Laajenna pelihorisonttiasi

Saavuta pelaamisen uusi taso Evnia-näytön kaksoisresoluutiotilan avulla. Vaihda saumattomasti 3840 x 2160, 160 Hz:n ja 1920 x 1080, 320 Hz:n välillä yksinkertaisen kytkimen avulla ja koe verraton monipuolisuus ja teho.