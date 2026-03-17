2 vuoden takuu
27E1N1100A/01
1000-sarja
27" (68,6 cm)
1920 x 1080 (Full HD)
Pidät intensiivisistä, kilpailuhenkisistä peleistä. Haluat näytön, jonka kuvat näkyvät sujuvasti ja ilman viivettä. Tämä Philips-näyttö piirtää kuvan uudelleen jopa 120 kertaa sekunnissa eli paljon nopeammin kuin perusnäyttö. Pienemmällä kuvanopeudella viholliset saattavat hyppiä paikasta toiseen ruudulla, jolloin kohteeseen on vaikea osua. Kun kuvanopeus on 120 Hz, puuttuvat, kriittisen tärkeät kuvat näkyvät näytössä. Lopputuloksena vihollisen liikkeet ovat todella sulavia, joten tähtääminen helpottuu. Tässä Philips-näytössä on todella matala viive eikä siinä esiinny kuvan repeytymistä, joten se on täydellinen pelikumppani.
IPS-näyttöjen edistyksellisen tekniikan ansiosta saat erittäin laajat 178/178 asteen katselukulmat, jotka mahdollistavat näytön katsomisen lähes mistä tahansa katselusuunnasta. Tavanomaisista TN-näytöistä poiketen IPS-näytöissä on erittäin terävä kuva ja elävät värit. Niinpä ne ovat ihanteellisia valokuvien ja elokuvien katseluun, Internetin selaamiseen sekä tarkkaa värien erottelua ja yhtenäistä kirkkautta vaativien ammattisovellusten käyttöön.
Kuvanlaatu vaikuttaa katseluelämykseen. Tavalliset näytöt tuottavat kelvollista kuvaa, mutta miksi tyytyä siihen, kun voi nauttia yksityiskohtaisesta tarkkuudesta, kirkkaista sävyistä, upeasta kontrastista ja realistisista väreistä tehostetun Full HD 1920 x 1080 -tarkkuuden ansiosta.
4.1
5:stä
36
Arviot
Vonster
17/03/2026
United Kingdom
Vahvistettu ostaja
A great budget monitor perfect for my needs as a console gamer
Arvioitu tuote: Monitor 24E1N1200A Full HD LCD monitor
Arvioitu tuote: Monitor 24E1N1200A Full HD LCD monitor
dsghgm
09/03/2026
United Kingdom
Vahvistettu ostaja
Excellent!
Excellent quality monitor and good value for money.
Edut
Good resolution, narrow screen bezel, so display is almost the full width of the product.
Haitat
Case is a bit flimsy, but no issues so far.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Monitor 24E1N1100A Full HD LCD monitor
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Monitor 24E1N1100A Full HD LCD monitor
Softbard
05/02/2026
United Kingdom
This review is for the 24E 1N 1200A bought from Currys in Newbury UK. The picture is very sharp, and fills the screen after a few seconds of oversize.
Arvioitu tuote: Monitor 24E1N1200A Full HD LCD monitor
Arvioitu tuote: Monitor 24E1N1200A Full HD LCD monitor
DCI-P3-alue CIE1976-väriavaruuden mukaan, sRGB-alue CIE1931 -väriavaruuden mukaan, NTSC- ja Adobe RGB -alue CIE1976-väriavaruuden mukaan
Parhaan suorituskyvyn varmistamiseksi kannattaa tarkistaa, että näytönohjain tukee tämän Philips-näytön enimmäisresoluutiota ja -virkistystaajuutta.
Vasteaika on SmartResponsen mukainen
MPRT vähentää sumeutta kirkkautta säätämällä, joten et voi säätää kirkkautta silloin, kun MPRT on käytössä. Liikkeen epäterävyyden vähentämiseksi LED-taustavalo välkkyy samaan aikaan kun ruutu päivittyy, mikä saattaa aiheuttaa havaittavia muutoksia kirkkaudessa.
MPRT-tila on optimoitu pelaamista varten. Saatat huomata välkkymistä, kun MPRT otetaan käyttöön. On suositeltavaa poistaa MPRT käytöstä, kun et käytä pelitoimintoa.
Tässä lehtisessä mainitut tuotteet ja lisävarusteet voivat vaihdella maan ja alueen mukaan.
Näyttö saattaa poiketa esitetyistä kuvista.