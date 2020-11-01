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  • Monitor LCD-näyttö ja USB-C-telakointi
    Vähemmän liitäntöjä
  • Vähemmän liitäntöjä
  • Vähemmän liitäntöjä
  • Vähemmän liitäntöjä
  • Vähemmän liitäntöjä
  • Vähemmän liitäntöjä
  • Vähemmän liitäntöjä

MonitorLCD-näyttö ja USB-C-telakointi

276B1/00

3.8
| (106) Arviot

1 palkinto

Vähemmän liitäntöjä
Tässä Philips-näytössä on 90 W:n virransyöttö ja yksinkertainen kannettavan tietokoneen telakointiratkaisu. Katso QHD-kuvaa, lataa kannettava tietokone ja muodosta Ethernet-yhteys samaan aikaan yhdellä USB-C-kaapelilla. Laitteen TUV-sertifiointi vähentää silmien väsymistä.
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USB-C-telakka

Vähemmän liitäntöjä

  • B-line

  • 27" (68,6 cm)

  • 2560 x 1440 (QHD)

USB-C mahdollistaa kannettavan tietokoneen lataamisen suoraan näytöstä

USB-C mahdollistaa kannettavan tietokoneen lataamisen suoraan näytöstä

Tässä Philips-näytössä on kiinteä USB Type-C -telakka, jota voidaan käyttää myös virransyöttöön. Älykkään ja joustavan virranhallinnan ansiosta yhteensopivan* kannettavan tietokoneen voi ladata suoraan. Ohuen käännettävän USB-C-liittimen avulla telakointi onnistuu helposti yhdellä kaapelilla. Voit liittää näytön telakkaan kaikki oheislaitteet, kuten näppäimistön ja hiiren sekä RJ-45 Ethernet -kaapelin. Voit katsoa HD-videokuvaa ja siirtää dataa todella nopeasti samalla, kun lataat kannettavaa tietokonettasi.

Terävät 2 560 x 1 440 -kokoiset kuvat Quad HD -tekniikan ansiosta

Terävät 2 560 x 1 440 -kokoiset kuvat Quad HD -tekniikan ansiosta

Nämä Philips-näytöt näyttävät Quad HD -tekniikan ansiosta entistä terävämpää 2560 x 1440- ja 2560 x 1080 -kokoista Crystalclear-kuvaa. Tehokkaiden näyttöpaneelien, suuren pikselimäärän ja tehokkaiden kuvanlähteiden – kuten USB-C, Displayport ja HDMI – ansiosta uudet näytöt saavat kuvat ja grafiikan heräämään eloon. Saat terävät Ctystalclear-kuvat käyttöösi myös vaativissa ammattisovelluksissa, kuten CAD-CAM-ratkaisuissa, 3D-grafiikkaohjelmissa ja monimutkaisissa laskentataulukoissa.

TUV Eye Comfort -sertifioitu, vähentää silmien väsymistä

TUV Eye Comfort -sertifioitu, vähentää silmien väsymistä

Philips-näyttö täyttää TUV Rheinlandin Eye Comfort -standardin ja vähentää pitkäaikaisesta tietokoneen käytöstä johtuvaa silmien väsymistä. TUV Eye Comfort -sertifioiduissa Philips-näytöissä on välkkymätön, vähäisen sinisen valon tila, ei häiritseviä heijastuksia, laaja katselukulma, kuvanlaatu ei heikkene paljon eri kulmista ja ergonomiset jalustamallit takaavat ihanteellisen katselukokemuksen. Pidä silmät kunnossa ja lisää tuottavuutta.

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Palkinnot

  • Award image AWARD-7185186

Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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3.8

5:stä

106

Arviot

01/11/2020

Sverige

Sverige

Fantastic utility and value for money

Awesome field of view. Resolution and sharpness is fine, this screen is huge! USB-C hub works great using either a stationary computer or a laptop.

Edut

Super-wide. Hub works great.

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Arvioitu tuote: 346B1C Svängd UltraWide LCD-skärm med USB-C

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 346B1C Svängd UltraWide LCD-skärm med USB-C

28/06/2017

Sverige

Sverige

Vahvistettu ostaja

Denna produkt är extrem i sen enkelhet

Fidilio B1 ett kraftpaket som leverera 5:1 ljud i extremt stort format. Med tanke på hur liten huvudenheten och försvinnande den är på bänken, så uppfyller den rymden som jag kräver av systemet. Lite svårt att hitta ljudet så att läppsynkningen mot bilden stämmer, men efter ett tag så ordnade sig det med.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: B1 Nano-biohögtalare

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: B1 Nano-biohögtalare

24/06/2021

Norge

Norge

Finnes ingen konkurranse på markedet. Best!

Denne skjermen lovet meg å bare ende opp med å stikke 1 USB-C kabel fra laptopen og det var it. Og med en knapp kan man bytte over til stasjonær på samme pulten. Til og med ha de i hvert sitt vindu. Det stemte 100%. Den lader til og med min HP ZenBook over samme USB-C uten noe sutring om for lite strøm. Vanvittig framerate så helt magisk til spill. Spesielt bilspill og scifi-spill nyter bra av bred horisont. Har oppgradert til storebroren 499P, og selv om den er enda bredere så var det plutselig en del spill som ikke var kompatible i fullskjerm mer (Asphalt-9!)

Edut

Alt-i-ett løsning som også yter vanvittig bra i spill med høy framerate

Haitat

Noen få ganger henger KVM-auto funksjonen seg så man må slå den av og på

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Arvioitu tuote: 346B1C Buet UltraWide LCD-skjerm med USB-C

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 346B1C Buet UltraWide LCD-skjerm med USB-C

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. Enimmäisresoluutio toimii käytettäessä USB-C-, DP- tai HDMI-liitäntää.

  2. Vasteaika on SmartResponsen mukainen

  3. NTSC-alue CIE 1976 -väriavaruuden mukaan

  4. sRGB-alue CIE 1931 -väriavaruuden mukaan

  5. USB-C-videolähetys edellyttää, että kannettava tietokone tai muu laite on USB-C- ja DP Alt Mode -yhteensopiva.

  6. Toiminnot, kuten näytön jakaminen sekä video- ja äänisisältöjen toistaminen verkosta, voivat vaikuttaa verkon suorituskykyyn. Äänen ja videon laatuun vaikuttavat myös käytettävät laitteet sekä verkon kaistanleveys ja suorituskyky.

  7. USB-C-virransyöttö ja -lataus edellyttää USB-C-yhteensopivaa kannettavaa tietokonetta / laitetta, jonka on myös tuettava tarvittavia virranhallinta-asetuksia. Lisätietoja saat kannettavan tietokoneen / laitteen käyttöohjeista tai valmistajalta.

  8. Jos Ethernet-yhteys vaikuttaa hitaalta, avaa OSD-valikko ja valitse USB 3.0 tai uudempi versio, joka tukee lähiverkon nopeutta 1 G:hen asti.

  9. EPEAT on voimassa ainoastaan maissa, joissa Philips rekisteröi tuotteen. Lisätietoja rekisteröinnistä eri maissa on osoitteessa https://www.epeat.net/.

  10. Näyttö saattaa poiketa esitetyistä kuvista.