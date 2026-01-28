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  • Energiatehokkuusluokan merkintä
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Gaming monitorFull HD -pelinäyttö

24M2N3200NF/00

4.3

| (4) Arviot | 100% suosittelee tätä tuotetta

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Tämä 24 tuuman IPS-näyttö varmistaa pelien tarkan kuvanlaadun. 144 Hz:n virkistystaajuuden ja 0,5 ms:n Smart MBR:n ansiosta voit nauttia selkeästä kuvasta ja laadukkaasta pelikokemuksesta.

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  • Evnia 3000

  • 24 (halkaisija 23,8 tuumaa / 60,5 cm)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

144 Hz:n virkistystaajuus sujuvaa, loistavaa kuvaa varten

144 Hz:n virkistystaajuus sujuvaa, loistavaa kuvaa varten

Pidät intensiivisistä, kilpailuhenkisistä peleistä. Haluat näytön, jonka kuvat näkyvät sujuvasti ja ilman viivettä. Tämä Philips-näyttö piirtää kuvan uudelleen jopa 144 kertaa sekunnissa, käytännössä 2,4 kertaa nopeammin kuin perusnäyttö. Pienemmällä kuvanopeudella viholliset saattavat hyppiä paikasta toiseen ruudulla, jolloin kohteeseen on vaikea osua. Kun kuvanopeus on 144 Hz, puuttuvat, kriittisen tärkeät kuvat näkyvät näytössä. Lopputuloksena vihollisen liikkeet ovat todella sulavia, joten tähtääminen helpottuu. Tässä Philips-näytössä on todella matala viive eikä siinä esiinny kuvan repeytymistä, joten se on täydellinen pelikumppani.

Alhainen syöttöviive vähentää laitteiden ja näytön välistä aikaviivettä

Alhainen syöttöviive vähentää laitteiden ja näytön välistä aikaviivettä

Tuloviive tarkoittaa aikaa, joka kuluu liitetyllä laitteella tehdyn toiminnon ja sen tuloksen näytöllä näkymisen välillä. Pieni tuloviive lyhentää viivettä laitteilta näyttöön annettavan komennon ja sen toteutumisen välillä, mikä parantaa huomattavasti nopeita reaktioita vaativien videopelien pelaamista. Tämä on erityisen tärkeää nopeatempoisia kilpailullisia pelejä pelaaville.

0.5 ms ultra-fast speed for crisp image and smooth gameplay

0.5 ms ultra-fast speed for crisp image and smooth gameplay

Philips Evnia with 0.5 ms Smart MBR effectively eliminates smearing and motion blur, delivers shaper and precise visuals to enhance gaming experience. Fast-moving action and dramatic transitions will be rendered smoothly. Best choice for playing thrilling and twitch-sensitive games.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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4.3

5:stä

4

Arviot

100%

suosittelee tätä tuotetta

4
3
1

28/01/2026

United Kingdom

United Kingdom

Vahvistettu ostaja

Bring your games to life!

Out of the box excellence! easy to setup and a quality you'd expect from Philips. Bring your games to life!

Edut

Great colour balance and very responsive

Haitat

No USB C cable inncluded

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Fast IPS Gaming monitor 27M2N3200AM Full HD gaming monitor

Date of Use 2024-12-28

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Fast IPS Gaming monitor 27M2N3200AM Full HD gaming monitor

Date of Use 2024-12-28

29/07/2025

United Kingdom

United Kingdom

Excellent Full HD monitor for productivty and gami

I am using it for both coding and 1080p gaming on a VESA mount. Assembly was easy andthe standard screws that came with my VESA arm worked out of the box. The monitor is very light, especially compared to old VGA/DVI screens with LED technology, which is good for a desk-based arm-mounted setup. Both linux (Debian 13) and Windows (11 pro) recognised the screen hooked with the provided display port cable and allowed to set resolution and frequency up to the maximum (1920x1080px @180Hz). Display-port (Linux and Windows) and HDMI connection (Windows) also allowed to initialise HDR correctly, resulting in the maximum video quality being reached with little tinkering.

Edut

Price point, IPS panel, monitor's lightweight, supports VESA mount, plently of I/O options, 144Hz refresh rate

Haitat

The bottom bezel is slightly too high and catches a ton of dust.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Fast IPS Gaming monitor 24M2N3200A Full HD gaming monitor

Date of Use 2024-06-29

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Fast IPS Gaming monitor 24M2N3200A Full HD gaming monitor

Date of Use 2024-06-29

23/09/2025

Portugal

Portugal

o producto tem uma boa gama de cores

atendeu todas as minhas necessidades por um preço bom, boa gama de cores para os meus trabalhos, recomendo

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Fast IPS Gaming monitor 24M2N3200A Monitor de gaming Full HD

Date of Use 2025-05-23

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Fast IPS Gaming monitor 24M2N3200A Monitor de gaming Full HD

Date of Use 2025-05-23

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. Parhaan suorituskyvyn varmistamiseksi kannattaa tarkistaa, että näytönohjain tukee tämän Philips-näytön enimmäisresoluutiota ja -virkistystaajuutta.

  2. Vasteajan arvo sama kuin SmartResponse

  3. Adobe RGB- ja DCI-P3-alueet CIE1976-väriavaruuden mukaan, sRGB-alue CIE1931-väriavaruuden mukaan ja NTSC-alue CIE1976-väriavaruuden mukaan.

  4. Smart MBR vähentää sumeutta kirkkautta säätämällä, joten et voi säätää kirkkautta silloin, kun Smart MBR on käytössä. Liikkeen epäterävyyden vähentämiseksi LED-taustavalo välkkyy samaan aikaan kun ruutu päivittyy, mikä saattaa aiheuttaa havaittavia muutoksia kirkkaudessa.

  5. Smart MBR -tila on optimoitu pelaamista varten. Saatat huomata välkkymistä, kun Smart MBR otetaan käyttöön. On suositeltavaa poistaa Smart MBR käytöstä, kun et käytä pelitoimintoa.

  6. Näytön runko sisältää 85 % PCR-muovia (post-consumer recycled plastic).

  7. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. AMD, AMD:n nuolilogo, AMD FreeSync™ ja niiden yhdistelmät ovat Advanced Micro Devices, Inc:n tavaramerkkejä. Muut tässä julkaisussa käytettävät tuotenimet on annettu vain tiedoksi, ja ne voivat olla omistajayritystensä tavaramerkkejä.

  8. NVIDIA® G-SYNC® -toimintoa tukeva liitäntä: DisplayPort

  9. Päivitä NVIDIA® G-SYNC® -ohjain uusimpaan versioon, lisätietoja on NVIDIAn sivustossa: https://www.nvidia.com/

  10. Varmista, että näytönohjaimesi tukee NVIDIA® G-SYNC® -ominaisuutta

  11. Näyttö saattaa poiketa esitetyistä kuvista.

  12. Tässä lehtisessä mainitut tuotteet ja lisävarusteet voivat vaihdella maan ja alueen mukaan.