Huikea 280 Hz:n virkistystaajuus tekee pelaamisesta sulavaa

Philips Evnia -näytössä on 280 hertsin virkistystaajuus, joka tuo pelaamiseen aivan uuden ulottuvuuden. Lyhyt viive sekä vaihtelevan virkistystaajuuden mahdollistava tekniikka tuovat pelietua. Laajakulmainen ja tarkka näyttöpaneeli tuottaa todentuntuisen pelikokemuksen ja ennennäkemättömän tarkat värit. Säädettävä jalusta lisää pelihetkien ergonomiaa, ja välkkymätön näyttö ei rasita silmiä.