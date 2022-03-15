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4K Ultra HD -LCD-näyttö

278E1A/00

4.5

| (61) Arviot | 93% suosittelee tätä tuotetta

Hämmästyttävän upea

27-tuumaisessa E-Line-näytön kuvanlaatu on upea ja sen tyylikäs muotoilu lisää työtilan tyylikkyyttä. Todella kirkas 4K UHD-laajakuva, joka takaa saman terävän ja selkeän kuvan kaikista kuvakulmista.

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Hämmästyttävän upea

  • E Line

  • 27" (68,6 cm)

  • 3840 x 2160 (4K UHD)

Alhainen virrankulutus säästää energiakuluissa

Erittäin laadukas kuva DisplayPort-liitännällä

DisplayPort on suora yhteys tietokoneen ja näytön välillä ilman muuntamista. Sen kapasiteetti on suurempi kuin DVI-standardin, joten se tukee täysin jopa 15-metristä kaapelia ja tiedonsiirtonopeutta 10,8 Gb/s. Tämä teho ja nollaviive takaavat markkinoiden nopeimman kuvankäsittely- ja virkistystahdin, joten DisplayPort sopii erinomaisesti niin yleiskäyttöön toimistossa ja kotona, vaativaan peli- ja -elokuvakäyttöön kuin videoiden muokkaamiseenkin. Lukuisat sovittimet takaavat yhteensopivuuden eri laitteiden kanssa.

Kiinteät stereokaiuttimet multimediaa varten

Laadukkaat, näyttölaitteeseen sijoitetut stereokaiuttimet voivat olla mallista ja muotoilusta riippuen esimerkiksi näkyvissä eteen suunnatut, näkymättömissä alas suunnatut tai ylös tai alas suunnatut.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
Tuotteista annetuista arvioista ja tähdistä on hyötyä kaikille asiakkaille. Ne auttavat saamaan lisätietoja tuotteesta ja helpottavat ostopäätöksen tekemistä. Kuka tahansa verkko- tai myymäläostoksen tehnyt asiakas voi jättää arvostelun

4.5

5:stä

61

Arviot

93%

suosittelee tätä tuotetta

15/03/2022

Sverige

Sverige

Great

Amazing monitor in this price range, fully recommend

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 278E1A 4K Ultra HD LED-skärm

Käyttöpäivä 2020-03-15

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 278E1A 4K Ultra HD LED-skärm

Käyttöpäivä 2020-03-15

21/02/2026

United Kingdom

United Kingdom

Great monitor

I bought one monitor, and after using it, I bought another.

Edut

Great price

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 328E1CA Curved LCD monitor with Ultra Wide-Color

Käyttöpäivä 2025-02-21

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 328E1CA Curved LCD monitor with Ultra Wide-Color

Käyttöpäivä 2025-02-21

23/10/2025

United Kingdom

United Kingdom

Vahvistettu ostaja

Excellent monitors

Got these to replace old monitors, look great and great quality

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 322E1C Full HD Curved LCD display

Käyttöpäivä 2025-09-23

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 322E1C Full HD Curved LCD display

Käyttöpäivä 2025-09-23

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. IPS-sana- ja -tuotemerkki sekä tuotteeseen liittyvät patentit ovat omistajiensa omaisuutta.

  2. Enimmäisresoluutio toimii käytettäessä HDMI- tai DP-liitäntää.

  3. Vasteaika on SmartResponsen mukainen

  4. NTSC, DCI-P3, Adobe RGB -alue CIE1976-väriavaruuden mukaan

  5. sRGB-alue CIE 1931 -väriavaruuden mukaan

  6. Näyttö saattaa poiketa esitetyistä kuvista.