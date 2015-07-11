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Tuotanto lopetettu

LCD-näyttö, jossa SmartControl Lite

246V5LAB/00

5

| (4) Arviot | 100% suosittelee tätä tuotetta

Nauti upeista LED-kuvista eloisissa väreissä

Katso eloisia LED-kuvia kiiltävältä, upeasti muotoillulta näytöltä, jossa on stereokaiuttimet ja SmartControl lite. Loistava valinta!

Näytä kaikki edut

stereokaiuttimilla

Nauti upeista LED-kuvista eloisissa väreissä

  • V Line

  • 24" (61 cm)

SmartControl Lite helpottaa näytön säätämistä

SmartControl Lite on uuden sukupolven näytönhallintaohjelmiston 3D-kuvakeperustainen käyttöliittymä. Siinä käyttäjä voi hienosäätää hiirellä useimpia näytön parametreja, kuten väri, kirkkaus, näytön kalibrointi, multimedia ja tunnusten hallinta.

16:9 Full HD -näyttö takaa tarkat yksityiskohdat

Kuvanlaatu vaikuttaa katseluelämykseen. Tavalliset näytöt tuottavat kelvollista kuvaa, mutta miksi tyytyä siihen, kun voi nauttia yksityiskohtaisesta tarkkuudesta, kirkkaista sävyistä, upeasta kontrastista ja realistisista väreistä tehostetun Full HD 1920 x 1080 -tarkkuuden ansiosta.

LED-tekniikalla luonnollisen eloisat värit

Valkoiset LED-valot ovat puolijohdelaitteita, jotka syttyvät aina heti täyteen kirkkauteensa. LED-valot eivät sisällä elohopeaa, joten niiden kierrätys ja hävittäminen on ympäristöystävällistä. LED-valojen ansiosta LCD-taustavaloa voi hallita tarkasti, mikä takaa erinomaisen kontrastisuhteen. Lisäksi koko näytön tasainen kirkkaus parantaa värien toistotarkkuutta.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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5.0

5:stä

4

Arviot

100%

suosittelee tätä tuotetta

4
3
2
1

11/07/2015

United Kingdom

United Kingdom

Vahvistettu ostaja

The monitor is easy to setup and provides clear and sharp images.

overall impression is one of pleasing display and very adaptable for most purposes. Clean line design which goes with most surroundings.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 246V5LAB LCD monitor with SmartControl Lite

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 246V5LAB LCD monitor with SmartControl Lite

11/07/2015

United Kingdom

United Kingdom

Vahvistettu ostaja

The monitor is easy to setup and provides clear and sharp images.

overall impression is one of pleasing display and very adaptable for most purposes. Clean line design which goes with most surroundings.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 246V5LAB LCD monitor with SmartControl Lite

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 246V5LAB LCD monitor with SmartControl Lite

06/05/2014

United Kingdom

United Kingdom

perfect

thank you very much philips for gave us this perfect product

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 246V5LAB LCD monitor with SmartControl Lite

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 246V5LAB LCD monitor with SmartControl Lite

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