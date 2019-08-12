TuotteetTuki

Maksa Klarnalla

2 vuoden takuu

Asiantuntijoiden vinkkejä ja inspiraatiota

Rekisteröidy ja saa €10 alennusta

Kaikki sarjat

4K Ultra HD -LCD-näyttö

Tuki

4K Ultra HD -LCD-näyttö

278E1A/00

4K Ultra HD -LCD-näyttö

Siirry kauppaan

Kirjaudu sisään tai luo tili

Rekisteröi tuotteesi

Saat heti käyttöösi käyttöoppaita, yksilöllistä tukea ja paljon muuta. Lisäksi se on helppoa ja nopeaa

Rekisteröidy nyt

Ohjelmisto ja ohjaimet

Windows 7 -ohjaimet - English (US)

  • versio: 278E1
  • ZIP tiedosto, 9.3 kB
  • 12 August 2019

Windows 8 -ohjaimet - English (US)

  • versio: 278E1
  • ZIP tiedosto, 9.3 kB
  • 12 August 2019

Oppaat

Pikaopas

  • PDF tiedosto, 628.5 kB
  • 20 July 2026

Tärkeitä tietoja -opas

  • PDF tiedosto, 6.4 MB
  • 21 July 2026

Takuu ja huolto

Tarkista takuusi ehdot ja aloita tuotteen vaihto tai korjaus

Takuu

Tuotteiden takuukäytännöt

Ota yhteyttä Philipsiin

Autamme sinua mielellämme