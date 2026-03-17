TuotteetTuki

Maksa Klarnalla

2 vuoden takuu

Asiantuntijoiden vinkkejä ja inspiraatiota

Rekisteröidy ja saa €10 alennusta

Kaikki sarjat

  • Energiatehokkuusluokan merkintä
    Työskentele tyylikkäästi
  • Työskentele tyylikkäästi
  • Työskentele tyylikkäästi
  • Työskentele tyylikkäästi
  • Työskentele tyylikkäästi
  • Työskentele tyylikkäästi
  • Työskentele tyylikkäästi
  • Energiatehokkuusluokan merkintä
    Työskentele tyylikkäästi
  • Työskentele tyylikkäästi
  • Työskentele tyylikkäästi
  • Työskentele tyylikkäästi
  • Työskentele tyylikkäästi
  • Työskentele tyylikkäästi
  • Työskentele tyylikkäästi

MonitorFull HD ‑LCD-näyttö

24E1N1100A/01

4

| (38) Arviot

Työskentele tyylikkäästi

Koe Full HD -tason tuottavuus. Tässä näytössä on tärkeitä työskentelyyn tarvittavia ominaisuuksia, kuten silmiä suojaava LowBlue-tila, erinomaisen kuvanlaadun varmistava IPS-LED-laajakuvatekniikka ja kuvat terävöittävä 1 ms:n MPRT.

Näytä kaikki edut

Työskentele tyylikkäästi

  • 1000-sarja

  • 24 (halkaisija 23,8 tuumaa / 60,5 cm)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

120 Hz:n virkistystaajuus sujuvaa, loistavaa kuvaa varten

120 Hz:n virkistystaajuus sujuvaa, loistavaa kuvaa varten

Pidät intensiivisistä, kilpailuhenkisistä peleistä. Haluat näytön, jonka kuvat näkyvät sujuvasti ja ilman viivettä. Tämä Philips-näyttö piirtää kuvan uudelleen jopa 120 kertaa sekunnissa eli paljon nopeammin kuin perusnäyttö. Pienemmällä kuvanopeudella viholliset saattavat hyppiä paikasta toiseen ruudulla, jolloin kohteeseen on vaikea osua. Kun kuvanopeus on 120 Hz, puuttuvat, kriittisen tärkeät kuvat näkyvät näytössä. Lopputuloksena vihollisen liikkeet ovat todella sulavia, joten tähtääminen helpottuu. Tässä Philips-näytössä on todella matala viive eikä siinä esiinny kuvan repeytymistä, joten se on täydellinen pelikumppani.

Laajan katselukulman IPS LED -tekniikka takaa kuvan ja värien tarkkuuden

Laajan katselukulman IPS LED -tekniikka takaa kuvan ja värien tarkkuuden

IPS-näytöissä käytetään edistyksellistä tekniikkaa, joka tarjoaa erittäin laajat 178/178 asteen katselukulmat, joten näyttöä voi katsella lähes mistä tahansa kulmasta. Tavallisista TN-paneeleista poiketen IPS-näytöt tarjoavat erittäin terävän kuvan ja elävät värit, joten ne sopivat erinomaisesti valokuvien ja elokuvien katseluun sekä verkkoselailuun, mutta myös ammattikäyttöön, jossa vaaditaan aina tarkkoja värejä ja tasaista kirkkautta.

16:9 Full HD -näyttö tuottaa terävän ja yksityiskohtaisen kuvan

16:9 Full HD -näyttö tuottaa terävän ja yksityiskohtaisen kuvan

Kuvanlaadulla on väliä. Tavalliset näytöt tarjoavat hyvän kuvanlaadun, mutta sinä odotat enemmän. Tässä näytössä on parannettu Full HD 1920 x 1080 -tarkkuus. Full HD -tarkkuuden yksityiskohtaisuus, suuri kirkkaus, uskomaton kontrasti ja todenmukaiset värit tuottavat aidonmukaisen kuvan.

Tekniset tiedot

Etsi tämän tuotteen tukipalveluita

Etsi usein kysyttyjä kysymyksiä, käyttöoppaita, turvallisuustietoja ja vinkkejä

Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
Tuotteista annetuista arvioista ja tähdistä on hyötyä kaikille asiakkaille. Ne auttavat saamaan lisätietoja tuotteesta ja helpottavat ostopäätöksen tekemistä. Kuka tahansa verkko- tai myymäläostoksen tehnyt asiakas voi jättää arvostelun

4.0

5:stä

38

Arviot

17/03/2026

United Kingdom

United Kingdom

Vahvistettu ostaja

A great budget monitor perfect for my needs as a console gamer

Arvioitu tuote: Monitor 24E1N1200A Full HD LCD monitor

Date of Use 2025-02-17

Arvioitu tuote: Monitor 24E1N1200A Full HD LCD monitor

Date of Use 2025-02-17

09/03/2026

United Kingdom

United Kingdom

Vahvistettu ostaja

Excellent!

Excellent quality monitor and good value for money.

Edut

Good resolution, narrow screen bezel, so display is almost the full width of the product.

Haitat

Case is a bit flimsy, but no issues so far.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Monitor 24E1N1100A Full HD LCD monitor

Date of Use 2026-02-09

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Monitor 24E1N1100A Full HD LCD monitor

Date of Use 2026-02-09

05/02/2026

United Kingdom

United Kingdom

This review is for the 24E 1N 1200A bought from Currys in Newbury UK. The picture is very sharp, and fills the screen after a few seconds of oversize.

Arvioitu tuote: Monitor 24E1N1200A Full HD LCD monitor

Date of Use 2026-01-05

Arvioitu tuote: Monitor 24E1N1200A Full HD LCD monitor

Date of Use 2026-01-05

Tilaa Philipsin uutiskirje ja saat eksklusiivisia tarjouksia

  • Jäsenille tarkoitettuja tarjouksia.
  • Ennakko-oikeus alennuksiin.
  • Vinkkejä terveelliseen elämäntapaan.

Haluan vastaanottaa markkinointiviestintää Philipsin tuotteista, palveluista ja kampanjoista.

  • Jäsenille tarkoitettuja tarjouksia.
  • Ennakko-oikeus alennuksiin.
  • Vinkkejä terveelliseen elämäntapaan.
Vastuuvapauslausekkeet

  1. DCI-P3-alue CIE1976-väriavaruuden mukaan, sRGB-alue CIE1931 -väriavaruuden mukaan, NTSC- ja Adobe RGB -alue CIE1976-väriavaruuden mukaan.

  2. Parhaan suorituskyvyn varmistamiseksi kannattaa tarkistaa, että näytönohjain tukee tämän Philips-näytön enimmäisresoluutiota ja -virkistystaajuutta.

  3. Vasteaika on SmartResponsen mukainen

  4. MPRT vähentää sumeutta kirkkautta säätämällä, joten et voi säätää kirkkautta silloin, kun MPRT on käytössä. Liikkeen epäterävyyden vähentämiseksi LED-taustavalo välkkyy samaan aikaan kun ruutu päivittyy, mikä saattaa aiheuttaa havaittavia muutoksia kirkkaudessa.

  5. MPRT-tila on optimoitu pelaamista varten. Saatat huomata välkkymistä, kun MPRT otetaan käyttöön. On suositeltavaa poistaa MPRT käytöstä, kun et käytä pelitoimintoa.

  6. Tässä lehtisessä mainitut tuotteet ja lisävarusteet voivat vaihdella maan ja alueen mukaan.

  7. Näyttö saattaa poiketa esitetyistä kuvista.