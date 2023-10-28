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  • Evnia Gaming Monitor Full HD -pelinäyttö
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Evnia Gaming MonitorFull HD -pelinäyttö

25M2N3200W/01

4
| (1) Arvio | 100% suosittelee tätä tuotetta
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Meille on tärkeää nopeus, joka on kaunista katsella. Tässä näytössä on 240 hertsin virkistystaajuus ja 16:9 Full HD -tarkkuus, joten voit pelata pelejä reaaliaikaisen nopeuden siivittämänä ja tarkan kuvan terävöittämänä.
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  • Evnia 3000

  • 25 (halkaisija 24,5 tuumaa / 62,2 cm)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Huippunopea 240 Hz:n virkistystaajuus viiveettömään pelaamiseen

Huippunopea 240 Hz:n virkistystaajuus viiveettömään pelaamiseen

Pelatessa intensiivistä toimintapeliä nopea 240 Hz:n virkistystaajuus takaa erittäin tasaisen ja viiveettömän pelielämyksen. Tämä Philips-näyttö piirtää kuvan uudelleen jopa 240 kertaa sekunnissa eli paljon nopeammin kuin perusnäyttö. 240 Hz tarjoaa loistavan terävyyden ja selkeän kuvan, joka soveltuu erityisesti nopeatahtisiin peleihin kuten FPS- ja rallipeleihin. Philipsin 240 Hz:n näytöllä pelin toiminta on värinätöntä eikä siihen tule haamukuvia. Voit syventyä peliin entistä paremmin ja kokea pelin elävänä.

0,5 ms:n huippunopeus tuottaa terävän kuvan ja tekee pelaamisesta sulavaa

0,5 ms:n huippunopeus tuottaa terävän kuvan ja tekee pelaamisesta sulavaa

Philips Evnia -näytön 0,5 ms:n Smart MBR vähentää tehokkaasti sumentumista ja liikkeen epätarkkuutta. Se parantaa pelikokemusta tuottamalla terävän ja tarkan kuvan. Nopealiikkeinen toiminta ja dramaattiset siirtymät sujuvat pehmeästi. Paras valinta, kun pelaat jännittäviä ja pätkimisalttiita pelejä.

Matala viive nopeuttaa laitteiden ja näytön välistä yhteyttä

Matala viive nopeuttaa laitteiden ja näytön välistä yhteyttä

Matala viive tarkoittaa, että näet yhdistetyssä laitteessa tekemäsi toiminnon tuloksen nopeasti näytössä. Niinpä voit huoletta pelata kiivastahtisia videopelejä ilman häiritseviä viiveitä peliohjaimella tai näppäimistöllä antamiesi komentojen jälkeen.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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4.0

5:stä

1

Arvio

100%

suosittelee tätä tuotetta

5
3
2
1

28/10/2023

United Kingdom

United Kingdom

Great budget gaming monitor!

Fast VA panel with 240hz. My model was able to be oc'ed to 245hz without frameskipping. No problem with bad ghosting (for VA - it is a great result) during gaming or scrolling.

Edut

Fast VA, Headphone holder, not perfect but good contrast and colors out of the box, can be enhanced with some tweaking.

Haitat

No saturation option to change in the monitor's menu. No option to move or choose a form of the crosshair in the monitor's menu (default form is too big and closes too many picture)..

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Arvioitu tuote: Gaming Monitor 25M2N3200W Full HD gaming monitor

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Gaming Monitor 25M2N3200W Full HD gaming monitor

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. Parhaan suorituskyvyn varmistamiseksi kannattaa tarkistaa, että näytönohjain tukee tämän Philips-näytön enimmäisresoluutiota ja -virkistystaajuutta.

  2. Vasteaika on SmartResponsen mukainen

  3. Smart MBR vähentää sumeutta kirkkautta säätämällä, joten et voi säätää kirkkautta silloin, kun Smart MBR on käytössä. Liikkeen epäterävyyden vähentämiseksi LED-taustavalo välkkyy samaan aikaan kun ruutu päivittyy, mikä saattaa aiheuttaa havaittavia muutoksia kirkkaudessa.

  4. Smart MBR -tila on optimoitu pelaamista varten. Saatat huomata välkkymistä, kun Smart MBR otetaan käyttöön. On suositeltavaa poistaa Smart MBR käytöstä, kun et käytä pelitoimintoa.

  5. NTSC-alue CIE 1976 -väriavaruuden mukaan

  6. sRGB-alue CIE 1931 -väriavaruuden mukaan

  7. Näyttö saattaa poiketa esitetyistä kuvista.