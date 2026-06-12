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  • Evnia Gaming monitor Full HD -pelinäyttö
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Evnia Gaming monitorFull HD -pelinäyttö

27M2N3200NF/00

3
| (1) Arvio
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Tämä 27 tuuman IPS-näyttö varmistaa pelien tarkan kuvanlaadun. 144 Hz:n virkistystaajuuden ja 0,5 ms:n Smart MBR:n ansiosta voit nauttia selkeästä kuvasta ja laadukkaasta pelikokemuksesta.
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  • Evnia 3000

  • 68,5 cm (27")

  • 1920 x 1080 (Full HD)

144 Hz:n virkistystaajuus sujuvaa, loistavaa kuvaa varten

144 Hz:n virkistystaajuus sujuvaa, loistavaa kuvaa varten

Pidät intensiivisistä, kilpailuhenkisistä peleistä. Haluat näytön, jonka kuvat näkyvät sujuvasti ja ilman viivettä. Tämä Philips-näyttö piirtää kuvan uudelleen jopa 144 kertaa sekunnissa, käytännössä 2,4 kertaa nopeammin kuin perusnäyttö. Pienemmällä kuvanopeudella viholliset saattavat hyppiä paikasta toiseen ruudulla, jolloin kohteeseen on vaikea osua. Kun kuvanopeus on 144 Hz, puuttuvat, kriittisen tärkeät kuvat näkyvät näytössä. Lopputuloksena vihollisen liikkeet ovat todella sulavia, joten tähtääminen helpottuu. Tässä Philips-näytössä on todella matala viive eikä siinä esiinny kuvan repeytymistä, joten se on täydellinen pelikumppani.

Matala viive nopeuttaa laitteiden ja näytön välistä yhteyttä

Matala viive nopeuttaa laitteiden ja näytön välistä yhteyttä

Matala viive tarkoittaa, että näet yhdistetyssä laitteessa tekemäsi toiminnon tuloksen nopeasti näytössä. Niinpä voit huoletta pelata kiivastahtisia videopelejä ilman häiritseviä viiveitä peliohjaimella tai näppäimistöllä antamiesi komentojen jälkeen.

0,5 ms:n huippunopeus tuottaa terävän kuvan ja tekee pelaamisesta sulavaa

0,5 ms:n huippunopeus tuottaa terävän kuvan ja tekee pelaamisesta sulavaa

Philips Evnia -näytön 0,5 ms:n Smart MBR vähentää tehokkaasti sumentumista ja liikkeen epätarkkuutta. Se parantaa pelikokemusta tuottamalla terävän ja tarkan kuvan. Nopealiikkeinen toiminta ja dramaattiset siirtymät sujuvat pehmeästi. Paras valinta, kun pelaat jännittäviä ja pätkimisalttiita pelejä.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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3.0

5:stä

1

Arvio

5
4
2
1

12/06/2026

United Kingdom

United Kingdom

Vahvistettu ostaja

Missing Linux Support for Display Management

As a Linux user, I am disappointed by the total lack of official Philips software support for display management on this operating system. Because Philips does not provide a Linux version of its monitor control utilities, I am forced to rely on community-developed, open-source software like 'Luminance' and 'ddcutil' just to adjust basic hardware settings like brightness and contrast without using the awkward physical buttons on the back of the screen. Moving forward, Philips should either release a cross-platform command-line utility, package their software as a Flatpak, or at the very least, ensure their monitor firmware strictly adheres to standard DDC/CI protocols so that open-source Linux tools can manage the display seamlessly without bugs.

Arvioitu tuote: Gaming monitor 27M2N3200NF Full HD gaming monitor

Date of Use 2026-04-22

Arvioitu tuote: Gaming monitor 27M2N3200NF Full HD gaming monitor

Date of Use 2026-04-22

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. IPS-sana- ja -tuotemerkki sekä tuotteeseen liittyvät patentit ovat omistajiensa omaisuutta.

  2. Adobe RGB- ja DCI-P3-alueet CIE1976-väriavaruuden mukaan, sRGB-alue CIE1931-väriavaruuden mukaan ja NTSC-alue CIE1976-väriavaruuden mukaan.

  3. Parhaan suorituskyvyn varmistamiseksi kannattaa tarkistaa, että näytönohjain tukee tämän Philips-näytön enimmäisresoluutiota ja -virkistystaajuutta.

  4. Vasteaika on SmartResponsen mukainen.

  5. Smart MBR vähentää sumeutta kirkkautta säätämällä, joten et voi säätää kirkkautta silloin, kun Smart MBR on käytössä. Liikkeen epäterävyyden vähentämiseksi LED-taustavalo välkkyy samaan aikaan kun ruutu päivittyy, mikä saattaa aiheuttaa havaittavia muutoksia kirkkaudessa.

  6. Smart MBR -tila on optimoitu pelaamista varten. Saatat huomata välkkymistä, kun Smart MBR otetaan käyttöön. On suositeltavaa poistaa Smart MBR käytöstä, kun et käytä pelitoimintoa.

  7. Huom. Matalan viiveen ominaisuus on tilapäisesti käytössä, eikä sitä voi poistaa käytöstä.

  8. NVIDIA® G-SYNC® -toimintoa tukeva liitäntä: DisplayPort

  9. Päivitä NVIDIA® G-SYNC® -ohjain uusimpaan versioon, lisätietoja on NVIDIAn sivustossa: https://www.nvidia.com/

  10. Varmista, että näytönohjaimesi tukee NVIDIA® G-SYNC® -ominaisuutta

  11. Näytön runko sisältää 85 % PCR-muovia (post-consumer recycled plastic).

  12. Näyttö saattaa poiketa esitetyistä kuvista.

  13. Tässä lehtisessä mainitut tuotteet ja lisävarusteet voivat vaihdella maan ja alueen mukaan.