2 vuoden takuu
24M1N3200ZS/01
Evnia 3000
24 (halkaisija 23,8 tuumaa / 60,5 cm)
1920 x 1080 (Full HD)
Pelatessa ei pitäisi joutua tekemään kompromisseja. AMD FreeSync™ Premium takaa vaativille pelaajille sujuvan ja häiriöttömän pelikokemuksen täydellä teholla. Pelaa varmasti korkeasta virkistystaajuudesta, matalasta vasteajasta ja lyhyestä viiveestä tinkimättä.
Pidät intensiivisistä, kilpailuhenkisistä peleistä. Haluat näytön, jonka kuvat näkyvät sujuvasti ja ilman viivettä. Tämä Philips-näyttö piirtää kuvan uudelleen jopa 165 kertaa sekunnissa eli paljon nopeammin kuin perusnäyttö. Pienemmällä kuvanopeudella viholliset saattavat hyppiä paikasta toiseen ruudulla, jolloin kohteeseen on vaikea osua. Kun kuvanopeus on 165 Hz, puuttuvat, kriittisen tärkeät kuvat näkyvät näytössä. Lopputuloksena vihollisen liikkeet ovat todella sulavia, joten tähtääminen helpottuu. Tässä Philips-näytössä on todella matala viive eikä siinä esiinny kuvan repeytymistä, joten se on täydellinen pelikumppani.
MPRT (motion picture response time) on intuitiivisempi tapa kuvata vasteaikaa, mikä viittaa suoraan kestoon, jossa epätarkka kohina muuttuu selkeäksi ja teräväksi kuvaksi. Philipsin pelinäyttö, jossa on 1 ms:n MPRT vähentää tehokkaasti sumentumista ja liikkeen epätarkkuutta. Se tuottaa terävän ja tarkan kuvan parantaen pelikokemusta, ja on paras valinta jännittävien ja pätkimiselle alttiiden pelien pelaamiseen.
4.3
5:stä
3
Arviot
100%
suosittelee tätä tuotetta
Eduard567
24/04/2025
Suisse
Farben sehr Schön.
Super für den Preis Perfekt!!! Die Fraben sind sehr schön und in Spielen sieht es unglaublich aus für den Preis. +165 Hz +Schöne Farben +Elegant +Displayport -Man könnte im Lieferumfang sagen welche version das Displa port kabel hat
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Gaming Monitor 24M1N3200ZS Full HD Gaming-Monitor
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Gaming Monitor 24M1N3200ZS Full HD Gaming-Monitor
GeoV
05/02/2024
Nederland
Vahvistettu ostaja
Fijn tweede beeldscherm bij mijn Macbook Air
Fijn tweede beeldscherm bij een laptop, en zeker als games-monitor. Mooi beeld en goed contrast. Ben er blij mee. Bij gewoon computer gebruik is de tekst iets minder van kwaliteit als een Mac beeldscherm, maar zeker geen dealbreaker.
Edut
Mooie films- of games monitor, werkt goed samen als uitgebreid beeldscherm bij Macbook Air
Haitat
Tekst is wat minder van kwaliteit (vergeleken met de Macbook)
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Gaming Monitor 24M1N3200ZS Full HD-gamemonitor
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Gaming Monitor 24M1N3200ZS Full HD-gamemonitor
SaLGaL78
29/12/2023
Italia
Philipsin työntekijä
Vahvistettu ostaja
Buon FHD
[Employee of philipsglobal] Caratteristiche pannello ottime per lavoro d'ufficio e progettazione CAD. Si lavora bene anche in grafica e modellazione 3D. pLe prestazioni sono buone anche per gaming saltuario. La mancanza di speeker e l'impossibilità della regolazione in altezza si risente, però in rapporto al costo ci si adatta; buona la dotazione presente nella confezione. Rapporto Prezzo/Qualità buono.
Edut
Qualità del pannello e materiali, dotazione a corredo.
Haitat
Regolazione solo inclinazione pannello, mancanza di speeker
Arvioitu tuote: Gaming Monitor 27M1N3200ZS Monitor da gaming Full HD
Arvioitu tuote: Gaming Monitor 27M1N3200ZS Monitor da gaming Full HD
IPS-sana- ja -tuotemerkki sekä tuotteeseen liittyvät patentit ovat omistajiensa omaisuutta.
Enimmäisresoluutio toimii käytettäessä HDMI- tai DP-liitäntää.
Parhaan suorituskyvyn varmistamiseksi kannattaa tarkistaa, että näytönohjain tukee tämän Philips-näytön enimmäisresoluutiota ja -virkistystaajuutta.
Vasteaika on SmartResponsen mukainen
MPRT vähentää sumeutta kirkkautta säätämällä, joten et voi säätää kirkkautta silloin, kun MPRT on käytössä. Liikkeen epäterävyyden vähentämiseksi LED-taustavalo välkkyy samaan aikaan kun ruutu päivittyy, mikä saattaa aiheuttaa havaittavia muutoksia kirkkaudessa.
MPRT-tila on optimoitu pelaamista varten. Saatat huomata välkkymistä, kun MPRT otetaan käyttöön. On suositeltavaa poistaa MPRT käytöstä, kun et käytä pelitoimintoa.
NTSC-alue CIE 1976 -väriavaruuden mukaan
sRGB-alue CIE 1931 -väriavaruuden mukaan
Adobe RGB -alue CIE1976-standardin mukaan
2020 Advanced Micro Devices, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. AMD, AMD:n nuolilogo, AMD FreeSync™ ja niiden yhdistelmät ovat Advanced Micro Devices, Inc:n tavaramerkkejä. Muut tässä julkaisussa käytettävät tuotenimet on annettu vain tiedoksi, ja ne voivat olla omistajayritystensä tavaramerkkejä.
Näyttö saattaa poiketa esitetyistä kuvista.