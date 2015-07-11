2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
Nauti upeista LED-kuvista eloisissa väreissä
Katso eloisia LED-kuvia kiiltävältä, upeasti muotoillulta näytöltä, jossa on stereokaiuttimet ja SmartControl lite. Loistava valinta!
V Line
24" (61 cm)
SmartControl Lite on uuden sukupolven näytönhallintaohjelmiston 3D-kuvakeperustainen käyttöliittymä. Siinä käyttäjä voi hienosäätää hiirellä useimpia näytön parametreja, kuten väri, kirkkaus, näytön kalibrointi, multimedia ja tunnusten hallinta.
Kuvanlaatu vaikuttaa katseluelämykseen. Tavalliset näytöt tuottavat kelvollista kuvaa, mutta miksi tyytyä siihen, kun voi nauttia yksityiskohtaisesta tarkkuudesta, kirkkaista sävyistä, upeasta kontrastista ja realistisista väreistä tehostetun Full HD 1920 x 1080 -tarkkuuden ansiosta.
Valkoiset LED-valot ovat puolijohdelaitteita, jotka syttyvät aina heti täyteen kirkkauteensa. LED-valot eivät sisällä elohopeaa, joten niiden kierrätys ja hävittäminen on ympäristöystävällistä. LED-valojen ansiosta LCD-taustavaloa voi hallita tarkasti, mikä takaa erinomaisen kontrastisuhteen. Lisäksi koko näytön tasainen kirkkaus parantaa värien toistotarkkuutta.
5.0
5:stä
4
Arviot
100%
suosittelee tätä tuotetta
truebeliever
11/07/2015
United Kingdom
Vahvistettu ostaja
The monitor is easy to setup and provides clear and sharp images.
overall impression is one of pleasing display and very adaptable for most purposes. Clean line design which goes with most surroundings.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 246V5LAB LCD monitor with SmartControl Lite
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 246V5LAB LCD monitor with SmartControl Lite
OldRider
11/07/2015
United Kingdom
Vahvistettu ostaja
The monitor is easy to setup and provides clear and sharp images.
overall impression is one of pleasing display and very adaptable for most purposes. Clean line design which goes with most surroundings.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 246V5LAB LCD monitor with SmartControl Lite
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 246V5LAB LCD monitor with SmartControl Lite
SarahAA89
06/05/2014
United Kingdom
perfect
thank you very much philips for gave us this perfect product
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 246V5LAB LCD monitor with SmartControl Lite
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 246V5LAB LCD monitor with SmartControl Lite