2 vuoden takuu
24E1N1100A/01
Työskentele tyylikkäästi
Koe Full HD -tason tuottavuus. Tässä näytössä on tärkeitä työskentelyyn tarvittavia ominaisuuksia, kuten silmiä suojaava LowBlue-tila, erinomaisen kuvanlaadun varmistava IPS-LED-laajakuvatekniikka ja kuvat terävöittävä 1 ms:n MPRT.
1000-sarja
24 (halkaisija 23,8 tuumaa / 60,5 cm)
1920 x 1080 (Full HD)
Pidät intensiivisistä, kilpailuhenkisistä peleistä. Haluat näytön, jonka kuvat näkyvät sujuvasti ja ilman viivettä. Tämä Philips-näyttö piirtää kuvan uudelleen jopa 120 kertaa sekunnissa eli paljon nopeammin kuin perusnäyttö. Pienemmällä kuvanopeudella viholliset saattavat hyppiä paikasta toiseen ruudulla, jolloin kohteeseen on vaikea osua. Kun kuvanopeus on 120 Hz, puuttuvat, kriittisen tärkeät kuvat näkyvät näytössä. Lopputuloksena vihollisen liikkeet ovat todella sulavia, joten tähtääminen helpottuu. Tässä Philips-näytössä on todella matala viive eikä siinä esiinny kuvan repeytymistä, joten se on täydellinen pelikumppani.
IPS-näytöissä käytetään edistyksellistä tekniikkaa, joka tarjoaa erittäin laajat 178/178 asteen katselukulmat, joten näyttöä voi katsella lähes mistä tahansa kulmasta. Tavallisista TN-paneeleista poiketen IPS-näytöt tarjoavat erittäin terävän kuvan ja elävät värit, joten ne sopivat erinomaisesti valokuvien ja elokuvien katseluun sekä verkkoselailuun, mutta myös ammattikäyttöön, jossa vaaditaan aina tarkkoja värejä ja tasaista kirkkautta.
Kuvanlaadulla on väliä. Tavalliset näytöt tarjoavat hyvän kuvanlaadun, mutta sinä odotat enemmän. Tässä näytössä on parannettu Full HD 1920 x 1080 -tarkkuus. Full HD -tarkkuuden yksityiskohtaisuus, suuri kirkkaus, uskomaton kontrasti ja todenmukaiset värit tuottavat aidonmukaisen kuvan.
4.0
5:stä
38
Arviot
Vonster
17/03/2026
United Kingdom
Vahvistettu ostaja
A great budget monitor perfect for my needs as a console gamer
Arvioitu tuote: Monitor 24E1N1200A Full HD LCD monitor
Date of Use 2025-02-17
Arvioitu tuote: Monitor 24E1N1200A Full HD LCD monitor
Date of Use 2025-02-17
dsghgm
09/03/2026
United Kingdom
Vahvistettu ostaja
Excellent!
Excellent quality monitor and good value for money.
Edut
Good resolution, narrow screen bezel, so display is almost the full width of the product.
Haitat
Case is a bit flimsy, but no issues so far.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Monitor 24E1N1100A Full HD LCD monitor
Date of Use 2026-02-09
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Monitor 24E1N1100A Full HD LCD monitor
Date of Use 2026-02-09
Softbard
05/02/2026
United Kingdom
This review is for the 24E 1N 1200A bought from Currys in Newbury UK. The picture is very sharp, and fills the screen after a few seconds of oversize.
Arvioitu tuote: Monitor 24E1N1200A Full HD LCD monitor
Date of Use 2026-01-05
Arvioitu tuote: Monitor 24E1N1200A Full HD LCD monitor
Date of Use 2026-01-05
DCI-P3-alue CIE1976-väriavaruuden mukaan, sRGB-alue CIE1931 -väriavaruuden mukaan, NTSC- ja Adobe RGB -alue CIE1976-väriavaruuden mukaan.
Parhaan suorituskyvyn varmistamiseksi kannattaa tarkistaa, että näytönohjain tukee tämän Philips-näytön enimmäisresoluutiota ja -virkistystaajuutta.
Vasteaika on SmartResponsen mukainen
MPRT vähentää sumeutta kirkkautta säätämällä, joten et voi säätää kirkkautta silloin, kun MPRT on käytössä. Liikkeen epäterävyyden vähentämiseksi LED-taustavalo välkkyy samaan aikaan kun ruutu päivittyy, mikä saattaa aiheuttaa havaittavia muutoksia kirkkaudessa.
MPRT-tila on optimoitu pelaamista varten. Saatat huomata välkkymistä, kun MPRT otetaan käyttöön. On suositeltavaa poistaa MPRT käytöstä, kun et käytä pelitoimintoa.
Tässä lehtisessä mainitut tuotteet ja lisävarusteet voivat vaihdella maan ja alueen mukaan.
Näyttö saattaa poiketa esitetyistä kuvista.