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Evnia Gaming MonitorQuad HD -pelinäyttö

27M1N5500ZA/00

4.5
| (4) Arviot

1 palkinto

Tunne peli
Tällä kristallinkirkkaalla Philips-pelinäytöllä pelaaminen on sulavaa. HDR:n, FreeSync-tekniikan ja nopean 170 Hz:n virkistystaajuuden ansiosta kokemus on viimeistelty ja elävä. Ultra Wide-Color -tekniikalla varustetun ohutreunaisen näytön visuaalisuus tempaa mukaansa.
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Tunne peli

  • Evnia 5000

  • 68,5 cm (27")

  • 2560 x 1440 (QHD)

IPS Nano Color -tekniikka laajentaa kuvan värialuetta

IPS Nano Color -tekniikka laajentaa kuvan värialuetta

Työskentelyyn ja pelaamiseen sopivan Nano IPS -näytön väritarkkuus säilyy samantasoisena eri katselukulmissa, joten täyteläiset punaisen, vihreän ja sinisen sävyt eivät menetä hohtoaan missään tilanteessa. Ultra Wide-Color / IPS Nano Color -tekniikka hyödyntää KSF-fosfori-nanopartikkeleita, jotka imevät näytön tuottaman ylimääräisen valon ja tuottavat uskomattoman todentuntuisen värikirjon. Näyttöjen elokuvamainen kuvanlaatu on taattu: värialue on 98-prosenttisesti The Society of Motion Pictures and Television Engineersin määrittelemän DCI-P3-standardin mukainen.

AMD FreeSync™ Premium; sujuvaa pelaamista ilman häiriöitä ja pätkimistä

AMD FreeSync™ Premium; sujuvaa pelaamista ilman häiriöitä ja pätkimistä

Pelatessa ei pitäisi joutua tekemään kompromisseja. AMD FreeSync™ Premium takaa vaativille pelaajille sujuvan ja häiriöttömän pelikokemuksen täydellä teholla. Pelaa varmasti korkeasta virkistystaajuudesta, matalasta vasteajasta ja lyhyestä viiveestä tinkimättä.

Sertifioitu NVIDIA® G-SYNC® -yhteensopivaksi sujuvaan pelaamiseen

Sertifioitu NVIDIA® G-SYNC® -yhteensopivaksi sujuvaan pelaamiseen

Kun pelaat intensiivisiä pelejä suurella virkistystaajuudella, kuva saattaa repeillä ilman optimaalista grafiikan synkronointia. Tämä Philips-näyttö on sertifioitu NVIDIA® G-SYNC® -yhteensopivaksi, ja se vähentää kuvan repeilyä ja takaa sujuvamman pelikokemuksen synkronoimalla näytön virkistystaajuuden näytönohjaimen mukaiseksi. Kohtaukset näkyvät välittömästi, kohteet näyttävät terävämmiltä ja pelaaminen on sujuvaa, mikä antaa sinulle upean katselukokemuksen ja todellisen kilpailuedun.

Tekniset tiedot

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Palkinnot

  • Award image PBTAWARD12

Arviot

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4.5

5:stä

4

Arviot

4
2
1

24/12/2022

España

España

Vahvistettu ostaja

Monitor Qhd 170mhzs

tiene una gran pantalla, gran tasa de refresco , hdr, FreeSync y filtro de azul bajo, modos de juego, me hizo decantarme por este modelo que tuviese la conectividad 2 dvi port, 2 puertos hdmi (que junto a un Chrome Cast y los altavoces integrados , te permiten ver una película o una serie. Lo que menos me gusta es la calidad de sonido de los altavoces, que suenan un poco a lata, pero con la salida de auriculares lo he conectado a la caja del subwoofer, mejorando la calidad de sonido. hubiera estado muy bien que trajese u mando a distancia, para esos días en los que usas el monitor con Netflix o Disney+ no tener que levantarte a encender o apagar el monitor, o cambiar la entrada de video

Edut

Casi todo, y a destacar su bajo consumo 31,8W, donde la media esta entre 50 y 60W

Haitat

la Ubicación del botón "joystick", para moverte por los menús del monitor. La Calidad de sonido en los altavoces integrados, un Mando a distancia para encender/apagar, subir o bajar volumen de los altavoces y elegir la entrada de video

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Gaming Monitor 27M1N5500ZA Monitor para juegos Quad HD

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Gaming Monitor 27M1N5500ZA Monitor para juegos Quad HD

19/11/2022

Italia

Italia

Vahvistettu ostaja

Superba qualità dei colori

Monitor IPS con colori eccezionali, ottima l'ergonomia relativamente alle varie posizioni dello schermo. Ottima la dotazione di porte. Unica pecca la carica rapida USB non mi sembra così rapida!

Edut

Qualità colori

Haitat

Porta USB rapida

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Gaming Monitor 27M1N5500ZA Monitor per il gioco Quad HD

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Gaming Monitor 27M1N5500ZA Monitor per il gioco Quad HD

08/09/2022

Italia

Italia

Philips: una garanzia

Provengo da un Philips 27" (276E9Qjab LED Ips Freesync 75 Hz Full Hd) ma volevo qualcosa di migliore per il gaming. Devo dire che Philips è una garanzia. Ho acquistato il Philips Gaming 27M1N5500ZA - 27 Pollici QHD Monitor, 170Hz, Nano IPS e devo dire che è eccezionale. La risoluzione in 2k associata ad una RTX 3060ti mi ha affascinato sia nell'uso quotidiano che durante il gioco su Warzone. I movimenti sono molto fluidi e senza alcun bug. Ho provato ad attivare l'HDR e i video da youtube in HDR sembrano di viverli dal vivo. Insomma, un prodotto fantastico e che consiglio di acquistare per chi come me vuole un monitor non vistoso da gaming, di facile utilizzo per il lavoro e che passa al gaming senza limiti.

Edut

Qualità display, HDR, nanoIPS, 1ms, 2k, qualità materiali, possibilità di ruotarlo

Haitat

Nessuno.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Gaming Monitor 27M1N5500ZA Monitor per il gioco Quad HD

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Gaming Monitor 27M1N5500ZA Monitor per il gioco Quad HD

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. IPS-sana- ja -tuotemerkki sekä tuotteeseen liittyvät patentit ovat omistajiensa omaisuutta.

  2. Enimmäisresoluutio toimii vain käytettäessä DP-liitäntää.

  3. Parhaan suorituskyvyn varmistamiseksi kannattaa tarkistaa, että näytönohjain tukee tämän Philips-näytön enimmäisresoluutiota ja -virkistystaajuutta.

  4. Vasteaika on SmartResponsen mukainen

  5. MPRT vähentää sumeutta kirkkautta säätämällä, joten et voi säätää kirkkautta silloin, kun MPRT on käytössä. Liikkeen epäterävyyden vähentämiseksi LED-taustavalo välkkyy samaan aikaan kun ruutu päivittyy, mikä saattaa aiheuttaa havaittavia muutoksia kirkkaudessa.

  6. MPRT-tila on optimoitu pelaamista varten. Saatat huomata välkkymistä, kun MPRT otetaan käyttöön. On suositeltavaa poistaa MPRT käytöstä, kun et käytä pelitoimintoa.

  7. Näyttövärit: 10 bittiä saavutettavissa vain QHD @ 120 Hz:n avulla

  8. DCI-P3-alue CIE1976-standardin mukaan

  9. NTSC-alue CIE 1976 -väriavaruuden mukaan

  10. sRGB-alue CIE 1931 -väriavaruuden mukaan

  11. Adobe RGB -alue CIE1976-standardin mukaan

  12. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. AMD, AMD:n nuolilogo, AMD FreeSync™ ja niiden yhdistelmät ovat Advanced Micro Devices, Inc:n tavaramerkkejä. Muut tässä julkaisussa käytettävät tuotenimet on annettu vain tiedoksi, ja ne voivat olla omistajayritystensä tavaramerkkejä.

  13. NVIDIA® G-SYNC® -toimintoa tukeva liitäntä: DisplayPort

  14. Päivitä NVIDIA® G-SYNC® -ohjain uusimpaan versioon, lisätietoja on NVIDIAn sivustossa: https://www.nvidia.com/

  15. Varmista, että näytönohjaimesi tukee NVIDIA® G-SYNC® -ominaisuutta

  16. Näyttö saattaa poiketa esitetyistä kuvista.