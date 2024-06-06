2 vuoden takuu
27M2N3200S/01
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Tällä näytöllä voit pelata huipputarkasti ja -nopeasti 180 Hz:n taajuudella. Terävän HDR-laatuisen kuvan ja Full HD -tarkkuuden ansiosta tämä näyttö takaa erinomaisen ja monipuolisen pelikokemuksen.
Evnia 3000
68,5 cm (27")
1920 x 1080 (Full HD)
Pidät intensiivisistä, kilpailuhenkisistä peleistä. Haluat näytön, jonka kuvat näkyvät sujuvasti ja ilman viivettä. Tämä näyttö piirtää kuvan uudelleen jopa 180 kertaa sekunnissa eli paljon nopeammin kuin perusnäyttö. Pienemmällä kuvanopeudella viholliset saattavat hyppiä paikasta toiseen ruudulla, jolloin kohteeseen on vaikea osua. Kun kuvanopeus on 180 Hz, puuttuvat, kriittisen tärkeät kuvat näkyvät näytössä. Lopputuloksena vihollisen liikkeet ovat todella sulavia, joten tähtääminen helpottuu. Tässä Philips-näytössä on todella matala viive eikä siinä esiinny kuvan repeytymistä, joten se on täydellinen pelikumppani.
Philips Evnia with 0.5 ms Smart MBR effectively eliminates smearing and motion blur, delivers shaper and precise visuals to enhance gaming experience. Fast-moving action and dramatic transitions will be rendered smoothly. Best choice for playing thrilling and twitch-sensitive games.
Tämä ominaisuus on suunniteltu vauhdikkaaseen pelaamiseen. Se tuottaa lähes täysin liike-epäterävän kuvan, ja yhdessä suuren kuvataajuuden kanssa se takaa parhaan ja terävimmän mahdollisen kuvan.
Arviot
Enimmäisresoluutio toimii käytettäessä HDMI- tai DP-liitäntää.
Parhaan suorituskyvyn varmistamiseksi kannattaa tarkistaa, että näytönohjain tukee tämän Philips-näytön enimmäisresoluutiota ja -virkistystaajuutta.
Vasteaika on SmartResponsen mukainen
Smart MBR vähentää sumeutta kirkkautta säätämällä, joten et voi säätää kirkkautta silloin, kun Smart MBR on käytössä. Liikkeen epäterävyyden vähentämiseksi LED-taustavalo välkkyy samaan aikaan kun ruutu päivittyy, mikä saattaa aiheuttaa havaittavia muutoksia kirkkaudessa.
Smart MBR -tila on optimoitu pelaamista varten. Saatat huomata välkkymistä, kun Smart MBR otetaan käyttöön. On suositeltavaa poistaa Smart MBR käytöstä, kun et käytä pelitoimintoa.
sRGB-alue CIE 1931 -väriavaruuden mukaan
Adobe RGB- ja DCI-P-alue CIE1976-standardin mukaan
Näytön jalustan jalat sisältävät 35 % kierrätysmuovia ja näytön runko sisältää 85 % kuluttajien kierrättämää muovia.
Näyttö voi näyttää erilaiselta kuin ominaisuuskuvissa.