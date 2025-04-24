1 ms:n (MPRT) nopea vasteaika tuottaa terävän kuvan ja tekee pelaamisesta sulavaa

MPRT (motion picture response time) on intuitiivisempi tapa kuvata vasteaikaa, mikä viittaa suoraan kestoon, jossa epätarkka kohina muuttuu selkeäksi ja teräväksi kuvaksi. Philipsin pelinäyttö, jossa on 1 ms:n MPRT vähentää tehokkaasti sumentumista ja liikkeen epätarkkuutta. Se tuottaa terävän ja tarkan kuvan parantaen pelikokemusta, ja on paras valinta jännittävien ja pätkimiselle alttiiden pelien pelaamiseen.