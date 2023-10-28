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Gaming MonitorFull HD -pelinäyttö

25M2N3200W/01

4

| (1) Arvio | 100% suosittelee tätä tuotetta

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Meille on tärkeää nopeus, joka on kaunista katsella. Tässä näytössä on 240 hertsin virkistystaajuus ja 16:9 Full HD -tarkkuus, joten voit pelata pelejä reaaliaikaisen nopeuden siivittämänä ja tarkan kuvan terävöittämänä.

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  • Evnia 3000

  • 25 (halkaisija 24,5 tuumaa / 62,2 cm)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Huippunopea 240 Hz:n virkistystaajuus lähes viiveettömään pelaamiseen

Huippunopea 240 Hz:n virkistystaajuus lähes viiveettömään pelaamiseen

Kun pelaat kaikkein intensiivisimpiä ja mukaansatempaavimpia toimintapelejä, huippunopea 240 Hz:n virkistystaajuus tekee pelikokemuksesta erittäin sujuvan ja viiveettömän. Tämä Philips-näyttö piirtää näyttökuvan uudelleen jopa 240 kertaa sekunnissa eli huomattavasti tavallista näyttöä nopeammin. Erityisesti nopeatempoisissa peleissä, kuten FPS- ja ajopeleissä, 240 Hz takaa erinomaisen liikkeentoiston ja kuvan selkeyden. Philipsin 240 Hz:n näytöllä pelien toimintajaksot näyttävät nykimättömiltä ja haamukuvattomilta. Uppoudut peliin syvemmin ja tunnet sen heräävän eloon.

0,5 ms:n huippunopeus tuottaa terävän kuvan ja tekee pelaamisesta sulavaa

0,5 ms:n huippunopeus tuottaa terävän kuvan ja tekee pelaamisesta sulavaa

Philips Evnia -näytön 0,5 ms:n Smart MBR vähentää tehokkaasti sumentumista ja liikkeen epätarkkuutta. Se parantaa pelikokemusta tuottamalla terävän ja tarkan kuvan. Nopealiikkeinen toiminta ja dramaattiset siirtymät sujuvat pehmeästi. Paras valinta, kun pelaat jännittäviä ja pätkimisalttiita pelejä.

Alhainen syöttöviive vähentää laitteiden ja näytön välistä aikaviivettä

Alhainen syöttöviive vähentää laitteiden ja näytön välistä aikaviivettä

Tuloviive tarkoittaa aikaa, joka kuluu liitetyllä laitteella tehdyn toiminnon ja sen tuloksen näytöllä näkymisen välillä. Pieni tuloviive lyhentää viivettä laitteilta näyttöön annettavan komennon ja sen toteutumisen välillä, mikä parantaa huomattavasti nopeita reaktioita vaativien videopelien pelaamista. Tämä on erityisen tärkeää nopeatempoisia kilpailullisia pelejä pelaaville.

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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4.0

5:stä

1

Arvio

100%

suosittelee tätä tuotetta

5
3
2
1

28/10/2023

United Kingdom

United Kingdom

Great budget gaming monitor!

Fast VA panel with 240hz. My model was able to be oc'ed to 245hz without frameskipping. No problem with bad ghosting (for VA - it is a great result) during gaming or scrolling.

Edut

Fast VA, Headphone holder, not perfect but good contrast and colors out of the box, can be enhanced with some tweaking.

Haitat

No saturation option to change in the monitor's menu. No option to move or choose a form of the crosshair in the monitor's menu (default form is too big and closes too many picture)..

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Gaming Monitor 25M2N3200W Full HD gaming monitor

Date of Use 2022-09-28

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Gaming Monitor 25M2N3200W Full HD gaming monitor

Date of Use 2022-09-28

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. Parhaan suorituskyvyn varmistamiseksi kannattaa tarkistaa, että näytönohjain tukee tämän Philips-näytön enimmäisresoluutiota ja -virkistystaajuutta.

  2. Vasteajan arvo sama kuin SmartResponse

  3. Smart MBR vähentää sumeutta kirkkautta säätämällä, joten et voi säätää kirkkautta silloin, kun Smart MBR on käytössä. Liikkeen epäterävyyden vähentämiseksi LED-taustavalo välkkyy samaan aikaan kun ruutu päivittyy, mikä saattaa aiheuttaa havaittavia muutoksia kirkkaudessa.

  4. Smart MBR -tila on optimoitu pelaamista varten. Saatat huomata välkkymistä, kun Smart MBR otetaan käyttöön. On suositeltavaa poistaa Smart MBR käytöstä, kun et käytä pelitoimintoa.

  5. NTSC-alue CIE 1976 -väriavaruuden mukaan

  6. sRGB-alue CIE 1931 -väriavaruuden mukaan

  7. Näyttö saattaa poiketa esitetyistä kuvista.