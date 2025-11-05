2 vuoden takuu
27E1N1300A/01
1000-sarja
27" (68,6 cm)
1920 x 1080 (Full HD)
Tämä Philips-näyttö päivittää kuvan jopa 100 kertaa sekunnissa, joten se on paljon nopeampi kuin tavalliset näytöt. 100 Hz:n kuvanopeuden ansiosta vihollisen liikkeet näkyvät pelissä erittäin sulavasti ja tähtääminen on helppoa.
MPRT (motion picture response time) on intuitiivisempi tapa kuvata vasteaikaa, mikä viittaa suoraan kestoon, jossa epätarkka kohina muuttuu selkeäksi ja teräväksi kuvaksi. Philipsin pelinäyttö, jossa on 1 ms:n MPRT vähentää tehokkaasti sumentumista ja liikkeen epätarkkuutta. Se tuottaa terävän ja tarkan kuvan parantaen pelikokemusta, ja on paras valinta jännittävien ja pätkimiselle alttiiden pelien pelaamiseen.
Tässä Philips-näytössä on USB-C-liitäntä, jota voi käyttää virransyöttöön. Älykäs ja joustava virranhallinta mahdollistaa yhteensopivan laitteen lataamisen suoraan. Ohuen käännettävän USB-C-liitännän avulla liittäminen onnistuu helposti yhdellä kaapelilla. Voit katsoa HD-videokuvaa ja siirtää dataa todella nopeasti samalla, kun lataat yhteensopivaa laitetta.
4.3
5:stä
3
Arviot
100%
suosittelee tätä tuotetta
1pourAvis
05/11/2025
France
produit a 100% de mes attentes
j'arrive avec mon pc portable je branche l'usb c et tout fonctionne, vidéo, souris, clavier, et alimentation tout passe par le hub usb c intégré a l'écran. Que demander de plus pour un écran a prix compétitif
Arvioitu tuote: Monitor 27E1N1300A Écran LCD Full HD
Arvioitu tuote: Monitor 27E1N1300A Écran LCD Full HD
Feature
13/12/2025
Nederland
Vahvistettu ostaja
Functioneel en compleet !
Zowel voorkant als achterkant is mooi en strak. Ook de knop - rechterkant achterzijde - werkt intuitief prettig om monitor aan/uiit te zetten. Of om de beeldinstellingen mee aan te passen. Verrassend dat er zowel usb-c met PD (power delivery) en hdmi kabel bij werd geleverd!
Edut
Strak ontwerp - Handige One_For_All knop om alle instellingen zoals aan/uit/stand-by/helderheid ect mee te bedienen. HDMI en USB-C PD kabel meegeleverd.
Haitat
Geen
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Monitor 24E1N1300A Full HD LCD-monitor
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Monitor 24E1N1300A Full HD LCD-monitor
Rafa2904
28/05/2024
España
Vahvistettu ostaja
Buen monitor con USB-C
La experiencia con este producto ha sido buena. La calidad de la imagen es suficiente para el uso personal al que está dedicado. Perfectamente conectable tanto a sistemas Windows (incluso Enterprise) y MAC
Edut
Conectividad
Haitat
No regulable en altura
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Monitor 24E1N1300A Monitor LCD Full HD
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Monitor 24E1N1300A Monitor LCD Full HD
IPS-sana- ja -tuotemerkki sekä tuotteeseen liittyvät patentit ovat omistajiensa omaisuutta.
Enimmäisresoluutio toimii vain käytettäessä HDMI-liitäntää.
Parhaan suorituskyvyn varmistamiseksi kannattaa tarkistaa, että näytönohjain tukee tämän Philips-näytön enimmäisresoluutiota ja -virkistystaajuutta.
Vasteaika on SmartResponsen mukainen
MPRT vähentää sumeutta kirkkautta säätämällä, joten et voi säätää kirkkautta silloin, kun MPRT on käytössä. Liikkeen epäterävyyden vähentämiseksi LED-taustavalo välkkyy samaan aikaan kun ruutu päivittyy, mikä saattaa aiheuttaa havaittavia muutoksia kirkkaudessa.
MPRT-tila on optimoitu pelaamista varten. Saatat huomata välkkymistä, kun MPRT otetaan käyttöön. On suositeltavaa poistaa MPRT käytöstä, kun et käytä pelitoimintoa.
USB-C-virransyöttö ja -lataus edellyttää USB-C-yhteensopivaa kannettavaa tietokonetta / laitetta, jonka on myös tuettava tarvittavia virranhallinta-asetuksia. Lisätietoja saat kannettavan tietokoneen / laitteen käyttöohjeista tai valmistajalta.
USB-C-videolähetys edellyttää, että kannettava tietokone tai muu laite on USB-C- ja DP Alt Mode -yhteensopiva.
Tässä lehtisessä mainitut tuotteet ja lisävarusteet voivat vaihdella maan ja alueen mukaan.
Näyttö saattaa poiketa esitetyistä kuvista.