TuotteetTuki

Maksa Klarnalla

2 vuoden takuu

Asiantuntijoiden vinkkejä ja inspiraatiota

Rekisteröidy ja saa €10 alennusta

Kaikki sarjat

  • Monitor Full HD -LCD-näyttö
    Tehosta tuottavuuttasi USB-C-yhteydellä
  • Tehosta tuottavuuttasi USB-C-yhteydellä
  • Tehosta tuottavuuttasi USB-C-yhteydellä
  • Tehosta tuottavuuttasi USB-C-yhteydellä
  • Tehosta tuottavuuttasi USB-C-yhteydellä
  • Tehosta tuottavuuttasi USB-C-yhteydellä
  • Monitor Full HD -LCD-näyttö
    Tehosta tuottavuuttasi USB-C-yhteydellä
  • Tehosta tuottavuuttasi USB-C-yhteydellä
  • Tehosta tuottavuuttasi USB-C-yhteydellä
  • Tehosta tuottavuuttasi USB-C-yhteydellä
  • Tehosta tuottavuuttasi USB-C-yhteydellä
  • Tehosta tuottavuuttasi USB-C-yhteydellä

MonitorFull HD -LCD-näyttö

27E1N1300A/01

4.3
| (3) Arviot | 100% suosittelee tätä tuotetta
Tehosta tuottavuuttasi USB-C-yhteydellä
Tämä näyttö pitää yhteyksiäsi yllä. USB-C 3.2:n, virransyötön ja muiden ominaisuuksien ansiosta käyttäjät voivat ladata yhdistetyt laitteensa ja työskennellä saumattomasti yhdellä ja samalla kaapelilla. Lisäksi työtila pysyy siistinä, kun käytössä on vain yksi kaapeli.
Näytä kaikki edut

Tehosta tuottavuuttasi USB-C-yhteydellä

  • 1000-sarja

  • 27" (68,6 cm)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

100 Hz:n virkistystaajuus ultratarkkaa kuvantoistoa varten

100 Hz:n virkistystaajuus ultratarkkaa kuvantoistoa varten

Tämä Philips-näyttö päivittää kuvan jopa 100 kertaa sekunnissa, joten se on paljon nopeampi kuin tavalliset näytöt. 100 Hz:n kuvanopeuden ansiosta vihollisen liikkeet näkyvät pelissä erittäin sulavasti ja tähtääminen on helppoa.

1 ms:n (MPRT) nopea vasteaika tuottaa terävän kuvan ja tekee pelaamisesta sulavaa

1 ms:n (MPRT) nopea vasteaika tuottaa terävän kuvan ja tekee pelaamisesta sulavaa

MPRT (motion picture response time) on intuitiivisempi tapa kuvata vasteaikaa, mikä viittaa suoraan kestoon, jossa epätarkka kohina muuttuu selkeäksi ja teräväksi kuvaksi. Philipsin pelinäyttö, jossa on 1 ms:n MPRT vähentää tehokkaasti sumentumista ja liikkeen epätarkkuutta. Se tuottaa terävän ja tarkan kuvan parantaen pelikokemusta, ja on paras valinta jännittävien ja pätkimiselle alttiiden pelien pelaamiseen.

Yhdistä kannettava tietokone yhdellä USB-C-kaapelilla

Yhdistä kannettava tietokone yhdellä USB-C-kaapelilla

Tässä Philips-näytössä on USB-C-liitäntä, jota voi käyttää virransyöttöön. Älykäs ja joustava virranhallinta mahdollistaa yhteensopivan laitteen lataamisen suoraan. Ohuen käännettävän USB-C-liitännän avulla liittäminen onnistuu helposti yhdellä kaapelilla. Voit katsoa HD-videokuvaa ja siirtää dataa todella nopeasti samalla, kun lataat yhteensopivaa laitetta.

Tekniset tiedot

Etsi tämän tuotteen tukipalveluita

Etsi usein kysyttyjä kysymyksiä, käyttöoppaita, turvallisuustietoja ja vinkkejä

Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
Tuotteista annetuista arvioista ja tähdistä on hyötyä kaikille asiakkaille. Ne auttavat saamaan lisätietoja tuotteesta ja helpottavat ostopäätöksen tekemistä. Kuka tahansa verkko- tai myymäläostoksen tehnyt asiakas voi jättää arvostelun

4.3

5:stä

3

Arviot

100%

suosittelee tätä tuotetta

3
2
1

05/11/2025

France

France

produit a 100% de mes attentes

j'arrive avec mon pc portable je branche l'usb c et tout fonctionne, vidéo, souris, clavier, et alimentation tout passe par le hub usb c intégré a l'écran. Que demander de plus pour un écran a prix compétitif

Arvioitu tuote: Monitor 27E1N1300A Écran LCD Full HD

Arvioitu tuote: Monitor 27E1N1300A Écran LCD Full HD

13/12/2025

Nederland

Nederland

Vahvistettu ostaja

Functioneel en compleet !

Zowel voorkant als achterkant is mooi en strak. Ook de knop - rechterkant achterzijde - werkt intuitief prettig om monitor aan/uiit te zetten. Of om de beeldinstellingen mee aan te passen. Verrassend dat er zowel usb-c met PD (power delivery) en hdmi kabel bij werd geleverd!

Edut

Strak ontwerp - Handige One_For_All knop om alle instellingen zoals aan/uit/stand-by/helderheid ect mee te bedienen. HDMI en USB-C PD kabel meegeleverd.

Haitat

Geen

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Monitor 24E1N1300A Full HD LCD-monitor

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Monitor 24E1N1300A Full HD LCD-monitor

28/05/2024

España

España

Vahvistettu ostaja

Buen monitor con USB-C

La experiencia con este producto ha sido buena. La calidad de la imagen es suficiente para el uso personal al que está dedicado. Perfectamente conectable tanto a sistemas Windows (incluso Enterprise) y MAC

Edut

Conectividad

Haitat

No regulable en altura

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Monitor 24E1N1300A Monitor LCD Full HD

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Monitor 24E1N1300A Monitor LCD Full HD

Tilaa Philipsin uutiskirje ja saat eksklusiivisia tarjouksia

  • Jäsenille tarkoitettuja tarjouksia.
  • Ennakko-oikeus alennuksiin.
  • Vinkkejä terveelliseen elämäntapaan.

Haluan vastaanottaa markkinointiviestintää Philipsin tuotteista, palveluista ja kampanjoista.

  • Jäsenille tarkoitettuja tarjouksia.
  • Ennakko-oikeus alennuksiin.
  • Vinkkejä terveelliseen elämäntapaan.
Vastuuvapauslausekkeet

  1. IPS-sana- ja -tuotemerkki sekä tuotteeseen liittyvät patentit ovat omistajiensa omaisuutta.

  2. Enimmäisresoluutio toimii vain käytettäessä HDMI-liitäntää.

  3. Parhaan suorituskyvyn varmistamiseksi kannattaa tarkistaa, että näytönohjain tukee tämän Philips-näytön enimmäisresoluutiota ja -virkistystaajuutta.

  4. Vasteaika on SmartResponsen mukainen

  5. MPRT vähentää sumeutta kirkkautta säätämällä, joten et voi säätää kirkkautta silloin, kun MPRT on käytössä. Liikkeen epäterävyyden vähentämiseksi LED-taustavalo välkkyy samaan aikaan kun ruutu päivittyy, mikä saattaa aiheuttaa havaittavia muutoksia kirkkaudessa.

  6. MPRT-tila on optimoitu pelaamista varten. Saatat huomata välkkymistä, kun MPRT otetaan käyttöön. On suositeltavaa poistaa MPRT käytöstä, kun et käytä pelitoimintoa.

  7. USB-C-virransyöttö ja -lataus edellyttää USB-C-yhteensopivaa kannettavaa tietokonetta / laitetta, jonka on myös tuettava tarvittavia virranhallinta-asetuksia. Lisätietoja saat kannettavan tietokoneen / laitteen käyttöohjeista tai valmistajalta.

  8. USB-C-videolähetys edellyttää, että kannettava tietokone tai muu laite on USB-C- ja DP Alt Mode -yhteensopiva.

  9. Tässä lehtisessä mainitut tuotteet ja lisävarusteet voivat vaihdella maan ja alueen mukaan.

  10. Näyttö saattaa poiketa esitetyistä kuvista.