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  • Evnia Gaming Monitor Full HD -pelinäyttö
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  • Huippuunsa viritetty pelikokemus
  • Huippuunsa viritetty pelikokemus
  • Huippuunsa viritetty pelikokemus
  • Huippuunsa viritetty pelikokemus
  • Huippuunsa viritetty pelikokemus
  • Huippuunsa viritetty pelikokemus
  • Huippuunsa viritetty pelikokemus
  • Huippuunsa viritetty pelikokemus
  • Evnia Gaming Monitor Full HD -pelinäyttö
    Huippuunsa viritetty pelikokemus
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  • Huippuunsa viritetty pelikokemus
  • Huippuunsa viritetty pelikokemus
  • Huippuunsa viritetty pelikokemus
  • Huippuunsa viritetty pelikokemus
  • Huippuunsa viritetty pelikokemus
  • Huippuunsa viritetty pelikokemus
  • Huippuunsa viritetty pelikokemus
  • Huippuunsa viritetty pelikokemus

Evnia Gaming MonitorFull HD -pelinäyttö

25M2N5200P/00

Huippuunsa viritetty pelikokemus
Tämän pelinäytön avulla et joudu tekemään kompromisseja. SmartContrast, AMD FreeSync Premium -tekniikka ja 280 hertsin virkistystaajuus takaavat sulavan ja viiveettömän pelikokemuksen kuvanlaadusta tinkimättä.
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Huippuunsa viritetty pelikokemus

  • Evnia 5000

  • 25 (halkaisija 24,5 tuumaa / 62,2 cm)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

AMD FreeSync™ Premium; sujuvaa pelaamista ilman häiriöitä ja pätkimistä

AMD FreeSync™ Premium; sujuvaa pelaamista ilman häiriöitä ja pätkimistä

Pelatessa ei pitäisi joutua tekemään kompromisseja. AMD FreeSync™ Premium takaa vaativille pelaajille sujuvan ja häiriöttömän pelikokemuksen täydellä teholla. Pelaa varmasti korkeasta virkistystaajuudesta, matalasta vasteajasta ja lyhyestä viiveestä tinkimättä.

Huikea 280 Hz:n virkistystaajuus tekee pelaamisesta sulavaa

Huikea 280 Hz:n virkistystaajuus tekee pelaamisesta sulavaa

Philips Evnia -näytössä on 280 hertsin virkistystaajuus, joka tuo pelaamiseen aivan uuden ulottuvuuden. Lyhyt viive sekä vaihtelevan virkistystaajuuden mahdollistava tekniikka tuovat pelietua. Laajakulmainen ja tarkka näyttöpaneeli tuottaa todentuntuisen pelikokemuksen ja ennennäkemättömän tarkat värit. Säädettävä jalusta lisää pelihetkien ergonomiaa, ja välkkymätön näyttö ei rasita silmiä.

Matala viive nopeuttaa laitteiden ja näytön välistä yhteyttä

Matala viive nopeuttaa laitteiden ja näytön välistä yhteyttä

Matala viive tarkoittaa, että näet yhdistetyssä laitteessa tekemäsi toiminnon tuloksen nopeasti näytössä. Niinpä voit huoletta pelata kiivastahtisia videopelejä ilman häiritseviä viiveitä peliohjaimella tai näppäimistöllä antamiesi komentojen jälkeen.

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. IPS-sana- ja -tuotemerkki sekä tuotteeseen liittyvät patentit ovat omistajiensa omaisuutta.

  2. Enimmäisresoluutio toimii vain käytettäessä DP-liitäntää.

  3. Parhaan suorituskyvyn varmistamiseksi kannattaa tarkistaa, että näytönohjain tukee tämän Philips-näytön enimmäisresoluutiota ja -virkistystaajuutta.

  4. Vasteaika on SmartResponsen mukainen

  5. Smart MBR vähentää sumeutta säätämällä kirkkautta, joten kirkkautta ei voi säätää, kun Smart MBR on käytössä. Liikkeen epäterävyyden vähentämiseksi LED-taustavalo välkkyy samaan aikaan kun ruutu päivittyy, mikä saattaa muuttaa kirkkautta havaittavasti

  6. Smart MBR -tila on optimoitu pelaamista varten. Saatat huomata välkkymistä, kun Smart MBR otetaan käyttöön. On suositeltavaa poistaa Smart MBR käytöstä, kun et käytä pelitoimintoa.

  7. Adobe RGB- ja DCI-P3-alueet CIE1976-väriavaruuden mukaan, sRGB-alue CIE1931-väriavaruuden mukaan ja NTSC-alue CIE1976-väriavaruuden mukaan.

  8. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. AMD, AMD:n nuolilogo, AMD FreeSync™ ja niiden yhdistelmät ovat Advanced Micro Devices, Inc:n tavaramerkkejä. Muut tässä julkaisussa käytettävät tuotenimet on annettu vain tiedoksi, ja ne voivat olla omistajayritystensä tavaramerkkejä.

  9. NVIDIA® G-SYNC® -toimintoa tukeva liitäntä: DisplayPort

  10. Päivitä NVIDIA® G-SYNC® -ohjain uusimpaan versioon, lisätietoja on NVIDIAn sivustossa: https://www.nvidia.com/

  11. Varmista, että näytönohjaimesi tukee NVIDIA® G-SYNC® -ominaisuutta

  12. Näyttö saattaa poiketa esitetyistä kuvista.