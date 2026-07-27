Huippunopea 260 Hz:n virkistystaajuus viiveettömään pelaamiseen

Pelatessa intensiivistä toimintapeliä Philips Evnian ylikellotettava 260 Hz:n virkistystaajuus takaa erittäin tasaisen ja viiveettömän pelielämyksen. 260 Hz tarjoaa loistavan terävyyden ja selkeän kuvan, joka soveltuu erityisesti nopeatahtisiin peleihin kuten FPS- ja rallipeleihin. Voit syventyä peliin entistä paremmin ja kokea pelin elävänä.