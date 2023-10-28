Huippunopea 240 Hz:n virkistystaajuus lähes viiveettömään pelaamiseen

Kun pelaat kaikkein intensiivisimpiä ja mukaansatempaavimpia toimintapelejä, huippunopea 240 Hz:n virkistystaajuus tekee pelikokemuksesta erittäin sujuvan ja viiveettömän. Tämä Philips-näyttö piirtää näyttökuvan uudelleen jopa 240 kertaa sekunnissa eli huomattavasti tavallista näyttöä nopeammin. Erityisesti nopeatempoisissa peleissä, kuten FPS- ja ajopeleissä, 240 Hz takaa erinomaisen liikkeentoiston ja kuvan selkeyden. Philipsin 240 Hz:n näytöllä pelien toimintajaksot näyttävät nykimättömiltä ja haamukuvattomilta. Uppoudut peliin syvemmin ja tunnet sen heräävän eloon.