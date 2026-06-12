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Evnia Fast IPS Gaming monitorKAKSOISTILAA tukeva pelinäyttö

27M2N3800A/00

3
| (1) Arvio
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Saavuta pelaamisen uusi taso Evnia-näytön kaksoisresoluutiotilan avulla. Vaihda saumattomasti 3840 x 2160, 160 Hz:n ja 1920 x 1080, 320 Hz:n välillä yksinkertaisen kytkimen avulla ja koe verraton monipuolisuus ja teho.
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  • Evnia 3000

  • 68,5 cm (27")

  • 3840 x 2160 (4K UHD)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Kaksoistila: joustavuutta pelaamiseen

Kaksoistila: joustavuutta pelaamiseen

Molempi parempi! Kaksoistilan avulla voit vaihtaa resoluutiota saumattomasti. Vaihtoehtoinasi ovat uskomattoman terävä 3840 x 2160 -tarkkuus 160 Hz:n taajuudella ja sulavaan pelaamiseen suunniteltu 1920 x 1080 -tarkkuus 320 Hz:n taajuudella. Tämä näyttö sopeutuu tarpeisiisi silmän räpäyksessä, kaipasit sitten henkeäsalpaavaa kuvanlaatua tai ultranopeaa toimintaa.

320 Hz:n virkistystaajuus takaa sulavan ja eloisan liikkeen

320 Hz:n virkistystaajuus takaa sulavan ja eloisan liikkeen

Hanki uudenlaista kilpailuetua pelaamiseen Philips Evnia -näytöllä. Se on suunniteltu vaativille pelaajille, jotka tarvitsevat erittäin sulavan ja viiveettömän kuvan, ja sen 320 Hz:n virkistystaajuus on huomattavasti nopeampi kuin tavallisissa näytöissä. Heitä hyvästit nykivästi hyppiville vihollisille – tällä ensiluokkaisella näytöllä pienimmätkin liikahdukset näkyvät äärimmäisen sulavina, jotta voit suunnitella vastaiskusi tarkasti.

0,5 ms:n huippunopeus tuottaa terävän kuvan ja tekee pelaamisesta sulavaa

0,5 ms:n huippunopeus tuottaa terävän kuvan ja tekee pelaamisesta sulavaa

Philips Evnia -näytön 0,5 ms:n Smart MBR vähentää tehokkaasti sumentumista ja liikkeen epätarkkuutta. Se parantaa pelikokemusta tuottamalla terävän ja tarkan kuvan. Nopealiikkeinen toiminta ja dramaattiset siirtymät sujuvat pehmeästi. Paras valinta, kun pelaat jännittäviä ja pätkimisalttiita pelejä.

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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3.0

5:stä

1

Arvio

5
4
2
1

12/06/2026

United Kingdom

United Kingdom

Vahvistettu ostaja

Missing Linux Support for Display Management

As a Linux user, I am disappointed by the total lack of official Philips software support for display management on this operating system. Because Philips does not provide a Linux version of its monitor control utilities, I am forced to rely on community-developed, open-source software like 'Luminance' and 'ddcutil' just to adjust basic hardware settings like brightness and contrast without using the awkward physical buttons on the back of the screen. Moving forward, Philips should either release a cross-platform command-line utility, package their software as a Flatpak, or at the very least, ensure their monitor firmware strictly adheres to standard DDC/CI protocols so that open-source Linux tools can manage the display seamlessly without bugs.

Arvioitu tuote: Gaming monitor 27M2N3200NF Full HD gaming monitor

Date of Use 2026-04-22

Arvioitu tuote: Gaming monitor 27M2N3200NF Full HD gaming monitor

Date of Use 2026-04-22

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. IPS-sana- ja -tuotemerkki sekä tuotteeseen liittyvät patentit ovat omistajiensa omaisuutta.

  2. Adobe RGB- ja DCI-P3-alueet CIE1976-väriavaruuden mukaan, sRGB-alue CIE1931-väriavaruuden mukaan ja NTSC-alue CIE1976-väriavaruuden mukaan.

  3. Parhaan suorituskyvyn varmistamiseksi kannattaa tarkistaa, että näytönohjain tukee tämän Philips-näytön enimmäisresoluutiota ja -virkistystaajuutta.

  4. Vasteaika on SmartResponsen mukainen

  5. Smart MBR vähentää sumeutta kirkkautta säätämällä, joten et voi säätää kirkkautta silloin, kun Smart MBR on käytössä. Liikkeen epäterävyyden vähentämiseksi LED-taustavalo välkkyy samaan aikaan kun ruutu päivittyy, mikä saattaa aiheuttaa havaittavia muutoksia kirkkaudessa.

  6. Smart MBR -tila on optimoitu pelaamista varten. Saatat huomata välkkymistä, kun Smart MBR otetaan käyttöön. On suositeltavaa poistaa Smart MBR käytöstä, kun et käytä pelitoimintoa.

  7. Huom. Matalan viiveen ominaisuus on tilapäisesti käytössä, eikä sitä voi poistaa käytöstä.

  8. Näytön jalustan jalat ja kuulokepidike sisältävät 35 % kierrätysmuovia ja näytön runko sisältää 85 % kuluttajien kierrättämää muovia.

  9. NVIDIA® G-SYNC® -toimintoa tukeva liitäntä: DisplayPort.

  10. Päivitä NVIDIA® G-SYNC® -ohjain uusimpaan versioon, lisätietoja on NVIDIAn sivustossa: https://www.nvidia.com/

  11. Varmista, että näytönohjaimesi tukee NVIDIA® G-SYNC® -ominaisuutta.

  12. Tässä lehtisessä mainitut tuotteet ja lisävarusteet voivat vaihdella maan ja alueen mukaan.

  13. Näyttö saattaa poiketa esitetyistä kuvista.