2 vuoden takuu
27B1N3800/00
3000-sarja
27" (68,6 cm)
3840 x 2160 (4K UHD)
IPS-näyttöjen edistyksellisen tekniikan ansiosta saat erittäin laajat 178/178 asteen katselukulmat, jotka mahdollistavat näytön katsomisen lähes mistä tahansa katselusuunnasta – jopa 90-asteen kulmassa! Tavanomaisista TN-näytöistä poiketen IPS-näytöissä on erittäin terävä kuva ja elävät värit. Niinpä ne ovat ihanteellisia valokuvien ja elokuvien katseluun, Internetin selaamiseen sekä tarkkaa värien erottelua ja yhtenäistä kirkkautta vaativien ammattisovellusten käyttöön.
10-bittisen näytön 1,074 miljardia väriä ja 12-bittinen sisäinen värinkäsittely takaavat erinomaisen värisyvyyden sekä luonnollisen tasaiset sävyt ilman vääristymiä tai häiriöitä.
Philips-näytöt näyttävät tehokkaiden näyttöpaneelien ja UltraClear 4K UHD -tekniikan ansiosta entistä terävämpiä 3840 x 2160 -kokoisia kuvia. Philips-näytöt saavat kuvat ja grafiikan heräämään eloon. Saat terävät kuvat käyttöösi vaativissakin ammattisovelluksissa, kuten CAD-ratkaisuissa, 3D-grafiikkaohjelmissa ja monimutkaisissa laskentataulukoissa.
Arviot
IPS-sana- ja -tuotemerkki sekä tuotteeseen liittyvät patentit ovat omistajiensa omaisuutta.
Vasteaika on SmartResponsen mukainen
sRGB-alue CIE1931-väriavaruuden mukaan, NTSC-alue CIE1976-väriavaruuden mukaan
10-bittisen värisyvyyden voi saavuttaa 60 Hz:ssä ainoastaan DisplayPort-liitännän avulla, kun enimmäistarkkuus on 3 840 x 2 160. Lisätietoja on käyttöoppaassa.
EPEAT on voimassa ainoastaan maissa, joissa Philips rekisteröi tuotteen. Lisätietoja rekisteröinnistä eri maissa on osoitteessa https://www.epeat.net/.
Näyttö saattaa poiketa esitetyistä kuvista.
Tässä lehtisessä mainitut tuotteet ja lisävarusteet voivat vaihdella maan ja alueen mukaan.
Tuotteen mukana toimitettujen kaapeleiden tyyppi, määrä ja tekniset tiedot voivat vaihdella maakohtaisten tai alueellisten vaatimusten mukaisesti.