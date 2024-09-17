2 vuoden takuu
27B1N3800/00
Helpottaa päivittäisiä rutiineja
Tässä 27-tuumaisessa näytössä on kaunis 4K-kuvanlaatu ja 1 074 miljardin värin värialue. Lisäksi sen DisplayPort-liitäntä ja IPS-paneeli parantavat käyttökokemusta kokonaisvaltaisesti.
3000-sarja
27" (68,6 cm)
3840 x 2160 (4K UHD)
IPS-näyttöjen edistyksellisen tekniikan ansiosta saat erittäin laajat 178/178 asteen katselukulmat, jotka mahdollistavat näytön katsomisen lähes mistä tahansa katselusuunnasta – jopa 90-asteen kulmassa! Tavanomaisista TN-näytöistä poiketen IPS-näytöissä on erittäin terävä kuva ja elävät värit. Niinpä ne ovat ihanteellisia valokuvien ja elokuvien katseluun, Internetin selaamiseen sekä tarkkaa värien erottelua ja yhtenäistä kirkkautta vaativien ammattisovellusten käyttöön.
10-bittisen näytön 1,074 miljardia väriä ja 12-bittinen sisäinen värinkäsittely takaavat erinomaisen värisyvyyden sekä luonnollisen tasaiset sävyt ilman vääristymiä tai häiriöitä.
Philips-näytöt näyttävät tehokkaiden näyttöpaneelien ja UltraClear 4K UHD -tekniikan ansiosta entistä terävämpiä 3840 x 2160 -kokoisia kuvia. Philips-näytöt saavat kuvat ja grafiikan heräämään eloon. Saat terävät kuvat käyttöösi vaativissakin ammattisovelluksissa, kuten CAD-ratkaisuissa, 3D-grafiikkaohjelmissa ja monimutkaisissa laskentataulukoissa.
Arviot
IPS-sana- ja -tuotemerkki sekä tuotteeseen liittyvät patentit ovat omistajiensa omaisuutta.
Vasteaika on SmartResponsen mukainen
sRGB-alue CIE1931-väriavaruuden mukaan, NTSC-alue CIE1976-väriavaruuden mukaan
10-bittisen värisyvyyden voi saavuttaa 60 Hz:ssä ainoastaan DisplayPort-liitännän avulla, kun enimmäistarkkuus on 3 840 x 2 160. Lisätietoja on käyttöoppaassa.
EPEAT on voimassa ainoastaan maissa, joissa Philips rekisteröi tuotteen. Lisätietoja rekisteröinnistä eri maissa on osoitteessa https://www.epeat.net/.
Näyttö saattaa poiketa esitetyistä kuvista.
Tässä lehtisessä mainitut tuotteet ja lisävarusteet voivat vaihdella maan ja alueen mukaan.