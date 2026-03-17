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MonitorQuad HD -näyttö

27E2N2500/00

4.1
| (36) Arviot
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Näytössä on runsaasti ominaisuuksia, joiden avulla voit työskennellä erittäin tarkasti. Quad HD -tarkkuus, 120 Hz:n virkistystaajuus ja 1 ms:n MPRT varmistavat yksityiskohtaisen ja tarkan kuvanlaadun.
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  • 2000-sarja

  • 27" (68,6 cm)

  • 2560 x 1440 (Quad HD)

IPS-LED-laajakuvatekniikalla tarkka kuva ja värit

IPS-LED-laajakuvatekniikalla tarkka kuva ja värit

IPS-näyttöjen edistyksellisen tekniikan ansiosta saat erittäin laajat 178/178 asteen katselukulmat, jotka mahdollistavat näytön katsomisen lähes mistä tahansa katselusuunnasta. Tavanomaisista TN-näytöistä poiketen IPS-näytöissä on erittäin terävä kuva ja elävät värit. Niinpä ne ovat ihanteellisia valokuvien ja elokuvien katseluun, Internetin selaamiseen sekä tarkkaa värien erottelua ja yhtenäistä kirkkautta vaativien ammattisovellusten käyttöön.

Terävät 2 560 x 1 440 -kokoiset kuvat Quad HD -tekniikan ansiosta

Terävät 2 560 x 1 440 -kokoiset kuvat Quad HD -tekniikan ansiosta

Nämä Philips-näytöt näyttävät Quad HD -tekniikan ansiosta entistä terävämpää 2560 x 1440 -kokoista Crystalclear-kuvaa. Tehokkaiden näyttöpaneelien, suuren pikselimäärän ja tehokkaiden kuvanlähteiden ansiosta uudet Philips-näytöt herättävät kuvat ja grafiikan eloon. Saat terävän Crystalclear-kuvan käyttöösi myös vaativissa ammattisovelluksissa, kuten CAD-CAM-ratkaisuissa, 3D-grafiikkaohjelmissa ja monimutkaisissa laskentataulukoissa.

SmartContrast – syvät mustan sävyt

SmartContrast – syvät mustan sävyt

SmartContrast on Philipsin tekniikka, joka analysoi tarkastelemasi sisällön, säätää värit automaattisesti ja ohjaa taustavalon voimakkuutta digitaalisen kuvan ja videon kontrastin tehostamiseksi dynaamisesti, kun peleissä on tummia värisävyjä. Kun säästötila on valittuna, kontrasti ja taustavalo muuttuvat täydellisiksi toimistosovelluksia varten ja virrankulutuksen vähentämiseksi.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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4.1

5:stä

36

Arviot

17/03/2026

United Kingdom

United Kingdom

Vahvistettu ostaja

A great budget monitor perfect for my needs as a console gamer

Arvioitu tuote: Monitor 24E1N1200A Full HD LCD monitor

Arvioitu tuote: Monitor 24E1N1200A Full HD LCD monitor

09/03/2026

United Kingdom

United Kingdom

Vahvistettu ostaja

Excellent!

Excellent quality monitor and good value for money.

Edut

Good resolution, narrow screen bezel, so display is almost the full width of the product.

Haitat

Case is a bit flimsy, but no issues so far.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Monitor 24E1N1100A Full HD LCD monitor

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Monitor 24E1N1100A Full HD LCD monitor

05/02/2026

United Kingdom

United Kingdom

This review is for the 24E 1N 1200A bought from Currys in Newbury UK. The picture is very sharp, and fills the screen after a few seconds of oversize.

Arvioitu tuote: Monitor 24E1N1200A Full HD LCD monitor

Arvioitu tuote: Monitor 24E1N1200A Full HD LCD monitor

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. Vasteaika on SmartResponsen mukainen

  2. MPRT vähentää sumeutta kirkkautta säätämällä, joten et voi säätää kirkkautta silloin, kun MPRT on käytössä. Liikkeen epäterävyyden vähentämiseksi LED-taustavalo välkkyy samaan aikaan kun ruutu päivittyy, mikä saattaa aiheuttaa havaittavia muutoksia kirkkaudessa.

  3. MPRT-tila on optimoitu pelaamista varten. Saatat huomata välkkymistä, kun MPRT otetaan käyttöön. On suositeltavaa poistaa MPRT käytöstä, kun et käytä pelitoimintoa.

  4. Tässä lehtisessä mainitut tuotteet ja lisävarusteet voivat vaihdella maan ja alueen mukaan.

  5. Näyttö saattaa poiketa esitetyistä kuvista.