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  • Evnia Gaming Monitor Full HD -pelinäyttö
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Evnia Gaming MonitorFull HD -pelinäyttö

27M2N3200S/01

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Tällä näytöllä voit pelata huipputarkasti ja -nopeasti 180 Hz:n taajuudella. Terävän HDR-laatuisen kuvan ja Full HD -tarkkuuden ansiosta tämä näyttö takaa erinomaisen ja monipuolisen pelikokemuksen.
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  • Evnia 3000

  • 68,5 cm (27")

  • 1920 x 1080 (Full HD)

180 Hz:n virkistystaajuus sujuvaa, upeaa kuvaa varten

180 Hz:n virkistystaajuus sujuvaa, upeaa kuvaa varten

Pidät intensiivisistä, kilpailuhenkisistä peleistä. Haluat näytön, jonka kuvat näkyvät sujuvasti ja ilman viivettä. Tämä näyttö piirtää kuvan uudelleen jopa 180 kertaa sekunnissa eli paljon nopeammin kuin perusnäyttö. Pienemmällä kuvanopeudella viholliset saattavat hyppiä paikasta toiseen ruudulla, jolloin kohteeseen on vaikea osua. Kun kuvanopeus on 180 Hz, puuttuvat, kriittisen tärkeät kuvat näkyvät näytössä. Lopputuloksena vihollisen liikkeet ovat todella sulavia, joten tähtääminen helpottuu. Tässä Philips-näytössä on todella matala viive eikä siinä esiinny kuvan repeytymistä, joten se on täydellinen pelikumppani.

0,5 ms:n huippunopeus tuottaa terävän kuvan ja tekee pelaamisesta sulavaa

0,5 ms:n huippunopeus tuottaa terävän kuvan ja tekee pelaamisesta sulavaa

Philips Evnia -näytön 0,5 ms:n Smart MBR vähentää tehokkaasti sumentumista ja liikkeen epätarkkuutta. Se parantaa pelikokemusta tuottamalla terävän ja tarkan kuvan. Nopealiikkeinen toiminta ja dramaattiset siirtymät sujuvat pehmeästi. Paras valinta, kun pelaat jännittäviä ja pätkimisalttiita pelejä.

Nopea IPS-paneeli: nopeaan ja kristallinkirkkaaseen pelaamiseen

Nopea IPS-paneeli: nopeaan ja kristallinkirkkaaseen pelaamiseen

Tämä ominaisuus on tarkoitettu toiminnantäyteiseen pelaamiseen. Se tuottaa terävän ja lähes sumentumattoman kuvan myös suurilla kuvataajuuksilla.

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. Enimmäisresoluutio toimii käytettäessä HDMI- tai DP-liitäntää.

  2. Parhaan suorituskyvyn varmistamiseksi kannattaa tarkistaa, että näytönohjain tukee tämän Philips-näytön enimmäisresoluutiota ja -virkistystaajuutta.

  3. Vasteaika on SmartResponsen mukainen

  4. Smart MBR vähentää sumeutta kirkkautta säätämällä, joten et voi säätää kirkkautta silloin, kun Smart MBR on käytössä. Liikkeen epäterävyyden vähentämiseksi LED-taustavalo välkkyy samaan aikaan kun ruutu päivittyy, mikä saattaa aiheuttaa havaittavia muutoksia kirkkaudessa.

  5. Smart MBR -tila on optimoitu pelaamista varten. Saatat huomata välkkymistä, kun Smart MBR otetaan käyttöön. On suositeltavaa poistaa Smart MBR käytöstä, kun et käytä pelitoimintoa.

  6. sRGB-alue CIE 1931 -väriavaruuden mukaan

  7. Adobe RGB- ja DCI-P-alue CIE1976-standardin mukaan

  8. Näytön jalustan jalat sisältävät 35 % kierrätysmuovia ja näytön runko sisältää 85 % kuluttajien kierrättämää muovia.

  9. Näyttö saattaa poiketa esitetyistä kuvista.