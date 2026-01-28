2 vuoden takuu
24M2N3200NF/00
Evnia 3000
24 (halkaisija 23,8 tuumaa / 60,5 cm)
1920 x 1080 (Full HD)
Pidät intensiivisistä, kilpailuhenkisistä peleistä. Haluat näytön, jonka kuvat näkyvät sujuvasti ja ilman viivettä. Tämä Philips-näyttö piirtää kuvan uudelleen jopa 144 kertaa sekunnissa, käytännössä 2,4 kertaa nopeammin kuin perusnäyttö. Pienemmällä kuvanopeudella viholliset saattavat hyppiä paikasta toiseen ruudulla, jolloin kohteeseen on vaikea osua. Kun kuvanopeus on 144 Hz, puuttuvat, kriittisen tärkeät kuvat näkyvät näytössä. Lopputuloksena vihollisen liikkeet ovat todella sulavia, joten tähtääminen helpottuu. Tässä Philips-näytössä on todella matala viive eikä siinä esiinny kuvan repeytymistä, joten se on täydellinen pelikumppani.
Matala viive tarkoittaa, että näet yhdistetyssä laitteessa tekemäsi toiminnon tuloksen nopeasti näytössä. Niinpä voit huoletta pelata kiivastahtisia videopelejä ilman häiritseviä viiveitä peliohjaimella tai näppäimistöllä antamiesi komentojen jälkeen.
Philips Evnia -näytön 0,5 ms:n Smart MBR vähentää tehokkaasti sumentumista ja liikkeen epätarkkuutta. Se parantaa pelikokemusta tuottamalla terävän ja tarkan kuvan. Nopealiikkeinen toiminta ja dramaattiset siirtymät sujuvat pehmeästi. Paras valinta, kun pelaat jännittäviä ja pätkimisalttiita pelejä.
4.3
5:stä
4
Arviot
100%
suosittelee tätä tuotetta
Maxbite
28/01/2026
United Kingdom
Vahvistettu ostaja
Bring your games to life!
Out of the box excellence! easy to setup and a quality you'd expect from Philips. Bring your games to life!
Edut
Great colour balance and very responsive
Haitat
No USB C cable inncluded
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Fast IPS Gaming monitor 27M2N3200AM Full HD gaming monitor
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Fast IPS Gaming monitor 27M2N3200AM Full HD gaming monitor
Ocelot4354
29/07/2025
United Kingdom
Excellent Full HD monitor for productivty and gami
I am using it for both coding and 1080p gaming on a VESA mount. Assembly was easy andthe standard screws that came with my VESA arm worked out of the box. The monitor is very light, especially compared to old VGA/DVI screens with LED technology, which is good for a desk-based arm-mounted setup. Both linux (Debian 13) and Windows (11 pro) recognised the screen hooked with the provided display port cable and allowed to set resolution and frequency up to the maximum (1920x1080px @180Hz). Display-port (Linux and Windows) and HDMI connection (Windows) also allowed to initialise HDR correctly, resulting in the maximum video quality being reached with little tinkering.
Edut
Price point, IPS panel, monitor's lightweight, supports VESA mount, plently of I/O options, 144Hz refresh rate
Haitat
The bottom bezel is slightly too high and catches a ton of dust.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Fast IPS Gaming monitor 24M2N3200A Full HD gaming monitor
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Fast IPS Gaming monitor 24M2N3200A Full HD gaming monitor
jxta
23/09/2025
Portugal
o producto tem uma boa gama de cores
atendeu todas as minhas necessidades por um preço bom, boa gama de cores para os meus trabalhos, recomendo
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Fast IPS Gaming monitor 24M2N3200A Monitor de gaming Full HD
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Fast IPS Gaming monitor 24M2N3200A Monitor de gaming Full HD
Parhaan suorituskyvyn varmistamiseksi kannattaa tarkistaa, että näytönohjain tukee tämän Philips-näytön enimmäisresoluutiota ja -virkistystaajuutta.
Vasteaika on SmartResponsen mukainen
Adobe RGB- ja DCI-P3-alueet CIE1976-väriavaruuden mukaan, sRGB-alue CIE1931-väriavaruuden mukaan ja NTSC-alue CIE1976-väriavaruuden mukaan.
Smart MBR vähentää sumeutta kirkkautta säätämällä, joten et voi säätää kirkkautta silloin, kun Smart MBR on käytössä. Liikkeen epäterävyyden vähentämiseksi LED-taustavalo välkkyy samaan aikaan kun ruutu päivittyy, mikä saattaa aiheuttaa havaittavia muutoksia kirkkaudessa.
Smart MBR -tila on optimoitu pelaamista varten. Saatat huomata välkkymistä, kun Smart MBR otetaan käyttöön. On suositeltavaa poistaa Smart MBR käytöstä, kun et käytä pelitoimintoa.
Näytön runko sisältää 85 % PCR-muovia (post-consumer recycled plastic).
2020 Advanced Micro Devices, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. AMD, AMD:n nuolilogo, AMD FreeSync™ ja niiden yhdistelmät ovat Advanced Micro Devices, Inc:n tavaramerkkejä. Muut tässä julkaisussa käytettävät tuotenimet on annettu vain tiedoksi, ja ne voivat olla omistajayritystensä tavaramerkkejä.
NVIDIA® G-SYNC® -toimintoa tukeva liitäntä: DisplayPort
Päivitä NVIDIA® G-SYNC® -ohjain uusimpaan versioon, lisätietoja on NVIDIAn sivustossa: https://www.nvidia.com/
Varmista, että näytönohjaimesi tukee NVIDIA® G-SYNC® -ominaisuutta
Näyttö saattaa poiketa esitetyistä kuvista.
Tässä lehtisessä mainitut tuotteet ja lisävarusteet voivat vaihdella maan ja alueen mukaan.