2 vuoden takuu
25M2N5200P/00
Evnia 5000
25 (halkaisija 24,5 tuumaa / 62,2 cm)
1920 x 1080 (Full HD)
Pelatessa ei pitäisi joutua tekemään kompromisseja. AMD FreeSync™ Premium takaa vaativille pelaajille sujuvan ja häiriöttömän pelikokemuksen täydellä teholla. Pelaa varmasti korkeasta virkistystaajuudesta, matalasta vasteajasta ja lyhyestä viiveestä tinkimättä.
Philips Evnia -näytössä on 280 hertsin virkistystaajuus, joka tuo pelaamiseen aivan uuden ulottuvuuden. Lyhyt viive sekä vaihtelevan virkistystaajuuden mahdollistava tekniikka tuovat pelietua. Laajakulmainen ja tarkka näyttöpaneeli tuottaa todentuntuisen pelikokemuksen ja ennennäkemättömän tarkat värit. Säädettävä jalusta lisää pelihetkien ergonomiaa, ja välkkymätön näyttö ei rasita silmiä.
Matala viive tarkoittaa, että näet yhdistetyssä laitteessa tekemäsi toiminnon tuloksen nopeasti näytössä. Niinpä voit huoletta pelata kiivastahtisia videopelejä ilman häiritseviä viiveitä peliohjaimella tai näppäimistöllä antamiesi komentojen jälkeen.
Arviot
IPS-sana- ja -tuotemerkki sekä tuotteeseen liittyvät patentit ovat omistajiensa omaisuutta.
Enimmäisresoluutio toimii vain käytettäessä DP-liitäntää.
Parhaan suorituskyvyn varmistamiseksi kannattaa tarkistaa, että näytönohjain tukee tämän Philips-näytön enimmäisresoluutiota ja -virkistystaajuutta.
Vasteaika on SmartResponsen mukainen
Smart MBR vähentää sumeutta säätämällä kirkkautta, joten kirkkautta ei voi säätää, kun Smart MBR on käytössä. Liikkeen epäterävyyden vähentämiseksi LED-taustavalo välkkyy samaan aikaan kun ruutu päivittyy, mikä saattaa muuttaa kirkkautta havaittavasti
Smart MBR -tila on optimoitu pelaamista varten. Saatat huomata välkkymistä, kun Smart MBR otetaan käyttöön. On suositeltavaa poistaa Smart MBR käytöstä, kun et käytä pelitoimintoa.
Adobe RGB- ja DCI-P3-alueet CIE1976-väriavaruuden mukaan, sRGB-alue CIE1931-väriavaruuden mukaan ja NTSC-alue CIE1976-väriavaruuden mukaan.
2020 Advanced Micro Devices, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. AMD, AMD:n nuolilogo, AMD FreeSync™ ja niiden yhdistelmät ovat Advanced Micro Devices, Inc:n tavaramerkkejä. Muut tässä julkaisussa käytettävät tuotenimet on annettu vain tiedoksi, ja ne voivat olla omistajayritystensä tavaramerkkejä.
NVIDIA® G-SYNC® -toimintoa tukeva liitäntä: DisplayPort
Päivitä NVIDIA® G-SYNC® -ohjain uusimpaan versioon, lisätietoja on NVIDIAn sivustossa: https://www.nvidia.com/
Varmista, että näytönohjaimesi tukee NVIDIA® G-SYNC® -ominaisuutta
Näyttö saattaa poiketa esitetyistä kuvista.