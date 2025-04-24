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  • Evnia Gaming Monitor Full HD -pelinäyttö
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  • Evnia Gaming Monitor Full HD -pelinäyttö
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Evnia Gaming MonitorFull HD -pelinäyttö

24M1N3200ZS/01

4.3
| (3) Arviot | 100% suosittelee tätä tuotetta
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Tämä Philips-pelinäyttö sopii täydellisesti nopeatahtisten PC-pelien pelaamiseen. Synkronointitekniikka, 165 Hz ja 1 ms takaavat sujuvan pelikokemuksen. Näytön erittäin ohuet kehykset ja Ultra Wide-Color -tekniikka varmistavat visuaalisen mukaansatempaavuuden.
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  • Evnia 3000

  • 24 (halkaisija 23,8 tuumaa / 60,5 cm)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

AMD FreeSync™ Premium; sujuvaa pelaamista ilman häiriöitä ja pätkimistä

AMD FreeSync™ Premium; sujuvaa pelaamista ilman häiriöitä ja pätkimistä

Pelatessa ei pitäisi joutua tekemään kompromisseja. AMD FreeSync™ Premium takaa vaativille pelaajille sujuvan ja häiriöttömän pelikokemuksen täydellä teholla. Pelaa varmasti korkeasta virkistystaajuudesta, matalasta vasteajasta ja lyhyestä viiveestä tinkimättä.

165 Hz:n virkistystaajuus sujuvaa, upeaa kuvaa varten

165 Hz:n virkistystaajuus sujuvaa, upeaa kuvaa varten

Pidät intensiivisistä, kilpailuhenkisistä peleistä. Haluat näytön, jonka kuvat näkyvät sujuvasti ja ilman viivettä. Tämä Philips-näyttö piirtää kuvan uudelleen jopa 165 kertaa sekunnissa eli paljon nopeammin kuin perusnäyttö. Pienemmällä kuvanopeudella viholliset saattavat hyppiä paikasta toiseen ruudulla, jolloin kohteeseen on vaikea osua. Kun kuvanopeus on 165 Hz, puuttuvat, kriittisen tärkeät kuvat näkyvät näytössä. Lopputuloksena vihollisen liikkeet ovat todella sulavia, joten tähtääminen helpottuu. Tässä Philips-näytössä on todella matala viive eikä siinä esiinny kuvan repeytymistä, joten se on täydellinen pelikumppani.

1 ms:n (MPRT) nopea vasteaika tuottaa terävän kuvan ja tekee pelaamisesta sulavaa

1 ms:n (MPRT) nopea vasteaika tuottaa terävän kuvan ja tekee pelaamisesta sulavaa

MPRT (motion picture response time) on intuitiivisempi tapa kuvata vasteaikaa, mikä viittaa suoraan kestoon, jossa epätarkka kohina muuttuu selkeäksi ja teräväksi kuvaksi. Philipsin pelinäyttö, jossa on 1 ms:n MPRT vähentää tehokkaasti sumentumista ja liikkeen epätarkkuutta. Se tuottaa terävän ja tarkan kuvan parantaen pelikokemusta, ja on paras valinta jännittävien ja pätkimiselle alttiiden pelien pelaamiseen.

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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4.3

5:stä

3

Arviot

100%

suosittelee tätä tuotetta

3
2
1

24/04/2025

Suisse

Suisse

Farben sehr Schön.

Super für den Preis Perfekt!!! Die Fraben sind sehr schön und in Spielen sieht es unglaublich aus für den Preis. +165 Hz +Schöne Farben +Elegant +Displayport -Man könnte im Lieferumfang sagen welche version das Displa port kabel hat

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Gaming Monitor 24M1N3200ZS Full HD Gaming-Monitor

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Gaming Monitor 24M1N3200ZS Full HD Gaming-Monitor

05/02/2024

Nederland

Nederland

Vahvistettu ostaja

Fijn tweede beeldscherm bij mijn Macbook Air

Fijn tweede beeldscherm bij een laptop, en zeker als games-monitor. Mooi beeld en goed contrast. Ben er blij mee. Bij gewoon computer gebruik is de tekst iets minder van kwaliteit als een Mac beeldscherm, maar zeker geen dealbreaker.

Edut

Mooie films- of games monitor, werkt goed samen als uitgebreid beeldscherm bij Macbook Air

Haitat

Tekst is wat minder van kwaliteit (vergeleken met de Macbook)

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Gaming Monitor 24M1N3200ZS Full HD-gamemonitor

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Gaming Monitor 24M1N3200ZS Full HD-gamemonitor

29/12/2023

Italia

Italia

Philipsin työntekijä

Vahvistettu ostaja

Buon FHD

[Employee of philipsglobal] Caratteristiche pannello ottime per lavoro d'ufficio e progettazione CAD. Si lavora bene anche in grafica e modellazione 3D. pLe prestazioni sono buone anche per gaming saltuario. La mancanza di speeker e l'impossibilità della regolazione in altezza si risente, però in rapporto al costo ci si adatta; buona la dotazione presente nella confezione. Rapporto Prezzo/Qualità buono.

Edut

Qualità del pannello e materiali, dotazione a corredo.

Haitat

Regolazione solo inclinazione pannello, mancanza di speeker

Arvioitu tuote: Gaming Monitor 27M1N3200ZS Monitor da gaming Full HD

Arvioitu tuote: Gaming Monitor 27M1N3200ZS Monitor da gaming Full HD

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. IPS-sana- ja -tuotemerkki sekä tuotteeseen liittyvät patentit ovat omistajiensa omaisuutta.

  2. Enimmäisresoluutio toimii käytettäessä HDMI- tai DP-liitäntää.

  3. Parhaan suorituskyvyn varmistamiseksi kannattaa tarkistaa, että näytönohjain tukee tämän Philips-näytön enimmäisresoluutiota ja -virkistystaajuutta.

  4. Vasteaika on SmartResponsen mukainen

  5. MPRT vähentää sumeutta kirkkautta säätämällä, joten et voi säätää kirkkautta silloin, kun MPRT on käytössä. Liikkeen epäterävyyden vähentämiseksi LED-taustavalo välkkyy samaan aikaan kun ruutu päivittyy, mikä saattaa aiheuttaa havaittavia muutoksia kirkkaudessa.

  6. MPRT-tila on optimoitu pelaamista varten. Saatat huomata välkkymistä, kun MPRT otetaan käyttöön. On suositeltavaa poistaa MPRT käytöstä, kun et käytä pelitoimintoa.

  7. NTSC-alue CIE 1976 -väriavaruuden mukaan

  8. sRGB-alue CIE 1931 -väriavaruuden mukaan

  9. Adobe RGB -alue CIE1976-standardin mukaan

  10. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. AMD, AMD:n nuolilogo, AMD FreeSync™ ja niiden yhdistelmät ovat Advanced Micro Devices, Inc:n tavaramerkkejä. Muut tässä julkaisussa käytettävät tuotenimet on annettu vain tiedoksi, ja ne voivat olla omistajayritystensä tavaramerkkejä.

  11. Näyttö saattaa poiketa esitetyistä kuvista.