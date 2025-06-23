Huippunopea 260Hz:n virkistystaajuus lähes viiveettömään pelaamiseen

Kaikkein intensiivisimpiä ja mukaansatempaavimpia toimintapelejä pelattaessa Philips Evnian ylikellotettava 260 Hz:n virkistystaajuus tarjoaa erittäin sulavan ja viiveettömän pelikokemuksen. Erityisesti nopeatempoisissa peleissä, kuten FPS- ja ajopeleissä, se parantaa liikkeen toistoa ja kuvan selkeyttä. Uppoudut peliin syvemmin ja tunnet olevasi keskellä tapahtumia.