Huippunopea 240 Hz:n virkistystaajuus viiveettömään pelaamiseen

Pelatessa intensiivistä toimintapeliä nopea 240 Hz:n virkistystaajuus takaa erittäin tasaisen ja viiveettömän pelielämyksen. Tämä Philips-näyttö piirtää kuvan uudelleen jopa 240 kertaa sekunnissa eli paljon nopeammin kuin perusnäyttö. 240 Hz tarjoaa loistavan terävyyden ja selkeän kuvan, joka soveltuu erityisesti nopeatahtisiin peleihin kuten FPS- ja rallipeleihin. Philipsin 240 Hz:n näytöllä pelin toiminta on värinätöntä eikä siihen tule haamukuvia. Voit syventyä peliin entistä paremmin ja kokea pelin elävänä.