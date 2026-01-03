Laajenna pelihorisonttiasi

Tämä 27 tuuman IPS Evnia -näyttö varmistaa pelien tarkan kuvanlaadun. 144 Hz:n virkistystaajuuden ja 0,5 ms:n Smart MBR:n ansiosta voit nauttia selkeästä kuvasta ja laadukkaasta pelikokemuksesta.