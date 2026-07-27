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  • Business monitor 4K UHD -näyttö
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  • Helpottaa päivittäisiä rutiineja
  • Helpottaa päivittäisiä rutiineja
  • Helpottaa päivittäisiä rutiineja
  • Business monitor 4K UHD -näyttö
    Helpottaa päivittäisiä rutiineja
  • Helpottaa päivittäisiä rutiineja
  • Helpottaa päivittäisiä rutiineja
  • Helpottaa päivittäisiä rutiineja
  • Helpottaa päivittäisiä rutiineja
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Business monitor4K UHD -näyttö

27B1N3800/00

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Tässä 27-tuumaisessa näytössä on kaunis 4K-kuvanlaatu ja 1 074 miljardin värin värialue. Lisäksi sen DisplayPort-liitäntä ja IPS-paneeli parantavat käyttökokemusta kokonaisvaltaisesti.
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  • 3000-sarja

  • 27" (68,6 cm)

  • 3840 x 2160 (4K UHD)

IPS-tekniikka – upeat värit ja laajat katselukulmat

IPS-tekniikka – upeat värit ja laajat katselukulmat

IPS-näyttöjen edistyksellisen tekniikan ansiosta saat erittäin laajat 178/178 asteen katselukulmat, jotka mahdollistavat näytön katsomisen lähes mistä tahansa katselusuunnasta – jopa 90-asteen kulmassa! Tavanomaisista TN-näytöistä poiketen IPS-näytöissä on erittäin terävä kuva ja elävät värit. Niinpä ne ovat ihanteellisia valokuvien ja elokuvien katseluun, Internetin selaamiseen sekä tarkkaa värien erottelua ja yhtenäistä kirkkautta vaativien ammattisovellusten käyttöön.

1,074 miljardia väriä tuottavat yksityiskohtaiset ja tasaiset sävyt

1,074 miljardia väriä tuottavat yksityiskohtaiset ja tasaiset sävyt

10-bittisen näytön 1,074 miljardia väriä ja 12-bittinen sisäinen värinkäsittely takaavat erinomaisen värisyvyyden sekä luonnollisen tasaiset sävyt ilman vääristymiä tai häiriöitä.

Tarkka UltraClear 4K UHD (3840 x 2160) -resoluutio

Tarkka UltraClear 4K UHD (3840 x 2160) -resoluutio

Philips-näytöt näyttävät tehokkaiden näyttöpaneelien ja UltraClear 4K UHD -tekniikan ansiosta entistä terävämpiä 3840 x 2160 -kokoisia kuvia. Philips-näytöt saavat kuvat ja grafiikan heräämään eloon. Saat terävät kuvat käyttöösi vaativissakin ammattisovelluksissa, kuten CAD-ratkaisuissa, 3D-grafiikkaohjelmissa ja monimutkaisissa laskentataulukoissa.

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. IPS-sana- ja -tuotemerkki sekä tuotteeseen liittyvät patentit ovat omistajiensa omaisuutta.

  2. Vasteaika on SmartResponsen mukainen

  3. sRGB-alue CIE1931-väriavaruuden mukaan, NTSC-alue CIE1976-väriavaruuden mukaan

  4. 10-bittisen värisyvyyden voi saavuttaa 60 Hz:ssä ainoastaan DisplayPort-liitännän avulla, kun enimmäistarkkuus on 3 840 x 2 160. Lisätietoja on käyttöoppaassa.

  5. EPEAT on voimassa ainoastaan maissa, joissa Philips rekisteröi tuotteen. Lisätietoja rekisteröinnistä eri maissa on osoitteessa https://www.epeat.net/.

  6. Näyttö saattaa poiketa esitetyistä kuvista.

  7. Tässä lehtisessä mainitut tuotteet ja lisävarusteet voivat vaihdella maan ja alueen mukaan.

  8. Tuotteen mukana toimitettujen kaapeleiden tyyppi, määrä ja tekniset tiedot voivat vaihdella maakohtaisten tai alueellisten vaatimusten mukaisesti.