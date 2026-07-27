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Evnia Fast IPS Gaming monitorQuad HD -pelinäyttö

27M2N3501PA/00

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Tämä 27 tuuman nopea IPS-näyttö varmistaa pelien tarkan kuvanlaadun. Ylikellotettavan 260 Hz:n virkistystaajuuden ja 0,3 ms:n Smart MBR:n ansiosta voit nauttia selkeästä kuvasta ja laadukkaasta pelikokemuksesta.
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  • Evnia 3000

  • 68,5 cm (27 tuumaa)

  • 2560 x 1440 (Quad HD)

Huippunopea 260 Hz:n virkistystaajuus viiveettömään pelaamiseen

Huippunopea 260 Hz:n virkistystaajuus viiveettömään pelaamiseen

Pelatessa intensiivistä toimintapeliä Philips Evnian ylikellotettava 260 Hz:n virkistystaajuus takaa erittäin tasaisen ja viiveettömän pelielämyksen. 260 Hz tarjoaa loistavan terävyyden ja selkeän kuvan, joka soveltuu erityisesti nopeatahtisiin peleihin kuten FPS- ja rallipeleihin. Voit syventyä peliin entistä paremmin ja kokea pelin elävänä.

Matala viive nopeuttaa laitteiden ja näytön välistä yhteyttä

Matala viive nopeuttaa laitteiden ja näytön välistä yhteyttä

Matala viive tarkoittaa, että näet yhdistetyssä laitteessa tekemäsi toiminnon tuloksen nopeasti näytössä. Niinpä voit huoletta pelata kiivastahtisia videopelejä ilman häiritseviä viiveitä peliohjaimella tai näppäimistöllä antamiesi komentojen jälkeen.

0,3 ms:n huippunopeus tuottaa terävän kuvan ja tekee pelaamisesta sulavaa

0,3 ms:n huippunopeus tuottaa terävän kuvan ja tekee pelaamisesta sulavaa

Philips-näytön 0,3 ms:n Smart MBR vähentää tehokkaasti sumentumista ja liikkeen epätarkkuutta. Se parantaa pelikokemusta tuottamalla terävän ja tarkan kuvan. Nopealiikkeinen toiminta ja dramaattiset siirtymät sujuvat pehmeästi. Paras valinta, kun pelaat jännittäviä ja pätkimisalttiita pelejä.

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. Enimmäisresoluutio toimii vain käytettäessä DP-liitäntää.

  2. Parhaan suorituskyvyn varmistamiseksi kannattaa tarkistaa, että näytönohjain tukee tämän Philips-näytön enimmäisresoluutiota ja -virkistystaajuutta.

  3. Vasteaika on SmartResponsen mukainen

  4. Adobe RGB- ja DCI-P3-alueet CIE1976-väriavaruuden mukaan, sRGB-alue CIE1931-väriavaruuden mukaan ja NTSC-alue CIE1976-väriavaruuden mukaan.

  5. Näytön värit: 10 bittiä on saavutettavissa 200 Hz:n DP-liitännän ja QHD-tarkkuuden avulla

  6. Ylikellotustoiminnolla voit kasvattaa näytön alkuperäistä virkistystaajuutta, mutta siihen liittyy myös joitakin riskejä. Jos näyttö näyttää uudelleenkäynnistyksen jälkeen poikkeavalta, poista ylikellotusasetus käytöstä näyttövalikossa.

  7. Smart MBR vähentää sumeutta säätämällä kirkkautta, joten kirkkautta ei voi säätää, kun Smart MBR on käytössä. Liikkeen epäterävyyden vähentämiseksi LED-taustavalo välkkyy samaan aikaan kun ruutu päivittyy, mikä saattaa muuttaa kirkkautta havaittavasti

  8. Smart MBR -tila on optimoitu pelaamiseen. Saatat huomata välkkymistä, kun Smart MBR otetaan käyttöön. On suositeltavaa poistaa Smart MBR käytöstä, kun et käytä pelitoimintoa

  9. Näytön jalustan jalat ja kuulokepidike sisältävät 35 % kierrätysmuovia ja näytön runko sisältää 85 % kuluttajien kierrättämää muovia.

  10. Stark Shadow Boost -toimintoa ei voi aktivoida, jos lyhyen viiveen asetus on käytössä.

  11. Tässä lehtisessä mainitut tuotteet ja lisävarusteet voivat vaihdella maan ja alueen mukaan.

  12. Näyttö saattaa poiketa esitetyistä kuvista.