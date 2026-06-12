0,5 ms:n huippunopeus tuottaa terävän kuvan ja tekee pelaamisesta sulavaa

Philips Evnia -näytön 0,5 ms:n Smart MBR vähentää tehokkaasti sumentumista ja liikkeen epätarkkuutta. Se parantaa pelikokemusta tuottamalla terävän ja tarkan kuvan. Nopealiikkeinen toiminta ja dramaattiset siirtymät sujuvat pehmeästi. Paras valinta, kun pelaat jännittäviä ja pätkimisalttiita pelejä.