2 vuoden takuu
27E2N2500/00
2000-sarja
27" (68,6 cm)
2560 x 1440 (Quad HD)
IPS-näyttöjen edistyksellisen tekniikan ansiosta saat erittäin laajat 178/178 asteen katselukulmat, jotka mahdollistavat näytön katsomisen lähes mistä tahansa katselusuunnasta. Tavanomaisista TN-näytöistä poiketen IPS-näytöissä on erittäin terävä kuva ja elävät värit. Niinpä ne ovat ihanteellisia valokuvien ja elokuvien katseluun, Internetin selaamiseen sekä tarkkaa värien erottelua ja yhtenäistä kirkkautta vaativien ammattisovellusten käyttöön.
Nämä Philips-näytöt näyttävät Quad HD -tekniikan ansiosta entistä terävämpää 2560 x 1440 -kokoista Crystalclear-kuvaa. Tehokkaiden näyttöpaneelien, suuren pikselimäärän ja tehokkaiden kuvanlähteiden ansiosta uudet Philips-näytöt herättävät kuvat ja grafiikan eloon. Saat terävän Crystalclear-kuvan käyttöösi myös vaativissa ammattisovelluksissa, kuten CAD-CAM-ratkaisuissa, 3D-grafiikkaohjelmissa ja monimutkaisissa laskentataulukoissa.
SmartContrast on Philipsin tekniikka, joka analysoi tarkastelemasi sisällön, säätää värit automaattisesti ja ohjaa taustavalon voimakkuutta digitaalisen kuvan ja videon kontrastin tehostamiseksi dynaamisesti, kun peleissä on tummia värisävyjä. Kun säästötila on valittuna, kontrasti ja taustavalo muuttuvat täydellisiksi toimistosovelluksia varten ja virrankulutuksen vähentämiseksi.
4.1
5:stä
36
Arviot
Vonster
17/03/2026
United Kingdom
Vahvistettu ostaja
A great budget monitor perfect for my needs as a console gamer
Arvioitu tuote: Monitor 24E1N1200A Full HD LCD monitor
Arvioitu tuote: Monitor 24E1N1200A Full HD LCD monitor
dsghgm
09/03/2026
United Kingdom
Vahvistettu ostaja
Excellent!
Excellent quality monitor and good value for money.
Edut
Good resolution, narrow screen bezel, so display is almost the full width of the product.
Haitat
Case is a bit flimsy, but no issues so far.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Monitor 24E1N1100A Full HD LCD monitor
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Monitor 24E1N1100A Full HD LCD monitor
Softbard
05/02/2026
United Kingdom
This review is for the 24E 1N 1200A bought from Currys in Newbury UK. The picture is very sharp, and fills the screen after a few seconds of oversize.
Arvioitu tuote: Monitor 24E1N1200A Full HD LCD monitor
Arvioitu tuote: Monitor 24E1N1200A Full HD LCD monitor
Vasteaika on SmartResponsen mukainen
MPRT vähentää sumeutta kirkkautta säätämällä, joten et voi säätää kirkkautta silloin, kun MPRT on käytössä. Liikkeen epäterävyyden vähentämiseksi LED-taustavalo välkkyy samaan aikaan kun ruutu päivittyy, mikä saattaa aiheuttaa havaittavia muutoksia kirkkaudessa.
MPRT-tila on optimoitu pelaamista varten. Saatat huomata välkkymistä, kun MPRT otetaan käyttöön. On suositeltavaa poistaa MPRT käytöstä, kun et käytä pelitoimintoa.
Tässä lehtisessä mainitut tuotteet ja lisävarusteet voivat vaihdella maan ja alueen mukaan.
Näyttö saattaa poiketa esitetyistä kuvista.