaa / 60,5 cm)

  • 2560 x 1440 (QHD)

IPS-LED-laajakuvatekniikalla tarkka kuva ja värit

IPS-LED-laajakuvatekniikalla tarkka kuva ja värit

IPS-näyttöjen edistyksellisen tekniikan ansiosta saat erittäin laajat 178/178 asteen katselukulmat, jotka mahdollistavat näytön katsomisen lähes mistä tahansa katselusuunnasta. Tavanomaisista TN-näytöistä poiketen IPS-näytöissä on erittäin terävä kuva ja elävät värit. Niinpä ne ovat ihanteellisia valokuvien ja elokuvien katseluun, Internetin selaamiseen sekä tarkkaa värien erottelua ja yhtenäistä kirkkautta vaativien ammattisovellusten käyttöön.

Terävät 2 560 x 1 440 -kokoiset kuvat Quad HD -tekniikan ansiosta

Terävät 2 560 x 1 440 -kokoiset kuvat Quad HD -tekniikan ansiosta

Nämä Philips-näytöt näyttävät Quad HD -tekniikan ansiosta entistä terävämpää 2560 x 1440 -kokoista Crystalclear-kuvaa. Tehokkaiden näyttöpaneelien, suuren pikselimäärän ja tehokkaiden kuvanlähteiden ansiosta uudet Philips-näytöt herättävät kuvat ja grafiikan eloon. Saat terävän Crystalclear-kuvan käyttöösi myös vaativissa ammattisovelluksissa, kuten CAD-CAM-ratkaisuissa, 3D-grafiikkaohjelmissa ja monimutkaisissa laskentataulukoissa.

Ultra Wide-Color -tekniikka tuottaa laajemman värintoistoalueen ja tekee väritoistosta eloisan.

Ultra Wide-Color -tekniikka tuottaa laajemman värintoistoalueen ja tekee väritoistosta eloisan.

Ultra Wide-Color -tekniikka tuottaa laajemman värintoistoalueen ja tekee kuvasta vaikuttavamman. Ultra Wide-Color -tekniikan laajempi värialue tekee vihreän sävyistä luonnollisempia, punaisista eloisampia ja sinisistä syvempiä. Ultra Wide-Color -tekniikka herättää viihteen, valokuvien ja jopa työsi värit eloon.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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4.1

5:stä

28

Arviot

87%

suosittelee tätä tuotetta

21/12/2022

United Kingdom

United Kingdom

Excellent Monitor!

Excellent monitor. sharp details and great colors. i use it for programming

Edut

sharp, non exhausting, vivid colors

Haitat

fixed stand with no height adjustment

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 275E1S LCD monitor

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 275E1S LCD monitor

02/05/2020

United Kingdom

United Kingdom

A very impressive, cheap 1440p monitor

Great colors,excellent sharpness and contrast for an IPS panel. 2k resolution at 24" size produces razor-sharp images (can even be fine-tuned to some degree). I have seen two monitors of this type, neither suffers from excessive backlight bleed or uneven white/black levels (which are mentioned in other reviews). Perfect for office use. Given that Freesync is supported and variable refresh also works in G-sync compatible mode, this display can provide a pleasant gaming experience as well (not at e-sports level, of course. IPS response times pretty much rule that out.) OSD controls are sensible, buttons are physical (though they are under the bezel, not frontal).

Edut

Colors,sharpness,contrast, Freesync support, (unofficial) G-Sync compatibility

Haitat

Non-VESA stand, no pivot (tilt-only). Default font size might be too small in Windows (125% is much better). Connectors at the rear face backward not down, this may not permit pushing the monitor against a wall (calls for HDMI/DP/power L-type cables)

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 245E1S LCD monitor

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 245E1S LCD monitor

25/04/2025

Österreich

Österreich

Vahvistettu ostaja

Absolute Empfehlung!!!

Satte Farben; Monitor für mac mini im Einsatz; leider ein Monitor ohne eingebaute Lautsprecher...

Arvioitu tuote: 275E1S LCD-Monitor

Arvioitu tuote: 275E1S LCD-Monitor

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. IPS-sana- ja -tuotemerkki sekä tuotteeseen liittyvät patentit ovat omistajiensa omaisuutta.

  2. Vasteaika on SmartResponsen mukainen

  3. Enimmäisresoluutio toimii käytettäessä HDMI- tai DP-liitäntää.

  4. NTSC-alue CIE 1976 -väriavaruuden mukaan

  5. sRGB-alue CIE 1931 -väriavaruuden mukaan

  6. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. AMD, AMD:n nuolilogo, AMD FreeSync™ ja niiden yhdistelmät ovat Advanced Micro Devices, Inc:n tavaramerkkejä. Muut tässä julkaisussa käytettävät tuotenimet on annettu vain tiedoksi, ja ne voivat olla omistajayritystensä tavaramerkkejä.

  7. Näyttö saattaa poiketa esitetyistä kuvista.