2 vuoden takuu
Hämmästyttävän upea
27-tuumaisessa E-Line-näytön kuvanlaatu on upea ja sen tyylikäs muotoilu lisää työtilan tyylikkyyttä. Todella kirkas 4K UHD-laajakuva, joka takaa saman terävän ja selkeän kuvan kaikista kuvakulmista.
E Line
27" (68,6 cm)
3840 x 2160 (4K UHD)
DisplayPort on suora yhteys tietokoneen ja näytön välillä ilman muuntamista. Sen kapasiteetti on suurempi kuin DVI-standardin, joten se tukee täysin jopa 15-metristä kaapelia ja tiedonsiirtonopeutta 10,8 Gb/s. Tämä teho ja nollaviive takaavat markkinoiden nopeimman kuvankäsittely- ja virkistystahdin, joten DisplayPort sopii erinomaisesti niin yleiskäyttöön toimistossa ja kotona, vaativaan peli- ja -elokuvakäyttöön kuin videoiden muokkaamiseenkin. Lukuisat sovittimet takaavat yhteensopivuuden eri laitteiden kanssa.
Laadukkaat, näyttölaitteeseen sijoitetut stereokaiuttimet voivat olla mallista ja muotoilusta riippuen esimerkiksi näkyvissä eteen suunnatut, näkymättömissä alas suunnatut tai ylös tai alas suunnatut.
4.5
5:stä
61
Arviot
93%
suosittelee tätä tuotetta
Barbosu
15/03/2022
Sverige
Great
Amazing monitor in this price range, fully recommend
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 278E1A 4K Ultra HD LED-skärm
Käyttöpäivä 2020-03-15
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 278E1A 4K Ultra HD LED-skärm
Käyttöpäivä 2020-03-15
SøLy
21/02/2026
United Kingdom
Great monitor
I bought one monitor, and after using it, I bought another.
Edut
Great price
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 328E1CA Curved LCD monitor with Ultra Wide-Color
Käyttöpäivä 2025-02-21
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 328E1CA Curved LCD monitor with Ultra Wide-Color
Käyttöpäivä 2025-02-21
Davo92
23/10/2025
United Kingdom
Vahvistettu ostaja
Excellent monitors
Got these to replace old monitors, look great and great quality
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 322E1C Full HD Curved LCD display
Käyttöpäivä 2025-09-23
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 322E1C Full HD Curved LCD display
Käyttöpäivä 2025-09-23
IPS-sana- ja -tuotemerkki sekä tuotteeseen liittyvät patentit ovat omistajiensa omaisuutta.
Enimmäisresoluutio toimii käytettäessä HDMI- tai DP-liitäntää.
Vasteaika on SmartResponsen mukainen
NTSC, DCI-P3, Adobe RGB -alue CIE1976-väriavaruuden mukaan
sRGB-alue CIE 1931 -väriavaruuden mukaan
Näyttö saattaa poiketa esitetyistä kuvista.