2 vuoden takuu
27M2N3501PA/00
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Tämä 27 tuuman nopea IPS-näyttö varmistaa pelien tarkan kuvanlaadun. Ylikellotettavan 260 Hz:n virkistystaajuuden ja 0,3 ms:n Smart MBR:n ansiosta voit nauttia selkeästä kuvasta ja laadukkaasta pelikokemuksesta.
Evnia 3000
68,5 cm (27 tuumaa)
2560 x 1440 (Quad HD)
Kaikkein intensiivisimpiä ja mukaansatempaavimpia toimintapelejä pelattaessa Philips Evnian ylikellotettava 260 Hz:n virkistystaajuus tarjoaa erittäin sulavan ja viiveettömän pelikokemuksen. Erityisesti nopeatempoisissa peleissä, kuten FPS- ja ajopeleissä, se parantaa liikkeen toistoa ja kuvan selkeyttä. Uppoudut peliin syvemmin ja tunnet olevasi keskellä tapahtumia.
Tuloviive tarkoittaa aikaa, joka kuluu liitetyllä laitteella tehdyn toiminnon ja sen tuloksen näytöllä näkymisen välillä. Pieni tuloviive lyhentää viivettä laitteilta näyttöön annettavan komennon ja sen toteutumisen välillä, mikä parantaa huomattavasti nopeita reaktioita vaativien videopelien pelaamista. Tämä on erityisen tärkeää nopeatempoisia kilpailullisia pelejä pelaaville.
Philips-näyttö, jossa on 0.3 ms:n Smart MBR, poistaa tehokkaasti kuvan häntimisen ja liike-epäterävyyden sekä tuottaa terävän ja tarkan kuvan paremman pelikokemuksen takaamiseksi. Nopeat toimintakohtaukset ja dramaattiset siirtymät toistuvat sulavasti. Paras valinta jännittäviin ja nopeita reaktioita vaativiin peleihin.
Palkinnot
Arviot
Enimmäisresoluutio toimii vain käytettäessä DP-liitäntää.
Parhaan suorituskyvyn varmistamiseksi kannattaa tarkistaa, että näytönohjain tukee tämän Philips-näytön enimmäisresoluutiota ja -virkistystaajuutta.
Vasteaika on SmartResponsen mukainen
Adobe RGB- ja DCI-P3-alueet CIE1976-väriavaruuden mukaan, sRGB-alue CIE1931-väriavaruuden mukaan ja NTSC-alue CIE1976-väriavaruuden mukaan.
Näytön värit: 10 bittiä on saavutettavissa 200 Hz:n DP-liitännän ja QHD-tarkkuuden avulla
Ylikellotustoiminnolla voit kasvattaa näytön alkuperäistä virkistystaajuutta, mutta siihen liittyy myös joitakin riskejä. Jos näyttö näyttää uudelleenkäynnistyksen jälkeen poikkeavalta, poista ylikellotusasetus käytöstä näyttövalikossa.
Smart MBR vähentää sumeutta säätämällä kirkkautta, joten kirkkautta ei voi säätää, kun Smart MBR on käytössä. Liikkeen epäterävyyden vähentämiseksi LED-taustavalo välkkyy samaan aikaan kun ruutu päivittyy, mikä saattaa muuttaa kirkkautta havaittavasti
Smart MBR -tila on optimoitu pelaamiseen. Saatat huomata välkkymistä, kun Smart MBR otetaan käyttöön. On suositeltavaa poistaa Smart MBR käytöstä, kun et käytä pelitoimintoa
Näytön jalustan jalat ja kuulokepidike sisältävät 35 % kierrätysmuovia ja näytön runko sisältää 85 % kuluttajien kierrättämää muovia.
Stark Shadow Boost -toimintoa ei voi aktivoida, jos lyhyen viiveen asetus on käytössä.
Tässä lehtisessä mainitut tuotteet ja lisävarusteet voivat vaihdella maan ja alueen mukaan.
Näyttö saattaa poiketa esitetyistä kuvista.