Sertifioitu NVIDIA® G-SYNC® -yhteensopivaksi sujuvaan pelaamiseen

Kun pelaat intensiivisiä pelejä suurella virkistystaajuudella, kuva saattaa repeillä ilman optimaalista grafiikan synkronointia. Tämä Philips-näyttö on sertifioitu NVIDIA® G-SYNC® -yhteensopivaksi, ja se vähentää kuvan repeilyä ja takaa sujuvamman pelikokemuksen synkronoimalla näytön virkistystaajuuden näytönohjaimen mukaiseksi. Kohtaukset näkyvät välittömästi, kohteet näyttävät terävämmiltä ja pelaaminen on sujuvaa, mikä antaa sinulle upean katselukokemuksen ja todellisen kilpailuedun.